Terra LUNA:n romahdus on johtanut huoleen seuraavista parhaista kryptovaluutoista, jotka voivat kaatua. Kuten LUNA:n suhteen, tämän ennusteen tekeminen on uskomattoman vaikeaa. Lisäksi useimmissa tapauksissa kolikoilla on taipumus liikkua suhteessa toisiinsa. Mielestäni tässä on kaksi seuraavaa kryptovaluuttaa, joita tulee välttää LUNA:n romahduksen jälkeen.

Waves

Waves on yksi maailman suurimmista lohkoketjuista. Sen WAVES-tokenin markkina-arvo on yli 797 miljoonaa dollaria. Se on suosittu kolikko, jota on käytetty hajautetun teollisuuden suosituimpien tuotteiden rakentamiseen. Muutama sen ekosysteemin suosituimmista sovelluksista ovat Vires Finance ja Waves Exchange.

Wavesin suurin huolenaihe on Neutrino, sen algoritminen vakaa kolikko, joka muistuttaa läheisesti Terra USD:tä. Kolikolla on ollut vakavia ongelmia viime kuukausina. Esimerkiksi huhtikuussa se menetti kiinnityksensä ja putosi kaikkien aikojen alimmilleen 33 senttiin.

Kolikko on edelleen alle pariteettinsa, mikä johtaa merkittäviin huolenaiheisiin, että se voi myös menettää kiinnityksensä tulevina kuukausina tai viikkoina. Jos tämä toistuu, saatamme nähdä sekä Neutrinon että Wavesin suuren myynnin. Wavesin hinta onkin jo pudonnut yli 88 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Cardano

Cardano on yksi maailman suosituimmista kryptovaluutoista. Terran tavoin, se on myös yksi maailman suurimmista kolikoista, yli 19 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Ainoa merkittävä ero Cardanon ja Terran välillä on se, ettei se liity suurimpiin vakaisiin kolikoihin.

Cardanon suurin huolenaihe on sen ekosysteemin puute. Vaikka ADA:n arvo on yli 19 miljardia dollaria, sen DeFi-ekosysteemin kokonaisarvo on yli 130 miljoonaa dollaria. Kriitikot viittaavat siihen tosiasiaan, että Terran ekosysteemin TVL oli huipussaan yli 30 miljardia dollaria.

Sijoittajien pitäisi kuitenkin olla huolissaan, koska Cardano näyttää olevan haamuketju, jonka ekosysteemissä ei ole mielekästä projektia. Tämä huolimatta siitä, että se aloitettiin jo vuonna 2015.

Näyttääkin siltä, että sijoittajat ovat olleet huolissaan Cardanosta jo jonkin aikaa, koska sen markkinat ovat pudonneet yli 91 miljardista dollarista.