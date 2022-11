Kryptovaluta kan ofte være et polariserende emne. Nogle tror at de vil ændre verden. De siger, at vi vil komme til at leve i et samfund med Bitcoin som reservevaluta; vi vil købe vores chai tea lattés i Starbucks med digitale tokens, og derefter vil vi offentliggøre dem på de sociale medier med hjemsted i Web3, hvor alt kører problemfrit gennem decentraliserede rørledninger.

Så er der også dem, der mener, at de er et fuldstændigt tidsspilde, og ikke er andet end en pengegrådig kapitalistisk fidus, der er sprængtfyldt med svindelnumre og skamløse kampagner (Kim Kardashian, hvis du læser dette, så tænker jeg på dig her).

Men selv blandt dem, der er skeptiske overfor kryptovalutaerne, så værdsætter flertallet dog potentialet af blockchain-teknologien og den påvirkning, den kunne have på samfundet.

Stablecoins er et af de mere spændende elementer indenfor blockchain-teknologien. Disse er ganske enkelt en type fiat-valuta, der hører hjemme på de forskellige blockchains, og giver brugerne mulighed for at omgå kryptovalutaernes volatilitet, samtidigt med at de bruger blockchainen. Dette betyder, at ulemperne forbundet med portefølje ping-pong over hele butikken undgås, men alligevel kan fordelene ved blockchainen – såsom tilgængelighed, hastighed, billige transaktioner – udnyttes.

Og i betragtning af at så meget af krypto bliver kanaliseret gennem USD, så er alle de største stablecoins blot gentagelser af dollaren. I et år, hvor dollaren har knust alle de andre større valutaer, mens de forskellige lande rundt omkring i verden kæmper med en voldsom inflation, så giver dette borgerne mulighed for at parkere deres midler i USD i stedet for at holde på deres egen (ofte ustabile) valuta.

Så hvilken stablecoin er så den mest populære? Og hvordan vokser de? Jeg dykkede derfor ned i det, der fremstår som den mest kedelige kryptovaluta i verden – når det kommer til prisvolatilitet – men som af en række andre årsager er utroligt spændende.

Dette er med andre ord min stablecoin rapport.

Tidslinje – væksten hos stablecoins

Jeg ser nu tilbage på begyndelsen af 2020 som det “nye paradigme” indenfor kryptovaluta. COVID trådte ind på scenen i første kvartal, og efter en nedsmeltning i marts, da verden efterfølgende satte sig ned for at prøve at finde ud af, hvad denne coronavirus helt præcis betød, så steg kryptovaluta kursen.

Kryptovalutaerne tog sin plads i centrum, hvor både priser, volumen og likviditet steg kraftigt. Men i 2022 trådte vi nu ind i en ny tidsalder med høje renter, da de seneste års valutaudskrivnings bonanza til sidst indhentede os, og inflationen spændte musklerne.

Dette sendte tokens nedad. Bitcoin faldt fra $69.000 til under $20.000, og midlerne strømmede ud af de forskellige stablecoins. Visse stablecoins har dog klaret sig bedre end andre. Tryk på “play Timeline” på nedenstående graf for at få et overblik over bevægelserne i løbet af de sidste to år.

Ja. Et løb fra $20 milliarder til $160 milliarder på to år – dette er 8X, folkens.

Selvfølgelig er der elefanten i rummet, når man tager et kig på ovenstående graf. Og den elefant har et navn – Terra.

Decentraliseret vs centraliseret

Måske fordi de var forblændet af magien ved en decentraliseret stablecoin, så købte mange kryptovaluta fans TerraUSD (UST). Guidet af en utroligt defekt cirkulær logik, så blev denne stablecoin bakket op af Luna, som selv var bakket op af ingenting. Ikke-kollateriseret er en fancy måde at sige dette på, og hele korthuset væltede og trak en stor del af kryptovaluta økosystemet med sig ned.

For at være retfærdig, så var jeg også involveret i dette. Jeg vidste, at modellen var defekt, men jeg troede, at den ville holde længere end den gjorde. Jeg har skrevet meget om mit engagement i cirkusset – f.eks. i denne artikel, der beskriver, hvordan jeg til sidst valgte at reducere mit tab og solgte mine UST, hvor jeg efterfølgende måtte fordøje et grimt tab og et relativt ubehageligt slag mod mit allerede vaklende ego.

Men alligevel. Terra hører nu officielt fortiden til. Den anden tilbageværende decentraliserede stablecoin er DAI, der har en markedsværdi på 6 milliarder dollars. Det eneste problem her er, at for mig er DAI lige så defekt som Terra. Selvfølgelig vil implikationerne her ikke være så alvorlige, og dette vil ikke ende i en sindssyg dødsspiral, men hvis du spørger mig, så har DAI den samme sandsynlighed som Terra for at blive en velrenommeret og effektiv stablecoin – nemlig lige præcis nul.

Dette er fordi modellen ikke giver nogen som helst økonomisk mening. Oversikkerhed betyder, at for at kunne modtage $100 DAI, så skal man stille $150 i sikkerhed. Det er groft ineffektivt og er alt hvad du behøver at vide. Så er der også det faktum, at DAI ikke engang er decentraliseret, og er så eksponeret overfor USDC og de andre centraliserede aktiver.

