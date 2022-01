Top 5 bedste kryptovalutaer at investere i i 2022

Mens vi forbereder os til 2022, er her en liste over 5 mønter, du bør investere i.

1. Ethereum – Showets stjerne

Ethereum blockchain er stolt af at være "verdens programmerbare blockchain", der er i stand til at hoste adskillige applikationer. Det bruger kryptovaluta som betyder mere end penge ved at anvende det til at decentralisere og forstyrre forskellige industrier. Selvom det fulgte Bitcoins vej, differentierede det sig ved at være kilden til de fleste finansielle tjenester, spil og apps i kryptoverdenen. Det kan opretholde et sikkert netværk på grund af den decentraliserede karakter af blockchain.

Blockchain er drevet af Ethereum (ETH) – dens oprindelige valuta. Det præges med hver blok og distribueres til minearbejdere. Der er ingen grænser for mængden af ETH, der kan præges, og udbuddet er sat til at stige med 4,5% hvert år. To ETH præges hver blok. Hver protokol eller applikation på netværket bruger ether. Jo mere blockchain bruges, jo mere er efterspørgslen efter ether, og jo højere er dens værdi. ETH er i øjeblikket $4.056,72 værd på tværs af børser og kan købes på alle børser, som kendes. ETH er næst efter BTC med en markedsværdi på $482,2 mia.

2. Bitcoin – forventes at ramme 100+

Siden lanceringen i 2009 har Bitcoin toppet mere end fem gange og nåede et rekordhøjt niveau på $69.045 den 10. november 2021; omkring 31.000 dollars eller 100.000 dollars. Bitcoin (BTC) forventes at ramme 100.000 $ i 2022, men denne milepæl afhænger af mange faktorer. Bitcoin handles i øjeblikket til $50.186, hvilket betyder, at hvis du køber nu, er der mulighed for at tjene X2. En af de faktorer, der driver prisen på Bitcoin, er markedsefterspørgsel efter andre aktiver. Dette indebærer, at jo højere efterspørgsel efter Bitcoin er, jo højere er prisen. Og med et begrænset udbud, jo tættere Bitcoin kommer på sin grænse, jo højere bliver prisen. Ud over markedsefterspørgslen kan de marginale produktionsomkostninger også påvirke prisen. Hvert år oplever Bitcoin en gennemsnitlig vækst på 200%. Dette har drevet regeringer og institutioner til at forstå alt om cryptocurrency og blockchain-teknologi. Dette har dog medført flere reguleringer, der kan få prisen til at stige eller falde. Med den nuværende tilstand af verdens økonomi har Bitcoin præsenteret sig selv som frelseren. Institutioner, investorer og regeringer lagrer nu værdi ved hjælp af Bitcoin. Selvom verdens økonomi stabiliserer sig, og alt vender tilbage til det normale, vil tilliden til Bitcoin stadig bevares. Med den nuværende stigning i vedtagelsen af Bitcoin til betaling og værdiopbevaring, vil prisen bevæge sig opad i det lange løb, da efterspørgslen vil stige. Et meget godt eksempel er El Salvador, der bruger Bitcoin som værdilager.

Tilsvarende vil den øgede brug af Bitcoin i spekulation og derivater påvirke prisen. Bitcoin er nu med i futures-handel, hvilket gør det til mere end et værktøj. Alle disse faktorer vil bidrage til, hvordan prisen på Bitcoin vil bevæge sig i 2022. Men vær ikke skåret uvidende, når prisen bevæger sig forbi $100k. Det er meget muligt. Bitcoin har en markedsværdi på $948,5 mia. og er til salg på alle udvekslingsplatforme.

