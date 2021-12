10 parasta DeFi-kolikkoa, joita tarkkailla ja investoida vuonna 2022

Näillä DeFi-kryptovaluutoilla on potentiaalia antaa hyvää tuottoa vuonna 2022

DeFi tai hajautetut rahoituksen kolikot ovat nyt kodin ominaisuus kryptomarkkinoilla. Niiden merkitystä finanssimaailmassa ei voi yksinkertaisesti sivuuttaa. DeFi-alustat tarjoavat tilaa lainaamiseen, säästämiseen ja kaupankäyntiin ilman perinteistä rahoitusmarkkinoiden byrokratiaa. Kyseinen suosio tekee niistä hyvän sijoittamisvaihtoehdon.

Koska samantapaisia projekteja on useita, saattaa olla vaikeaa päättää mihin sijoittaa. Tässä joitain DeFi-kolikoiden kymmenen parhaan joukosta, joita sinun kannattaa harkita.

Solana

Solana (SOL) johtaa laumaa konsensusmekanisminsa ansiosta. Tämä kolikko käyttää todistushistoria-mekanismia tapahtumien tarkistamiseen. Tämä mekanismi on korvannut monissa projekteissa yleisen louhinnan ja panostuksen. Sen sijaan Solanan tapahtumat todistetaan seuraamalla aikaleimaa lohkoketjussa aiemmista tapahtumista. Tämä konsensusmekanismi mahdollistaa nopeammat tapahtuma-ajat. Kolikko on myös Layer-1 -alusta, koska se ei vaadi apua muilta alustoilta tapahtumien mahdollistamiseksi. Nämä ominaisuudet tekevät siitä arvokkaan ja lupaavan kolikon, jonka voit odottaa kasvavan entisestään.

Avalanche

Avalanche tai Avax on kymmenen parhaan DeFi:n kärjessä, johon sijoittaa. Kolikko kilpailee suoraan Ethereumin kanssa halvempien transaktiokustannusten ja nopeampien transaktioidensa vuoksi. Tällä hetkellä kolikko väittää olevansa nopein älykkäiden sopimusten alusta krypto- ja lohkoketjuteollisuudessa. Avax keräsi äskettäin 230 miljoonaa dollaria tukeakseen projektejaan, ja sillä on ollut merkittäviä yhteyksiä muihin lohkoketjuprojekteihin, mukaan lukien sellaisiin kuten Graph, Chainlink ja SushiSwap. Kun otetaan huomioon tämän kolikon kehitys ja kiinnostus, jota se herättää, tulee siitä varmasti yksi suosituimmista sijoituskohteista vuonna 2022.

Fantom

Fantom on toinen kolikko, jonka lisäämistä sijoitus-salkkuusi kannattaa harkita. Fantomilla on houkuttelevia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä lohkoketjuteollisuudessa suuren luokan yrityksen. Se on turvallinen, mahdollistaa huimat tapahtumanopeudet, se on avoimen lähdekoodin, luvaton hajautettu valuutta. Kolikon markkina-arvo on korkea, yli 3 miljardia dollaria, ja sen kaupankäyntivolyymi on viime aikoina ollut suuri. Tämä trendi jatkuu vuonna 2022, kun kolikon suosio tulee kasvamaan entisestään. Siksi se on kolikko, johon kannattaa investoida, sillä se voi hyvinkin tuoda voittoja vuonna 2022.

Harmony

Vuonna 2019 lanseeratun Harmonyn kehittäjät kehittivät kolikon skaalautumista ja hajauttamista varten. Se keskittyy luomaan elinkelpoisia markkinoita aineettomille hyödykkeille ja vaihdettaville rahakkeille sekä jakamaan tietoja. Hankkeella on ollut useita merkittäviä kumppanuuksia, ja se on kerännyt noin 300 miljoonaa dollaria ekosysteeminsä kehittämiseen. Tämä rahasto on nostanut tämän kolikon arvoa ja houkutellut lisää käyttäjiä. Hanke keskittyy ensisijaisesti verkkojen välisen skaalautuvuuden parantamiseen, mikä tekee siitä suositun alustan ja sijoitusvaihtoehdon. Ennusteiden mukaan kolikon hinta tulee nousemaan lähikuukausina.

