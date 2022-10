PODCAST: DeFi & Polygon / Ethereum s Hamzahem Khanem z Polygonu

Polygon je jedenáctá největší kryptoměna na světě – to opravdu není třeba připomínat. Mnohými považován za flagship Layer 2 a pomáhá vyřešit docela velký problém – to, že Ethereum je kryptoměna, která se těžko používá.

Dokonce i Vitalik řekl, že budoucnost je roll-up ekonomika s Ethereem jako vrstvou 1, s projekty jako Polygon přímo tam, takže běžní lidé, víte, ho mohou skutečně používat – aniž by si museli brát hypotéku na zaplacení plynu.

Hostil jsem Hamzaha Khana, vedoucího Defi a laboratoří v Polygonu, abych si popovídal o všem, co se týká DeFi a Polygonu. Hodně jsme poskakovali, ale věnovali jsme se skvělým tématům.

Začali jsme technicky, pro kohokoli z vás, nerdů. Hamzah chatuje o zkEVM, neboli roll-up technologii s nulovými znalostmi, o které Polygon minulý týden oznámil, že byla spuštěna ve formě testovací sítě, což vzrušuje mnoho lidí z celého odvětví.

Bylo také těžké vyhnout se šílenství Reddit Polygon, které trvá od víkendu, s masivní sbírkou NFT, která na sociálních sítích zasáhla více než tři miliony uživatelů. Hamzah mluví o zákulisním chatu s Redditem, protože společnost samozřejmě spustila NFT na Polygonu.

Projeli jsme celou DeFi, opravdu. Diskutovali jsme o tom, jak se TVL tak snížila, jak Hamzah odkazuje na TVL jako na „dočasně uzamčenou hodnotu“ vzhledem k její pomíjivosti a jak reputace tohoto odvětví zasáhla minulý rok, když CeFi upadla – navzdory tomu, že přeprava DeFi probíhala tak hladce.

Jako vždy jsem tam dostal svou oblíbenou větu – že Ethereum je „ blockchain elity “ – dotazuji se Hamzaha na to, co si myslí o poplatcích za plyn a zda se to někdy vyřeší. A pokud ano, jak vypadá budoucnost Polygonu?

Také jsem položil otázku Hamzahovi ohledně centralizace DeFi. Vzhledem k tomu, že tolik prostoru běží na centralizovaných stablecoinech (dokonce i Vitalik nedávno řekl, že Tether, Circle a další poskytovatelé by mohli ovlivnit směr budoucích forků Etherea), je jeden z pilířů DeFi ohrožen? A co je zajímavější, má to být, nebo existuje alternativa?

Tančíme kolem těchto a mnoha dalších témat, ale jádrem tohoto je 30minutová diskuse o DeFi a Polygonu a o tom, jakou roli by Polygon mohl hrát v budoucnu.

Jako vždy jsem otevřen komentářům buď zde nebo na Twitteru – a odkazy k poslechu jsou níže.