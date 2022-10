Utečou kryptoinvestoři z Portugalska po zavedení daně z kapitálových výnosů?

Portugalsko se za posledních pár let stalo bezpečným útočištěm pro kryptoinvestory.

Vzhledem k tomu, že se tam během pandemie mnoho lidí přestěhovalo a kryptoměny raketově stoupaly nahoru, se nyní pod nimi vytahuje koberec.

Portugalská vláda navrhla novou daňovou politiku pro kryptoměny jako součást svého státního rozpočtu na rok 2023. Ve 450stránkovém dokumentu, který pokrývá vše fiskální, je 28% daň z kapitálových výnosů ze zisků kryptoměn.

Tato 28% daň z kapitálových výnosů je v Portugalsku standardem, což znamená, že již není rájem pro kryptoměnové nadšence a nadšenkyně. Připojena je také 4% daň z bezplatných převodů kryptoměn a v určitých případech další kolkovné.

Důležité však je, že zisky z prodeje kryptoměn držených déle než jeden rok budou od takové daně stále osvobozeny. To znamená, že navrhovaná daň z kapitálových výnosů je ve skutečnosti spíše obchodní daní.

Portugalsko to již dříve naznačilo

Tento krok není překvapením. Ministr financí Fernando Medina v květnu oznámil, že krok k zařazení kryptoměn do sítě kapitálových zisků přijde spíše dříve než později.

Toto rozhodnutí přichází v návaznosti na změnu klasifikace kryptoměn jako investice a nikoli peněz, což znamená, že se na ně nyní bude vztahovat daň z kapitálových výnosů.

Lisabon a Madeira

Lisabon, hlavní město Portugalska, je považován za jedno z evropských krypto uzlů, částečně kvůli (dříve?) laxním zákonům o kryptoměnách. Portugalsko také nabízí snazší cestu k rezidenci než mnoho zemí, což dále přitahuje investory do kryptoměn.

Bude zajímavé sledovat, jak to ovlivní věci do budoucna. Závod mezi jurisdikcemi o to, aby se staly evropskými krypto hotspoty, byl konkurenční. Madeira, portugalský ostrov, odkud pochází superhvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo, vyslal na poslední bitcoinové konferenci v Miami signál o záměru tím, že vyhlásil Bitcoin za zákonné platidlo.

Lugano, malé město ve Švýcarsku, je jediným dalším místem v Evropě, kde je bitcoin de facto zákonným platidlem. Kromě Bitcoinu je de facto zákonným platidlem také stablecoin Tether a připravuje se také stablecoin specifický pro Lugano.

Závěrečné myšlenky

Vzhledem k tomu, že medvědí trh zuří a investoři všude trpí, je třeba připomenout, že je třeba zajistit si zisky, aby se na ně vztahovala daň z kapitálových výnosů.

Krok k vyměření daně z kapitálových zisků proto pravděpodobně nebude v krátkodobém horizontu bolet. Nezapomeňte, že veškeré zisky z doby delší než před rokem jsou imunní. A vzhledem k tomu, že se Bitcoin před jedenácti měsíci obchodoval za 69 000 USD, je pravděpodobné, že se této 28% daně v dohledné době mnoho obchodníků neobává. Stříbrná podšívka?

Přesto bude zajímavé sledovat, zda si kryptoměnoví nadšenci nezačnou zakládat obchody jinde, protože Lugano a další místa se nadále snaží přilákat jejich digitální peníze.