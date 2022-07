Podcast: Jeremy Koven, COO for den børsnoterede canadiske børs CoinSmart

Spotify podcast linket kan findes her

Der er hundredvis af kryptovaluta børser og handelsplatforme derude, og der dukker flere op hver eneste dag. Men netop fordi branchen kun har ganske få år på bagen, så er de fleste af disse private virksomheder.

Coinbase stod dog i spidsen i forbindelse med at ændre på alt dette, og blev således børsnoteret sidste år til stor fanfare. Nord for den amerikanske grænse fulgte den canadiske platform CoinSmart trop snart derefter, og blev i denne forbindelse officielt børsnoteret i november 2021.

[inv-florish id="10713816"]

Konceptet med børsnoterede virksomheder indenfor krypto er fascinerende. For en branche, der ofte er brændemærket – og til tider temmelig uretfærdigt – af et kriminelt omdømme, så er der få ting der er i stand til at forsikre investorerne mere end en børsnoteret børs. Man antager nemlig helt automatisk, at givet reguleringen og gennemsigtigheden der er tilknyttet en sådan børsnotering, at en offentlig virksomhed i rummet også er velrenommeret.

Når dette så er sagt, så er der dog alligevel kun så utroligt få kryptovaluta virksomheder, der rent faktisk er børsnoterede. Jeg satte derfor mig ned sammen med Jeremy Koven, der er COO for CoinSmart for at høre hans tanker om, hvorfor de besluttede sig for at børsnotere platformen, og om tendensen med en privat virksomhedsdomineret branche vil ændre sig fremover. Vi talte også om bjørnemarkedet, og hvordan det har påvirket CoinSmart – husk, at børsen blev børsnoteret den 21. november, hvilket var omkring på det samme tidspunkt, hvor Bitcoin handlede på dens højeste niveau til $68.000.

Vi diskuterede også det fascinerende dødvande i de canadiske lastbilchaufførers protester tidligere i år, da regeringen handlede for at indefryse alle de involverede parters aktiver. Dette førte til, at mange trak deres bitcoin og andre kryptovaluta ud af børserne for i stedet at opbevare dem i kold opbevaring for at beskytte dem.

Det ovenstående er blot en smagsprøve på den meget fornøjelige samtale med Jeremy, der er en veltalende og informativ herre, der udstråler at han virkelig holder af det han laver.

Spotify linket kan findes her

YouTube link følger snart