WAVES

Wave on ainutlaatuinen kolikko, joka toimii 3-in-1 -periaatteella ekosysteemissä. Se toimii hajautettuna pörssinä, alustana tokenien julkaisulle ja digitaalisena omaisuutena. Sen tavoitteena on rohkaista digitaalisten kolikoiden massakäyttöönottoa ja lisätä alan joustavuutta. Alusta mahdollistaa älykkäiden sopimusten kehittämisen ja käyttöönoton. Sen avulla käyttäjien on myös helppoa luoda tunnuksia ilman ohjelmointitietoa. Tällaisten ominaisuuksien avulla projekti on asetettu houkuttelemaan paljon käyttäjiä, jotka antavat sille enemmän arvoa. Se on yksi kannattavimmista kolikoista, joita kannattaa seurata ja mahdollisesti investoida tulevana vuonna 2022.

THORChain

Toinen kymmenen parhaan DeFi:n lista on THORChain. Tämä protokolla, joka on rakennettu käyttämällä Cosmos SDK:ta ja saanut tehonsa Tendermintin konsensusmekanismilla. Se varmistaa, että kaikkien tapahtumien tietoja ei voida jäljittää. Tämä ominaisuus on tehnyt siitä erityisen suositun monien käyttäjien ja sijoittajien keskuudessa. THORChain on myös vaihdettavissa, mikä tarkoittaa, että omistajat voivat hallita valuuttaansa ilman kolmannen osapuolen tarvetta, veloituksetta. Sen kaupankäyntitiedot osoittavat, että tällä tokenilla on suhteellisen suuri kaupankäyntivolyymi ja markkina-arvo yli 1,8 miljardia dollaria. Suosionsa ja nopean käyttöönoton ansiosta, THORChain tulee varmasti kasvamaan vuonna 2022, mikä tekee siitä hyvän kolikon sijoittamista varten.

Kadena

Kadena ei ole vielä kovin suosittu, mutta se on jo niittänyt mainetta kryptovaluuttateollisuudessa. Viimeisten 10 kuukauden aikana tämä kolikko on kasvanut vaikuttavat 11 256 %. Noin kolmessa kuukaudessa kolikon arvo on noussut 2 dollarista 27 dollariin. Kadena, kuten useimmat älykkäät sopimusalustat, keskittyy nopeampiin transaktionopeuksiin pienemmillä kustannuksilla. Se pystyy tällä hetkellä käsittelemään noin 480 000 tapahtumaa sekunnissa verrattuna Ethereumin 20:een. Tämä ominaisuus houkuttelee uusia käyttäjiä alustalle ja nostaa sen hintaa. Sinun tulisi harkita siihen sijoittamista, jos se pysyy kasvumallinsa mukana.

Curve

Curve on mielenkiintoinen kolikko DeFi-sektorilla. Curve Finance -projekti on tällä hetkellä Ethereumin suurin hajautettu pörssi. Curve tai Curve DAO on Curve Finance -alustan utility token. Alustalla on kaksi suurta käyttötapaa, mukaan lukien kryptovaluuttojen vaihto ja panostaminen. Sillä on myös erittäin alhaiset maksut ja eräät pienimmistä hintavaihteluista stabiilien kolikoiden välillä. Curve-tokenin arvo kasvaa samalla, kun sen alusta houkuttelee jatkuvasti uusia käyttäjiä.

Oasis Network

Oasis Network on projekti, joka pyrkii nousemaan DeFi-alalla. Alusta on Layer-1 yksityisyyden lohkoketju, joka hyödyntää panosten konsensusmekanismia. Toisin kuin Ethereum, jossa tapahtumat ovat julkisesti saatavilla, Oasis Networkissa, käyttäjät voivat nauttia luottamuksellisuudesta. Sen teknologinen suunnittelu on myös varsin vaikuttava, koska se on Polkadotin ja Ethereumin hybridi. Sijoittajien näkökulmasta myös sen yli 1 000 transaktiota sekunnissa tapahtuvaa transaktionopeutta on hyvin houkutteleva ominaisuus. Tokenin arvo tukee kasvamaan varmasti, sillä se ominaisuuksillaan houkuttelee lisää käyttäjiä, mikä tekee siitä kannattavan sijoituksen.

Polkadot

Polkadot on mielenkiintoinen projekti. Se on alusta, jonka avulla itsenäiset lohkoketjut voivat siirtää tietoja ja tapahtumia keskenään Polkadot-välitysketjun avulla. Tämä kyky nopeuttaa merkittävästi kyseisen lohkoketjun tapahtumien nopeutta, ollen näin skaalautuvampi Ethereumiin verrattuna. Tällaisen alustan tarjoaminen, joka mahdollistaa helpon DeFi-projektien kehittämisen, tekee tästä suositun kolikon ja hyvän sijoitusvaihtoehdon.