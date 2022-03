Token metaverza sandbox SAND poskočil o 10 %

Sandbox, herní platforma spuštěná na blockchainu Ethereum za účelem využití nezaměnitelných tokenů (NFT) a kryptoměn, se stala středem pozornosti pro velké značky, které se pouštějí do metaverza.

V důsledku toho začala cena jejího nativního tokenu SAND opět růst. Dnes například cena SAND vyskočila o 10 % na 2,97 USD poté, co si banka HSBC a americká celebrita Paris Hilton vybraly The Sandbox pro svůj debut v metaverzu.

SAND však stále zůstává o 65 % pod historickým maximem, které bylo stanoveno v listopadu 2021.

Partnerství HSBC s The Sandbox

Dnes ráno HSBC, druhá největší evropská banka, oznámila své nové partnerství s platformou The Sandbox.

HSBC si klade za cíl koupit několik virtuálních pozemků LAND na The Sandbox, které mohou využívat zákazníci banky k vytváření herních aktivit a budování různých e-sportů.

Marketingový ředitel asijsko-pacifické pobočky HSBC, Suresh Balaji, v připraveném prohlášení uvedl:

„Prostřednictvím našeho partnerství s The Sandbox uskutečňujeme náš vpád do metaverza, což nám umožňuje vytvářet inovativní zážitky se značkou pro nové i stávající zákazníky… Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s našimi sportovními partnery, ambasadory značek a společností Animoca Brands, abychom spoluvytvářeli zážitky, které jsou vzdělávací, inkluzivní a dostupné.“

Společnost Animoca Brands stála za úspěchem The Sandbox a hodně investovala do her a kryptoměn. Hlavní rozdíl mezi The Sandbox a dalšími populárními platformami, jako je Minecraft nebo Roblox, je ten, že v The Sandbox si hráči mohou přizpůsobit návrhy platformy, avatary a předměty a virtuální pozemky lze také kupovat nebo prodávat.

Paris Hilton vystupovala na koncertě festivalu

SXSW v The Sandbox

V úterý večer také Paris Hilton, americká celebrita, iniciovala své partnerství s The Sandbox na letošním festivalovém koncertu SXSW, který virtuálně pořádal The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

V tiskové zprávě uvedla:

„Jsem velkým zastáncem metaverza a způsobu, jakým technologie Web3 posilují tvůrce, hráče a umělce… Je to tak důležité hnutí a komunita a já jsem hrdá na to, že jsem součástí. Nemůžu se dočkat, až lidé uvidí, jaké úžasné zážitky The Sandbox a já přinášíme do metaverza.“

Rostoucí přijetí metaverza mezi korporacemi

Rostoucí popularita metaverza ve virtuálním světě přilákala velké korporace. Dobrým příkladem je Facebook, který byl přejmenován na Meta Zuckerbergovým impériem sociálních sítí s touhou vlastnit metaverzum.

Jiné značky jako Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's také plní ochranné známky termíny jako „NFT“ a „kryptoměny“ pro použití ve virtuálních světech, kde je pravděpodobné, že jejich metaverza budou tokenizována.

Viděli jsme také velké celebrity a společnosti, které se pustily do metaverza buď vytvořením virtuálního sídla nebo ražením a prodejem NFT.