3. BNB – den fortsatte vækst af BSC

Binance-mønt (BNB) er det oprindelige token på Binance-udvekslingsplatformen. Det driver Binance-økosystemet. Den blev lanceret i 2017 og udstedt under et første mønttilbud (ICO) mellem slutningen af juni og begyndelsen af juli 2017 for 11 cent. Halvtreds procent af det samlede udbud blev solgt på ICO, 10% blev givet til engleinvestorer, og de resterende 40% blev allokeret til stiftelsesteamet. Der er et begrænset udbud på 200 millioner BNB'er i omløb. Dette afskrives løbende på grund af de rettidigt brændende begivenheder. Under møntbrændingen bruger Binance 20% af sin omsætning til at genkøbe og brænde BNB. Dette er planlagt til at fortsætte, indtil 50 % af mængden i omløb er destrueret. Dette begrænser udbuddet, skaber knaphed og driver prisen opad. Med den fortsatte vækst af BSC (Binance Smart Chain) vil efterspørgslen efter og vedtagelsen af BNB stige og dens pris også. Det skal dog bemærkes, at BNB er ikke-inflationær. Det er i øjeblikket placeret på tredjepladsen bag Ethereum og Bitcoin, med en markedsværdi på $91,3 mia. Det handles til $543,57 på Binance, gate.io, Coinsbit og CoinTiger.

4. Solana – Voksende økosystem, vigtigste udfordrer til Ethereum på lang sigt

Solana er et open source komputernetværk, der sigter mod at øge hastigheden af transaktioner og samtidig sikre decentralisering. Det blev udviklet i 2017 af Anatoly Yakovenko. Solana-netværket kan validere over 50.000 transaktioner i sekundet for mindre end en krone pr. transaktion. Den anvender proof-of-stake-minemodellen til at validere transaktioner, skabe nye mønter og overvåge mængden i omløb. Denne model giver indehavere mulighed for at satse deres tokens og blive validatorer. Som validatorer optjener de belønninger og deler i transaktionsgebyrerne.

På grund af dens evne til at udføre de samme funktioner som Ethereum blockchain, tror mange, at den kan tage over fra Ethereum. Ligesom Ethereum er det i stand til at interagere med smarte kontrakter. På grund af dette har det adskillige use cases, lige fra at investere i apps og spil til DeFi, DEX'er, sociale medier osv. Et NFT-projekt, Degenerate Ape Academy, er blevet lanceret på det. Det erstatter Ethereum blockchain med antallet af transaktioner per sekund, hastighed, transaktionsgebyr og minemodel. Medmindre Ethereum blockchain tager proaktive skridt, vil disse faktorer hjælpe den til at være en værdig udfordrer af Ethereum blockchain. Platformen bruger Solana (SOL) som sin oprindelige token. Dette token bruges til at betale transaktionsgebyrer og indsatser.

Det kan også bruges til at deltage i platformens styring. Indehavere kan stemme om fremtidige opgraderinger, rettelser og forslag indsendt til fællesskabet. Ud af de 489 millioner, der er planlagt til cirkulation, er 260 millioner SOL allerede på markedet. Det er i øjeblikket rangeret 5. med en markedsværdi på $61,3 mia. En SOL koster $198,4. Det er noteret på Binance, MEXC Global, Huobi Global, KuCoin og Coinbase Exchange.

5. Terra – Fanfavorit, stærk use-cases, vil endelig få mainstream anerkendelse

Kort sagt, er Terra en blockchain, hvor stablecoins kan skabes. Det er en open source-lag-1-protokol, der tillader oprettelsen af stablecoins knyttet til fysiske valutaer eller aktiver. Disse stablecoins kan handles, bruges, gemmes og udveksles på platformen.

Terra blockchain vinder allerede indpas over hele verden som DeFi-tjenesteudbyder og stablecoin-betalingsplatform. Det er dog stadig under udvikling og udvidelse. Terra-platformen bruger LUNA som sit oprindelige token og til at opretholde stabiliteten af stablecoins. Det samlede udbud af LUNA er under en mia.

LUNA udfører forskellige funktioner, herunder betaling for transaktionsgebyrer, volatilitetsabsorbering og indsats. Det bruges også til at deltage i styringen af platformen. Indehavere kan oprette og stemme om forslag i fællesskabet. Terra (LUNA) koster $98,8, og den er placeret som nr. 9 med en markedsværdi på $36b. Det kan findes på OKEx, MEXC Global, Binance og Osmose.

Husk, at kryptoverdenen er meget risikabelt og ustabilt – du burde kun skille dig af med midler, som du kan undvære. Invester klogt.