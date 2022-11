Top 11 kryptoměn Metaverse, které vám v roce 2023 vydělají jmění

Jak se rok 2023 dostává do centra pozornosti, přináší s sebou svět příležitostí investovat do některých špičkových metaverse kryptoměn pro krátkodobé i dlouhodobé držení. Zatímco velký krach kryptoměn celkově resetoval hodnoty, investiční příležitosti, které se objevují, nebyly ve skutečnosti nikdy lepší.

Rok 2023 s sebou přinese vzestup některých dosud nejlepších metaverse kryptografických zisků, nových i starých. Zatímco některým starším metaverse krypto projektům může trvat déle, než znovu získají svá kdysi vznešená maxima, novější metaverse projekty mají reálnou šanci zaznamenat dramatické zisky v roce 2023.

Budoucnost Metaverse

Rok 2022 byl drsným rokem pro projekty a platformy napříč celou kryptosférou. Tokeny Metaverse ke konci roku 2021 prudce vzrostly, ale během první poloviny roku 2022 byly vyčerpány.

Nezaměnitelné tokeny (NFT) ztratily prakticky stejnou hodnotu jako zaměnitelné měny, jako je Bitcoin. Nicméně rok 2023 je připraven zaznamenat rekordní zisky v prostoru Web3, protože GameFi má explodovat , čímž se zvýší hodnota NFT a metaverse projektů.

Hraní se stává stále nedílnější součástí naší kultury, což dokazuje globální herní trh, který má do roku 2025 překročit 250 miliard dolarů. S rostoucí popularitou metaverse, online hraní a hraním her vydělávat příležitosti GameFi – některé z nejlepších kryptoměn metaverse jsou stát se tvůrci štěstí.

11 nejlepších krypto příležitostí Metaverse

1. Metacade (MCADE) – Stealing the Show – Community Run GameFi Hub

S předprodejem, který právě začíná, je Metacade jednou z nejnovějších a nejvíce vzrušujících ze špičkových metaverse kryptoměn, které se rozběhnou v roce 2023. Metacade, komunitní herní centrum, je virtuální arkáda, kde mají uživatelé moc utvářet budoucnost hraní her.

Jádrem Metacade je hraní za účelem výdělku, ale hráči budou mít různé způsoby, jak vydělat nad rámec tohoto, včetně zveřejňování nejlepších her, psaní recenzí, vstupování do nejnovějších herních turnajů a sázek. S přidanou pobídkou vydělávat ze všech těchto příspěvků půjde většina bohatství přímo k samotným hráčům, na rozdíl od korporací.

Odměny budou uděleny v nativním tokenu hry, MCADE.

Členové komunity Metacade budou moci komunikovat v reálném čase, diskutovat a hlasovat o změnách a vylepšeních her. Hlavním přírůstkem platformy bude Metagrants, zdroj financování určený vývojářům her, aby převedli své nápady do reality. Členové budou hlasovat o návrzích her a vítěz dostane finanční prostředky, aby mohl svou hru uvést do reality.

2. Decentraland (MANA) – Stavba virtuálního světa

Decentraland je jedním z původních metaverse prostorů, který uživatelům dává možnost koupit a vlastnit pozemky v digitální podobě. Poté mají možnost tuto zemi zastavět libovolným způsobem, například vytvářením her nebo tržišť, aby generovaly zdroj příjmů. Pozemek je také možné pronajmout jiným.

Jako jedna z nejlepších metaverse krypto lokalit si Decentraland získal dobrou pověst a oddané příznivce. Kryptokrach však výrazně snížil hodnotu Decentralandu z jeho historického maxima a způsobil, že jeho virtuální pozemky jsou dražší, než se zdá, že trh aktuálně toleruje.

