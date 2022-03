Terra aikoo ostaa ja pitää hallussaan jopa 10 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia, jota Terraform Labs sanoo käytettävän vakaan kolikon, TerraUSD:n (UST), tukemiseen.

Sen sijaan, että Terra omistaisi käteisvaroja tai muita varoja, se aikoo pitää tarpeeksi BTC:ia tukeakseen kaiken liikkeessä olevan UST:n.

Tämä on pääpiirteissään Terran suunnitelma ostaa BTC:tä jopa 10 miljardin dollarin arvosta. CNBC julkaisi kommentin Terrasta aikaisin tiistaina.

Terran UST-suunnitelmat lisäävät Bitcoinin kysyntää

Maanantaina Terraform Labsin perustaja ja toimitusjohtaja, Do Kwon, paljasti, että yritys oli ostanut 135 miljoonan dollarin arvosta BTC:ia, mikä nosti yrityksen vuoden 2022 Bitcoin-ostot miljardiin dollariin.

Aikaisemmassa kommentissaan Kwon sanoi, että hän aikoo ostaa niin paljon Bitcoinia kuin mahdollista:

"UST, jolla on yli 10 miljardia dollaria BTC-varantoja, avaa Bitcoin-standardin uuden rahallisen aikakauden. P2P-elektroninen raha, jota on helpompi käyttää ja houkuttelevampi pitää kuin Bitcoin."

UST, kuten muutkin vakaat kolikot, on sidottu 1:1 Yhdysvaltain dollariin, ja sen arvo on suhteellisen vakaa, vaikka markkinat kokevat valtavaa volatiliteettia. Tämä stablecoin haluaa kuitenkin siirtyä hajautetusta, algoritmisesta valuutasta, jonka tukena on käteisvarantoja ja muita vastaavia, Bitcoinin tukemaan valuuttaan.

Ja todellakin yksi kertomuksista, jotka ovat ajaneet Bitcoinia korkeammalle näinä viime päivinä, on ollut valaiden aggressiivinen kasautuminen. Bitcoin nousi maanantaina yli 48 000 dollarin, mikä nosti sen 30 päivän voitot yli 20 prosenttiin ja siirsi sen arvon positiiviselle tasolle vuoden alusta.

Terran LUNA nousi myös paljon, murtautuen viime viikolla noin 90 dollarista yli 106 dollarin huippuihin. Samaan aikaan UST n markkinakorko nousi yli 16 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä 14. suurimman kryptoprojektin.

Sääntelyviranomaisten huomio?

CNBC:n raportissa Terran suuresta panostuksesta Bitcoiniin ja UST:hen sanotaan, että jotkut analyytikot varoittavat, että tämä "ei ehkä istu hyvin" Yhdysvaltain sääntelyviranomaisille. Tämä johtuu siitä, että sääntelyviranomaiset ovat aiemmin ilmaisseet huolensa stablecoineista ja niiden mahdollisuudesta aiheuttaa riskejä rahoitusjärjestelmälle.

Ja vaikka valtiovarainministeri Janet Yellen sanoi hiljattain, että Yhdysvallat pyrkivät tarjoamaan sääntelykehyksen, joka auttaa krypto-innovaatioita, vakaat kolikot aiheuttavat edelleen huolta.

Vuonna 2021 SEC haastoi Terraform Labsin ja sen toimitusjohtajan Do Kwonin Yhdysvaltain lainsäädännön rikkomista koskevien väitteiden vuoksi. Kwon haastoi SEC:n takaisin, ja aiemmin tänä vuonna yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi Terran noudattamaan haasteita.

Voisiko UST herättää nyt enemmän huomiota? CNBC:n siteeraamien analyytikoiden mukaan mahdollisesti, ja todennäköinen kehitys onkin odotettavissa, vaikka lainsäätäjät pyrkivät vauhdittamaan digitaalisen dollarin kehittämistä.