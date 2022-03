Stojí cosmos (ATOM) za HODLOVÁNÍ?

Kryptoměny pumpují, ale ATOM zaostává.

Fundamenty ATOMu zůstávají silné a odměny za sázky jsou nadprůměrné.

ATOM se obchoduje v symetrickém trojúhelníku, což signalizuje potenciální průlom.

Trh s kryptoměnami za poslední týden rostl a nyní je blízko k testování tržního limitu 2 bilionů dolarů. V prostředí, kde některé altcoiny vzrostly o více než 50 %, se cosmos ATOM/USD nepohnul ani o kousek. Za posledních 7 dní trochu ztratil na své hodnotě. V tuto chvíli je přirozené se zamyslet, zda stojí ATOM za HODLOVÁNÍ.

Cosmos je dnes jednou z nejvíce nepochopených kryptoměn. To má hodně společného s jeho tokenomikou. Na rozdíl od bitcoinu je cosmos inflační kryptoměnou. To vzbuzuje u mnoha investorů nervozitu, zda do něj investovat.

Jedna věc, na kterou se často zapomíná, je, že skutečným řešením při držení cosmu je sázení. Cosmos má náhodou jedny z nejvyšších sázkových odměn z hlavních kryptoměn. Například v současnosti některé burzy nabízejí APY až 30 % pro každého, kdo vloží ATOM na 120 dní. To může snadno kompenzovat ztráty z kolísání cen. V době, jako je tato, kdy kryptotrh ještě není zcela jasný, je kryptoměna s tak vysokým APY jako ATOM pro investory výhodou.

Kromě toho je cosmos jednou z fundamentálně nejsilnějších kryptoměn. Díky své technologii IBC, která usnadňuje vzájemnou komunikaci různých blockchainů, se její ekosystém exponenciálně rozrostl, což z něj činí jeden z nejrychleji rostoucích kryptoekosystémů na trhu.

ATOM se obchoduje v obchodním vzoru symetrického trojúhelníku

Zdroj: TradingView

ATOM se aktuálně obchoduje ve vzoru symetrického trojúhelníku. Ačkoli to znamená, že se může prolomit jakýmkoliv směrem, existuje vysoká šance, že by mohl propuknout vzhůru nyní, když se širší trh opět mění na býčí. V takovém scénáři by ATOM mohl krátkodobě snadno otestovat ceny nad 40 USD.

Souhrn

ATOM se obchoduje bokem, zatímco širší trh získává vzestupnou dynamiku. Nicméně s vysokými sázkovými odměnami a jednou z nejlepších technologií v krypto je ATOM za současné ceny docela dobrý nákup.