3. Quint (QUINT) – Boutique NFT Marketplace

Quint je jedním z nejunikátnějších z nejlepších metaverse kryptoměn, které bude v roce 2023 vlastnit, protože se snaží novými způsoby propojit metaverse a skutečný svět. Stejně jako mnoho dalších špičkových krypto projektů metaverse umožňuje uživatelům nakupovat a prodávat na trhu NFT, vkládat své tokeny a hrát, aby vydělali. Kromě toho pořádá super sázkové události, kde mohou hráči získat skutečné odměny, jako jsou pobyty v hotelu a slevy v restauracích.

Quint také vytvoří butikové tržiště, které uživatelům poskytne možnost nechat si NFT vytisknout, zarámovat a doručit, takže lidé budou mít pro své digitální NFT příklad použití ve fyzickém světě.

4. Sandbox (SAND) – Vytváření virtuálního světa

Podobně jako Decentraland je Sandbox digitálním světem, kde si uživatelé mohou zakoupit a postavit vlastní pozemky, což jim dává zodpovědnost za jejich využití.

Sandbox, podporovaný zavedenými investory SoftBank a ve spolupráci s herními společnostmi Atari a produkčními společnostmi Lionsgate, se snaží vytvořit jedinečné světy (jako projekt na téma „Hellboy“, který se připravuje), kde mohou uživatelé zkoumat, stavět, obchodovat a jinak profitovat, jak uznají za vhodné, aby získali digitální tokeny SAND.

5. MetaHero (HERO) – Real World Asset Scanner

MetaHero je dalším unikátním přírůstkem do seznamu nejlepších metaverse krypto, které můžete vlastnit v roce 2023. Chce změnit způsob, jakým metaverse vypadá, vytvořením největší a nejrealističtější knihovny metaverse aktiv.

Aby toho dosáhl, bude MetaHero skenovat objekty a lidi v reálném světě, aby byl metaverse co nejrealističtější. To znamená, že namísto digitálně vytvořeného avatara budete mít avatara, který vypadá přesně jako vy, a budete moci nakupovat a obchodovat s předměty, které jsou přesnou replikou těch ze skutečného světa.

6. Axie Infinity (AXS) – Hra o boji s příšerami

Tato hra inspirovaná Pokémony dává uživatelům možnost vlastnit, upgradovat a bojovat s vlastními tvory, láskyplně známými jako Axies, v digitálním vesmíru vytvořeném Sky Mavis Studiem.

Dokončování questů a dalších aktivit ve vesmíru může hráčům vydělat odměny, i když existuje limit na částku, kterou můžete vydělat denně, což vedlo ke kontroverznímu pronajímání majetku. Přestože krach kryptoměn decimuje jak hodnotu, tak popularitu hry, její token je stále považován za jeden z nejlepších metaverse kryptoměn, které lze vlastnit.

7. NFT Worlds (WRLD) – Otevřený svět inspirovaný Minecraftem

Tato špičková metaverse kryptoměna pochází ze hry s otevřeným světem inspirovaným uber populárním Minecraftem, která hráčům poskytuje známý pocit, ovládání a herní mechaniku. S řadou různých „světů“ si uživatelé mohou vybrat z velkého množství map k prozkoumání, budování a interakci s ostatními uživateli.

Mohou vytvářet hry nebo tržiště, kde lze zboží ve hře směnit za skutečnou světovou hodnotu. A i když není oficiálně spojen s Minecraftem, umožní kompatibilitu napříč platformami, což znamená, že kdokoli s účtem Minecraft má také přístup k NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) – Sci-Fi MMORPG hra

Star Atlas nabízí gigantický multiplayerový metaverse, kde si hráči musí vybrat mezi jednou ze tří unikátních frakcí, bojujících o kontrolu nad územím a zdroji. Tato hra kombinuje rozsáhlý svět MMORPG s možností výdělku GameFi NFT, což hráčům umožňuje vydělávat, když se zapojí do bojů, craftingu a cechovního válčení.

