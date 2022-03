Koska kryptomarkkinat osoittavat tänään nousun merkkejä, 1inch (1 INCH) oli saavuttanut vaikuttavia voittoja 24 tunnin sisäisessä kaupankäynnissä. Mutta nämä voitot ovat vetäytyneet. Kolikko oli viime viikkoina kovan paineen alaisena. Hetken näytti siltä, että asiat vihdoin kääntyivät. Mutta kuinka pitkälle tämän päivän ralli voi mennä? Tässä mitä sinun on tiedettävä ensin:

1 INCH pysyy edelleen laskussa huolimatta viimeaikaisesta hinnannoususta.

Kolikko on myös menettänyt 85 % kaikkien aikojen ennätyksistään.

Kirjoitushetkellä 1 INCH:n arvo oli noin 1,49 dollaria.

Tietolähde: Tradingview

1inch (1 INCH) – Ennusteet ja analyysit

Ei kauaakaan, kun 1 INCH saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä 8,29 dollarissa. Tämä itse asiassa tapahtui vuoden 2021 lopussa, ja oli paljon toivoa, että vuosi 2022 voisi olla suurempi. Mutta asiat eivät todellakaan ole lähteneet liikkeelle. 1 INCH on nyt tankannut, ja jossain vaiheessa se vain leijui 1 dollarin tuntumassa.

Mutta on merkkejä siitä, että asiat voivat kääntyä. Ensinnäkin kolikko on onnistunut ylittämään ratkaisevan 1,39 dollarin yläresistanssin. 1INCH on konsolidoitunut tämän hinnan yläpuolelle ja yrittää nyt saada aikaan riittävän kysynnän nousukatkoksen vuoksi. Emme kuitenkaan näe tarpeeksi nousua juuri nyt, jotta token voisi nousta 3 dollarin yläpuolelle.

Kestää hetken ennen kuin nämä 8,39 dollarin huiput toistuvat. Mutta lyhyellä aikavälillä 1 INCH voi silti osua 3 dollariin, ennen kuin se vetäytyy jälleen.

Mikä 1Inch Networkin (1INCH) arvo on?

1Inch Network (1INCH) on verkko, joka haluaa luoda kokoelman nopeasti kasvavia hajautettuja protokollia. Tavoitteena on tarjota vankka infrastruktuuri, jossa ihmiset tai organisaatiot voivat käynnistää innovatiivisia lohkoketjuratkaisuja.

Hanke on saanut paljon investointeja, ja sillä on edelleen potentiaalia tuottaa todellisia voittoja pitkällä aikavälillä. Sen markkina-arvo on tällä hetkellä noin 600 miljoonaa dollaria.