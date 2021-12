Analytiker Nicholas Merten siger, at altcoins er klar til at vokse, med Aave, Uniswap og Yearn.Finance som hans topvalg.

DataDash-vært og populær kryptoanalytiker Nicholas Merten siger, at han er ekstremt optimistisk med hensyn til kryptovaluta, når vi går ind i 2022, og bemærker specifikt, at han satser på altcoin-markedet, som forventes at ramme den såkaldte "supercyklus."

Analytikeren siger i en YouTube- session, at Bitcoin historisk set har været den førende indikator for altcoins. Han påpeger, at altcoins har samlet sig for at afspejle flagskibs kryptovalutaens makroprisbevægelse og ligeledes faldet, når afsætningspresset decimerer Bitcoin-markedet.

Merten siger, at mens Bitcoin forbliver benchmark-kryptoen, er der en ændring i markedsdynamikken, der begynder at vise en altcoins trend mere og mere uafhængigt af BTC-prishandlinger.

Han bemærker, at Bitcoin forbliver i stort set et usikkert territorium, selvom markedet registrerer mere og mere interesse for forskellige altcoins. Med nogle mønter, der overgår Bitcoin under den seneste korrektion, siger strategen, at det ikke kun er de store mønter som Ethereum og Solana, der har brug for et nyt kig forud for det næste rally.

Decentraliseret finans (DeFi) og Metaverse-mønter er to hurtige sektorer i dag, og det er her analytikeren vælger de fire altcoins med potentiale til at skyde i vejret.

Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Yearn.Finance (YFI) og Radix (XRD)

Blandt altcoins er analytikeren opsat på DeFi's Aave, Uniswap og Yearn.Finance. Også på bordet er lag-1 protokol Radix.

Merten ser Aave-prisen registrere et stort udbrud for at øge sin stjernepræstation mod Bitcoin. I øjeblikket er AAVE/BTC-parret begrænset inden for et interval, der understøttes ved lavpunkter på 0,005727 BTC.

"Hvis vi kan klare dette område, vil det danne grundlaget for, at AAVE sandsynligvis vil have endnu et seismisk rally," sagde han.

Hvad angår Uniswap (UNI), forudsiger analytikeren endnu et udbrud mod BTC.

Tyre vil sandsynligvis bryde over en faldende trendlinje for yderligere 25% eller mere løb mod Bitcoin. Han siger, at den automatiserede market makers nylige lancering på Polygon bidrager til UNIs stærke grundlæggende udsigter.

Yearn.Finance er også på analytikerens radar, en fair-lancering DeFi-protokol, hvis styringstoken YFI er steget over 62% på mindre end to uger.

Der er også Radix (XRD), en "early stage" lag-1-protokol, der bryder ud, hver gang andre projekter rykker op. Selvom der stadig er mulighed for en større korrektion i sådanne mønter, siger analytikeren, at XRD tager fart, mens tyre forbereder sig på den næste store bølge.