Hráči mohou ovlivnit výsledek bitev nebo prozkoumat sci-fi vesmír ve své vlastní vesmírné lodi, aby našli herní aktiva s reálnou světovou hodnotou.

9. Illuvium (ILV) – RPG hra s otevřeným světem

Illuvium kombinuje svět Axie Infinity, ve kterém vyzdvihují stvoření, s hrou na hraní rolí v otevřeném světě, kde mohou uživatelé prozkoumávat živou a krásnou krajinu, plnit úkoly a objevovat stvoření zvaná Illuvials. Illuviálové mají své vlastní třídy, schopnosti, silné a slabé stránky a s více než 100 z nich bude jejich shromáždění nějakou dobu trvat.

Mohou být také vyměněny mezi uživateli spolu s vlastními skiny a dalšími sběratelskými předměty za tokeny ILV. S pouze 10 miliony tokenů, které budou vydány, má hodnota ILV šanci se zvýšit s rostoucí popularitou ve hře, což z Illuvium dělá jednu z nejlepších metaverse kryptoměn, která má šanci raketově růst.

10. Wizardia (WZRD) – Fantasy Magic RPG hra

Další na seznamu je Wizardia, populární fantasy RPG, kde uživatelé vytvářejí své vlastní jedinečné postavy, zvyšují je a vylepšují své vybavení ve snaze stát se dokonalým čarodějem. Hra nenabízí jen krásný vizuální styl, ale také divoké PvP a PvE bitvy, kde uživatelé musí používat strategii i sílu, aby se vyšplhali na žebříčky nejlepších herních kouzelníků a získali tokeny WZRD. S tokenem ze svých maxim kvůli krachu kryptoměny nabízí Wizardia zlevněný vstup do světa nejlepších kryptoměn metaverse.

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT loterijní hra

Lucky Block je jiný typ NFT hry ve stylu loterie, ve které mají uživatelé šanci vyhrát časté výplaty cen, které zahrnují některé velké časové ceny, včetně lístků na zápas mistrovství světa a luxusních vozů.

Díky loterii vázané na blockchain si hráči mohou být jisti, že výplata cen je rovnoměrnější a spravedlivější, i když k získání velkých položek tiketu budete muset zakoupit jejich Platinum Roller’s Club NFT, který je samozřejmě jedním z dražších. NFT, které nabízejí.

Top Metaverse Crypto pro rok 2023 a dále

Krach kryptoměn v roce 2022 připravil o ránu z hodnoty mnoha nejlepších kryptoměn metaverse, což může mít negativní vliv na jejich schopnost dosáhnout nových maxim v roce 2023. Naštěstí novější projekty metaverse, jako je Metacade , nemají negativní spojení s krachem kryptoměny, což mu dává výrazně lepší šanci na rychlejší růst hodnoty než jiné metaverse krypto tokeny.

Jako centrum GameFi, kde mohou uživatelé interagovat a získávat tokeny MCADE z různých her a akcí, jako je testování, psaní recenzí, sdílení alfa verze a sázky, může být Metacade snadno jednou z nejlepších investičních příležitostí, které vám v roce 2023 a dále vydělají jmění.

Má se stát výchozím místem pro herní nadšence a herní vývojáře, kteří se spojí a vytvoří budoucnost metaverse hraní. Metacade poskytuje prostor, jehož popularita a hodnota by se měla rozšířit tak rychle, jak se do něj lidé nahrnou.

S předprodejem v 9 fázích, který je v současné době v plném proudu, je v počáteční fázi k mání 125 žetonů MCADE za 1 dolar, ale s poklesem v každé fázi budou dražší, takže konečná cena bude 50 MCADE za 1 dolar. V předprodeji bude k dispozici pouze 1,4 miliardy tokenů, takže se pravděpodobně prudce vyprodají. Doporučuje se, abyste se tam dostali brzy, abyste získali co nejlepší hodnotu z této metaverse herní příležitosti. .