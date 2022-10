Zájem Britů o kryptoměny letos klesl o 82 %.

Klíčové info

Nejnižší úrok za kryptoměny v roce ve Spojeném království, o 82 % méně než loni

Na druhou stranu 30 % Britů koupilo nebo zná někoho, kdo koupil, kryptoměny

Toto číslo neustále roste – je nejvyšší od začátku zaznamenávání výsledků v roce 2019

Korelace mezi cenou Bitcoinu a zájmem o kryptoměny ve vyhledávání Google je extrémně vysoká na 0,72 (1 znamená dokonalou korelaci, 0 znamená žádnou korelaci)

Data naznačují, že zájem utichne, dokud se nevrátí pozitivní cenová akce Bitcoinů, ale přijetí do hlavního proudu se stále zvyšuje

Medvědí trhy drtí ceny, to všichni víme.

Udusily ale prudce klesající výnosy zájem o kryptoměny? Podívali jsme se na zájem o kryptoměny ve Spojeném království, abychom zjistili, zda bychom mohli odhalit nějaké vzorce.

Nejnižší úrok za kryptoměny za celý rok

Vzhledem k tomu, že kryptoměny v posledním roce zkolabovaly z historického maxima blízko 69 000 USD na místo, kde se nyní nachází těsně pod 20 000 USD, zájem pokračoval.

Ve skutečnosti, podíváme-li se na trendy vyhledávání Google, zájem ve Spojeném království nadále klesá, na největší dno od roku 2020.

Objem vyhledávání, jak ukazuje níže uvedený graf, klesl o 82 % od historického maxima loni v listopadu. K obavám přispívá i postupné snižování kromě několika vrcholů – nedávná čísla naznačují, že tento trend může i nadále klesat.

Britští vlastníci kryptoměn na vzestupu

Pozitivnější je, že počet Britů, kteří buď vlastní krypto, nebo znají někoho, kdo vlastní krypto, je na historickém maximu a dosahuje 30 %.

To odráží dlouhodobý trend, kdy kryptoměny získávají adopci a posouvají se více do povědomí hlavního proudu. Mohlo by to být také důsledkem toho, že krach byl tak vážný, že vygeneroval spoustu titulků, přičemž více lidí si uvědomovalo své okolí, kteří si koupili kryptoměnu (a proto pravděpodobně utrpí velké ztráty).

Zájem Britů o kryptoměny vysoce koreluje s cenou Bitcoinu

Vyvolává to zřejmou otázku – jak moc koreluje cena bitcoinu s celkovou úrovní zájmu o kryptoměny?

Odpověď je…velmi korelovaná. Ve skutečnosti, matematicky vzato, korelace mezi těmito dvěma proměnnými dosáhla za poslední rok hodnoty 0,72, což vzhledem k tomu, že 1 je dokonalá „100%“ korelace, je docela pozoruhodné.

Vykreslil jsem cenu Bitcoinu proti objemu vyhledávání Google na níže uvedeném grafu, který ukazuje tuto silnou korelaci vizuálním způsobem.

Závěrečné myšlenky

Závěrečný graf ukazuje – pokud to nebylo zřejmé – proč zájem o krypto letos prudce klesl.

Cena Bitcoinu je o 72 % nižší než loni v listopadu, přičemž zájem o kryptoměny podle Googlu klesl o 82 %. Není to náhoda – býčí trh miluje každý, a jakmile se přestanou vydělávat snadné peníze, ti, kteří jsou na něm kvůli spekulacím, zmizí.

Na druhou stranu, tato data ukazující, že vlastnictví kryptoměn a obecné povědomí zůstává na vzestupu, svědčí o tom, že navzdory strašlivému pohybu cen a nedávnému poklesu zájmu se krypto stále více dostává do hlavního proudu.