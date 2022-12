2022: 10 parasta kolikkoa vuosi sitten tänään

Pääkohdat

Krypto murskattiin kautta linjan, ja kaikki top 10:n kolikot saivat kyytiä

LUNA oli huonoin, kun se syöksyi lähes nollaan toukokuussa

Solana on menettänyt arvostaan 92 prosenttia tänä vuonna ja putoaa kolmanneksi suurimmasta kryptosta sijalle 16.

Kolme parasta menestyjää ovat olleet BNB, XRP ja Dogecoin, mutta ne laskivat tästä huolimatta 56 %+

Bitcoin ja Ethereum putosivat 64 % ja 67 %

2022. Mikä vuosi.

Kryptomarkkinoiden suhteen on turvallista sanoa, että se ei ole ollut yksi parhaista. Maailma on siirtynyt uuteen korkoparadigmaan, ja markkinat ovat huomanneet, kuinka suuri osa kryptoalasta on perustunut ylivelkaantumiseen halvoilla koroilla.

Tämä halpa luotto on nyt poissa ja likviditeettimatto on vedetty alta, minkä seurauksena markkinahinnat romahtivat. Tässä muutama skandaali – FTX, LUNA ja Celsius muutamia mainitakseni – ja markkinat ovat olleet aivan kiivaat.

Tässä artikkelissa tarkastellaan vuoden alun 10:tä parasta kolikkoa.

Vuodesta 2022 tuntuu nyt olevan pitkä aika

Alla on historiallinen kuvakaappaus vuoden alusta CoinMarketCapista otettuna.

Bitcoin ei ole kaukana biljoonasta dollarista, sillä se käy kauppaa lähes 50 000 dollarilla ja johtaa tietä yleisesti markkinoilla. Ethereum on äskettäin pudonnut alle 4 000 dollarin, kun taas kolmannella sijalla on Binancen kolikko BNB.

Tether on listan ensimmäinen vakaa kolikko ja sijalla neljä, kun taas Solana hyppää seuraavana viidenneksi. Kolikko, joka liittyy kunnioitettuun yrittäjään nimeltä Sam Bankman-Fried, markkinoi itseään ETH:n tappajana ja tekee vakavia voittoja, sillä sen markkina-arvo on nyt yli 50 miljardia dollaria.

Ainoa muu stablecoin on USD Coin seitsemännellä sijalla, kun taas Dogecoin on kymmenes, kun stablecoineja ei oteta huomioon, eli kokonaisuutena kahdestoista. Yhdeksännellä sijalla on myös LUNA eli Terra – kolikko, joka pyörittää Terran kehittyvää DeFi-ekosysteemiä.

Elämä on hyvää, elämä on hauskaa, elämä on pelkästään nousujohteista. Markkinat ovat toki hiukan laskeneet marraskuusta, jolloin Bitcoin saavutti kaikkien aikojen huippunsa 68 739 dollarissa, mutta hinnat ovat edelleen korkealla ja voitot virtaavat. Hyvää uutta vuotta, ja jatketaan vuoteen 2022.

Vuotta myöhemmin

Vuotta myöhemmin voisi luultavasti väittää, että asiat ovat hieman toisin. Olen koonnut kymmenen parhaan kolikon suorituskyvyn (lukuun ottamatta kahta tallia) alla olevaan kaavioon:

Luna on ilmeisesti mennyt aika lailla nollaan. Solana on toiseksi huonoin menestyjä, menettäen huikeat 92 % arvostaan vuonna 2022. Neljänneksi suurimmaksi kryptotuotteeksi se on nyt kuudestoista. Avalanche on myös tappanut sijoittajia, pudonnut sijalta 11. sijalle 18., menettäen samalla 87 prosenttia arvostaan.

Parhaiten menestyvät puolestaan BNB, XRP ja Dogecoin, jotka menettävät ”vain” 56 %/57 % arvostaan. Huolimatta viimeaikaisesta Binancea koskevasta kiistasta, BNB näyttää päättävän vuoden viidenneksi suurimmana kryptona, koska se on antanut USDC:n ja USDT:n ohittaa sen.

Tänä vuonna todellakin vain vakaat kolikot ovat olleet immuuneja hintamuutokselle. Jopa Bitcoin ja Ethereum ovat laskeneet 64 % ja 67 %. Jälleen kaikki nämä luvut kasvaisivat entisestään, jos ne laajennettaisiin takaisin marraskuun kaikkien aikojen ennätyksille.

Sijoittajat ovat helpottuneet nähdessään vuoden päättyvän, sellainen on ollut markkinoiden rangaistus. Ainoa ongelma on, että olemme edelleen korkean koron ympäristössä, ala käsittelee edelleen FTX:n laskua, ja maailma on tällä hetkellä hyvin epävarma paikka.