For at kunne forfølge denne forførende kvalitet ved decentralisering, så gik DAI på kompromis ved at ofre kapitaleffektiviteten. I en verden med stigende renter vil dette aldrig fungere. Og igen…så er den ikke engang decentraliseret.

En decentral stablecoin ville være fantastisk, men der er ingen måde at få dette til at ske lige nu. Forhåbentlig vil det ske en dag, men jeg er ikke intelligent til at komme op med hvordan. Med hensyn til DAI, så kan jeg ikke forestille mig at dette nogensinde vil komme til at blive relevant. Den vil enten dø en langsom død eller foretage nogle drastiske kontrolforanstaltninger i takt med at den mister relevans (tilsyneladende overvejer den at holde op med at være en stablecoin, og i stedet for at “fjerne” bindingen, hvad det så end betyder).

Centraliserede stablecoins – vil Circle overtage Tethers trone?

Dette fører os nu videre til de centraliserede stablecoins. Disse er knap så romantiske, men tingene fungerer i det mindste, ikke?

Tether (USDT) er kongen, og derfor en central spiller for alt indenfor rummet, og er det største enkeltstående likviditetspar. Alligevel står den fortsat overfor spørgsmål vedrørende dens reserver, og i kølvandet på Terra-smitten skrumpede dens binding ned til 95 cents.

Det skal dog siges, at Tether aldrig undgik at udbetale, og solgte uden problemer en kæmpestor portion af deres beholdninger – en større del af deres reserver end de fleste fraktionelle reservebanker ville være i stand til at kunne håndtere. Men stadig, de folk der holder på stablecoins, ønsker at være i stand til at købe og sælge til $1 punktet – uanset hvor og hvornår de måtte ønske at gøre dette.

Circle (USDC) er således ved at blive en af de større konkurrenter, men forbliver fortsat på andenpladsen. Jeg sammensatte nedenstående diagram for at vise, hvordan Tether er blevet eroderet nedad med fremkomsten af alternativer. Meget af dette skyldes den fortsatte fortælling om, at der ikke er tilstrækkeligt med reserver.

2022 smitten

2022 har naturligvis været et hårdt år for kryptovaluta markederne. Stablecoins er en relativt god måde at vise dette på, idet kapitalen valgte at kaste håndklædet i ringen og efterfølgende flød ud af systemet.

Jeg indtegnede, hvordan de forskellige stablecoins har klaret sig fra januar til i dag. Dette er en god måde at vise, hvordan Circle snuppet en del af Tethers lederskab. Og hvor Tether er faldet med $10 milliarder siden begyndelsen af året, så er Circle faktisk steget med $2 milliarder.

Binance USD og FTX?

BinanceUSD (BUSD) er en anden mønt, der har oplevet et fremskridt. Med en værdi på op til $22 milliarder, så er dette den syvendestørste kryptovaluta og den tredjestørste stablecoin.

Den bliver presset hårdt af Binance, der jo er verdens største kryptovaluta børs. For nylig afnoterede børsen USDC, og omvekslede automatisk alle beholdninger til BUSD, hvilket har hjulpet med at pumpe markedsværdien en smule op.

FTX chefen Sam Bankman-Fried omtalte dette som værende den “anden store stablecoin krig”. FTX planlægger endda at lancere deres egen stablecoin .

FTX er den næststørste kryptovaluta børs, og den rejser nogle interessante spørgsmål vedrørende fordelen ved at have så mange stablecoins på markedet. I virkeligheden er jeg ikke sikker på, at dette betyder noget, så længe de alle forvaltes ansvarligt, og har solide reserver og transparent rapportering – noget som visse stablecoins bestemt er bedre til end andre.

Konklusion og fremtid

For at afslutte alt dette, så har det været et par voldsomme år for kryptovalutaerne, og i forlængelse heraf også de forskellige stablecoins. Sidstnævnte hjælper folk med at komme ombord i kryptovaluta. Ved at hoppe på blockchainen, og samtidigt undgå volatiliteten, så har de forskellige stablecoins et argument for en virkelig anvendelse i en branche, hvor dette bestemt ikke altid er garanteret.

Jeg skrev denne artikel, fordi stablecoin-markedet har transformeret sig i løbet af de sidste par år, men det føles nu som om, vi er ved at bevæge os ind i en ny fase. Binance, FTX og Circle er på jagt efter Tether. Corners insisterer på, at vi har brug for en decentraliseret stablecoin, men indtil der er udarbejdet en egentlig plan, som gør dette muligt – selv i teorien – så er alt dette blot fantasi.

Selvfølgelig ville jeg elske en decentraliseret stablecoin. Jeg ville også elske at blive vækket af Beyoncés stemme i morgen tidlig. Begge disse ting er på nuværende tidspunkt lige usandsynlige, så lige nu er vi derfor nødt til at tale om de centraliserede stablecoins.

Det bliver interessant at genoverveje ranglisten samme tid næste år, når Gud ved, hvad der vil være sket på kryptovaluta markederne. Indtil da er det Tether, der bestemmer – men resten af flokken er dog ikke alt for langt bagefter.