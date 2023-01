Vil Bitcoin vende tilbage? Hvorfor 2022s smerte er anderledes end noget tidligere

Vigtigste konklusioner

Bitcoin lukkede året nede med 64%, det værste år siden 2018

Dette bjørnemarked er anderledes, idet den bredere økonomi for første gang nogensinde i Bitcoins eksistens også trækker sig tilbage

Bitcoins korrelation med aktiemarkedet er ekstremt høj, hvilket beviser, at den handler som et højrisikoaktiv

Fans vil håbe, at dette link kan brydes, men i øjeblikket fremstår det som et skræmmende makroklima for Bitcoin og et, der ikke overraskende har knust dens pris i løbet af det sidste år

Kryptovaluta investorerne vil med glæde lukke bogen for et frygteligt 2022.

Priserne på tværs af aktivklassen kollapsede, da verden gik over i et nyt renteparadigme, hvor æraen med lavrente, billige penge officielt var forbi. Risikoaktiverne blev knust, og der er få investeringer længere ude på risikospektret end kryptovalutaerne.

Ser man på Bitcoin, så lukkede verdens flagskibs kryptovaluta året på $16.547 i sammenligning med de $46.311, som den gik ind i året på. Det svarer til et fald på 64%. Men hvor dårlig var præstationen historisk set for et aktiv, der er berygtet for både eksplosive gevinster og benhårde tab?

2022 var det næstværste år for Bitcoin

Ser man på de årlige afkast siden 2011, det første år, hvor tilstrækkelige likviditets- og prisdata var tilgængelige, så viser det, at Bitcoins fald på 64% i år var det næstværste tal, kun efter faldet på 72% i 2018. Sidstnævnte kom efter en turen op mod $20.000 i slutningen af 2017, hvilket var første gang Bitcoin virkelig kom ind i mainstream-bevidstheden.

Set i denne sammenhæng viser tallene, at 2022 kunne blive blot endnu et år, ikke? Bitcoin er faldet mange gange tidligere og har altid vendt sig tilbage. Desværre er der en hage denne gang.

Bitcoin oplever en recession for første gang nogensinde

Satoshi Nakamoto udgav Bitcoin-hvidbogen i 2008, i kølvandet på den store finanskrise. Fastankret i the Genesis Block er en henvisning til den britiske avis Times: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on rand of second bailout for banks.”

Efter først at blive handlet i 2009 blev Bitcoin derfor drevet ind i dette post-krisemiljø, et klima med nul (eller endda negative) renter, en printer med varme penge og eksplosive afkast i risikoaktiver. Et hurtigt kig på aktiemarkedets afkast siden Bitcoins lancering viser, at tingene indtil i år havde været helt normale.

Og så for første gang i sin historie oplever Bitcoin et tilbageslag i den bredere økonomi. Pengeprinteren er blevet slukket, og renterne er blevet forhøjet, og Federal fondsrenten er nu 4,25% – 4,5%.

Dette er meget vigtigt, for på trods af hvad nogle Bitcoin fortalere vil hævde, så handler Bitcoin som et højrisikoaktiv. Prisdataene beviser ganske enkelt dette uden en skygge af tvivl, da dens korrelation med S&P 500 er skyhøj – og først steg sidste år efter at renten begyndte at blive hævet i april 2022, hvilket jeg skrev om i denne artikel, og viste på grafen nedenfor.

Tidligere bjørnemarkeder er ikke det samme

Dette er grunden til, at ekstrapolering af tidligere tilbagevendinger på bjørnemarkedet for Bitcoin er naiv. Verden befinder sig et andet sted nu end på noget andet tidspunkt i Bitcoins historie. Det gratis penge-up-only marked kunne ikke vare ved for evigt, og nu er det tid til, at Bitcoin viser verden, hvad den er lavet af.

Bitcoin sammenlignes ofte med guld, men det skinnende metal har bevist over en lang testperiode, at det kan betragtes som en beskyttelse og et velrenommeret værdilager, hvorigennem investorerne kan beskytte deres midler. At indtegne afkastet af guld historisk nedenfor viser tydeligt, at det stiger i perioder med usikkerhed. Dette er den slags diagram du ønsker at se, når man træder ind i en recession.

Desværre har Bitcoin til dato handlet med en super høj korrelation med aktiemarkedet. Med tiden håber fortalerne, at debne tilknytning vil blive brudt. Dette er op til debat, men hvad der er sikkert lige nu er, at Bitcoin er så langt fra en “beskyttelse”, som den overhovedet kunne være.

Hvis Federal Reserve skifter til en mere forsigtig tone og letter på renteforhøjelserne, så kan du være sikker på, at aktivpriserne vil stige igen – og de aktiver længere ude på risikospektret, såsom teknologiaktierne og Bitcoin, vil være blandt de store vindere.

På lang sigt er det helt store spørgsmålet om denne sammenhæng kan brydes, og om Bitcoin kan opnå den eftertragtede status som værdilager.