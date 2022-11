BlockFi je v úpadku, kde se to všechno pokazilo?

Další je pod drnem.

V tahu, který naprosto každý viděl přicházet, BlockFi v pondělí vyhlásili bankrot.

Ze soudních spisů této věřitelské společnosti, která se ocitla v nesnázích, vyplývá, že má více než 100 000 věřitelů a obviňuje „významnou expozici“ vůči insolventní burze FTX. Jedná se o další temnou skvrnu na kryptografické knize, která rychle ztrácí svůj prostor.

BlockFi pozastavila výběry v důsledku kolapsu FTX před téměř třemi týdny. Jak vám řeknou investoři Celsia, Voyager Digital a mnoha dalších platforem, to je obecně poslední kapka. Je těžké získat důvěru zákazníků, když jim, víte, nedovolíte, aby dostali peníze ven.

A tak podání tento týden není žádným překvapením. BlockFi tvrdil, že má naděje na oživení. Odhalila hotovost ve výši 257 milionů dolarů, což je podle ní dostačující k tomu, aby se dostala do konkurzního řízení, což jí umožňuje vyhnout se financování drženým dlužníkem.

Říkejte mi cynik, ale nechápu, jak se z toho firma vzpamatuje. Poradce BlockFi Mark Renzi tvrdil, že BlockFi má „dobrou pozici k tomu, aby se posunulo vpřed navzdory skutečnosti, že rok 2022 byl pro kryptoměnový průmysl jedinečně hrozným rokem“.

Hmmm. Pokud je to to, co má dobrou pozici, musím znovu absolvovat kurzy angličtiny. Jak jsem řekl, nechápu, jak zákazníci budou někdy věřit BlockFi se svými prostředky. Nemluvě o té velké do očí bijící díře v jejich rozvaze a malé věci, že doslova vyhlásili bankrot.

BlockFi také žaluje FTX, aby zabavila akcie Robinhood, o kterých věřitel tvrdí, že Sam Bankman-Fried se zavázal jako zajištění proti půjčkám, které nyní nesplácel. Bankman-Fried koupil 7,6 % akcií Robinhood začátkem tohoto roku.

Dodatečné právní potíže – kromě prohlášení o úpadku, jen pro upřesnění – jednoduše zdůrazňují, jak chaotická a incestní celá tato věc je. Jak jsem psal, když jsem rozebíral, co bude s kryptoměnami dál, Bankman-Fried měl prsty v mnoha věcech a proces rozplétání tohoto debaklu nebude legrace.

Hodně z toho souvisí s pádem Luny na začátku tohoto roku, což bylo údajně v době, kdy sesterská obchodní firma FTX Alameda měla spoustu půjček a sama se dostala do nákazy. FTX odeslal klientská aktiva z burzy s již zaniklým tokenem FTT zastaveným jako kolaterál. Stejný token, který vytvořil FTX.

BlockFi měl mezi tím samozřejmě své vlastní potíže. Byli nuceni podepsat smlouvu s FTX na úvěr ve výši 400 milionů dolarů (Říkal jsem vám – incestní!), aby si nechali dveře otevřené. Dohoda také dala FTX právo získat BlockFi kdykoli do července 2023.

Je ironií, že je to tentýž bílý rytíř – Sam Bankman-Fried –, kdo nyní spouští nejnovější várku nákazy, když řekl, že přesně tomu se snaží čelit všemi svými výpomocemi na začátku tohoto roku. A tentokrát BlockFi padlo.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022