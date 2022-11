OKX zahajuje soutěž Světového poháru NFT

Klíčové info

Světový pohár je v plném proudu a zapojují se do něj kryptospolečnosti

OKX spustilo NFT turnaj, kde si zákazníci mohou zdarma vyrazit tři NFT

Brazílie je oblíbená, ale evropské národy vyhrály každý turnaj od roku 2002

Je čas mistrovství světa.

Bezpochyby největší sportovní soutěž na světě, mistrovství světa ve fotbale, je skutečně globální událostí. I když je tento ročník poznamenán porušováním lidských práv a korupcí při jeho udělování, 32 zemí se přesto sešlo, aby rozhodlo o tom, kdo bude vládnout následující čtyři roky.

Krypto svět využívá Světový pohár k odhalení

I ve světě kryptoměn má Světový pohár vliv. Cristiano Ronaldo spustil sbírku NFT na Binance. I když by to jinak bylo pozoruhodné, bylo to pohřbeno ve zprávách, protože to přišlo uprostřed hádky generálního ředitele Binance Changpenga Zhaoa se Samem Bankmanem-Friedem na Twitteru, což nakonec vedlo ke skandálnímu kolapsu FTX.

Nejprve Lionel Messi, který ukradl Ronaldovi výsluní (to byl ale gól proti Mexiku), a pak Sam Bankman-Fried. Ten člověk si nemůže oddechnout.

Jinde v rámci NFT spustila OKX OKX Football Cup , soutěž, která umožňuje hráčům razit NFT a soutěžit o ceny. I když jsem kritizoval trh NFT a psal o jeho nedostatečné hodnotě jako součástí máchajícího metaverse, svůj fotbal mám rád.

A tak jsem se s možností razit zdarma NFT pro tři různé týmy rozhodl, že se pobavím a uvidím, které týmy se umístily nejlépe. I když bych měl upozornit, že tyto NFT s OKX nejsou striktně zdarma. Zákazníci jsou stále povinni platit gas fees, které mohou být na Ethereu poměrně vysoké.

Ale pokud budete razit před koncem skupinové fáze 3. prosince, budete se moci zúčastnit soutěže a gas fee bude jediným poplatkem.

Kdo vyhraje mistrovství světa?

Při rozhodování o tom, kdo jsou nejlepší týmy k ražení, jsem nejprve zmapoval pravděpodobnost, že každý tým vyhraje turnaj. Za tímto účelem jsem od úterý 29. listopadu (toto je před usnesením skupiny Anglie/USA dnes večer) vytáhl kurz bookmakera.

Brazílie je s 27,4 % považována za nejpravděpodobnější tým, který turnaj vyhraje. Osobně bych je rád viděl vyhrát. Brazilský národní tým není nic menšího než ikonický, a protože nedržel trofej ve vzduchu od roku 2002, bylo by hezké je vidět, jak to dělají.

Ve skutečnosti evropské týmy vyhrály poslední čtyři mistrovství světa od doby, kdy Brazílie porazila Německo 2:0 v japonské Jokohamě v roce 2002. Itálie zvítězila o čtyři roky později v roce 2006 (s laskavým svolením psychického zhroucení Zinedine Zidana), Španělsko triumfovalo v roce 2010 jako součást ze své naprosté dominance v mezinárodním fotbale Německo porazilo Argentinu v roce 2014 a Francie v roce 2018 ovládla odvážný chorvatský dres.

Je dobrý nápad razit Brazílii?

Ve skutečnosti je odpověď na to, koho zde razit, snadná. Jsou to tři největší favorité: Brazílie, Francie a Španělsko. Vzhledem k tomu, že jejich šance na výhru jsou 27,4 %, 14,7 % a 12,2 %, existuje 53% šance, že jeden z tria zvedne trofej nahoru.

Ale kde je ta zábava při vybírání oblíbených?

Mé srdce říká Argentina, protože by byla radost sledovat malého mistra Lionela Messiho, jak odchází do západu slunce s největší cenou ze všech pod paží. Ale když jsem zatím sledoval, jak Argentinci mohutně bojují, jejich 10% šance na výhru se zdají být velkorysé.

Pro mě, vzhledem k nepřítomnosti mé vlastní země na turnaji (Irska), fandím dvěma jihoamerickým národům. Jako Evropan je hezké vidět Španělsko, Francii a podobné hráče, jak dobře hrají, ale jsem připraven vidět, jak si Jihoameričané vezmou zpět svou korunu.

Hluboko uvnitř si ale myslím, že Španělsko nebo Francie to mohou udělat. Nevím, proč nedůvěřuji Brazílii, jak je její tým talentovaný. Nepomůže ani ťuknutí na Neymara.

Ale ouha, kdo ví. Proto asi sledujeme zápasy.