Jokainen kryptosijoittaja etsii aina seuraavaa suurta projektia. Olemme nähneet kolikoiden nousevan nollasta 100-kertaisiksi. Muut, kuten SHIB, ovat saavuttaneet vielä suurempia menestyksiä viime vuonna. Viime kädessä sijoittajana haluat kolikoita, jotka antavat sinulle voittoa ajan kuluessa (ROI). Näin valitset tällaiset kolikot:

Keskity aina pitkän aikavälin kuvaan, lyhyen aikavälin volatiliteetin sijaan.

Osta projekteja, joiden taustalla on merkittäviä nimiä ja sijoittajia.

Kokeile ja osta myös mahdollisimman aikaisin päästäksesi mukaan.

Jos etsit kolikoita, jotka voisivat tuottaa hyvän sijoitetun pääoman tuottoprosentin tänä vuonna, meillä on kolme vaihtoehtoa, jotka kannattaa tarkistaa.

Celo (CELO)

Celo (CELO) on ollut yksi markkinoiden kestävimmistä kolikoista. Se on tietysti käynyt läpi vaikeita aikoja, kuten monet muutkin kryptot. Mutta ei ole epäilystäkään sitä, etteikö hyvät päivät olisi edessä.

Tietolähde: Tradingview

Mikä tekee tästä kolikosta niin erityisen, on se, että se on aliarvostettu. Myös taustalla olevat perusteet ovat moitteettomat. Pitkäaikaiselle sijoittajalle CELOlla on niin paljon avattavaa. Kirjoitushetkellä tokenilla käytiin kauppaa 3,3 dollarissa, mikä on yli 22 % nousu päivän aikana. Kolikon markkina-arvo on myös 1,2 miljardia dollaria.

NEM (XEM)

NEM (XEM) tarkoittaa yksinkertaisesti uuden talouden liikettä. Projekti toivoo tarjoavansa innovatiivisia lohkoketjuratkaisuja, jotka auttavat omistajia hyödyntämään hajautetun teknologian voimaa. Projektin markkina-arvo on noin 884 miljoonaa dollaria, joten sillä on vielä niin paljon tarjottavanaan.

SXP (SXP)