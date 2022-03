3 parasta kryptokolikkoa musiikin ja viihteen alalla

Lohkoketju-teknologialla on laajat käyttötarkoitukset. Olipa kyseessä hajautetun rahoituksen aikakauden käynnistäminen tai helppo tapa suoratoistaa musiikkia, nykyään on niin monia projekteja, jotka yrittävät hyödyntää hajautettujen järjestelmien tehoa. Etenkin musiikista ja viihteestä on tullut suosittuja lohkoketjussa, ja tästä syystä:

Hajautetut järjestelmät katkaisivat välittäjät musiikin jakelusta

Näiden järjestelmien avulla sisällöntuottajat voivat myös tavoittaa yleisöt suoraan

Lohkoketju tarjoaa myös useita alakohtaisia mahdollisuuksia ansaita rahaa sisällöllä

Sijoittajille, jotka haluavat lisätä musiikkiin ja viihteeseen liittyviä kolikoita portfolioonsa, tässä kolme vaihtoehtoa, joita kannattaa harkita:

Audius (AUDIO)

Audius (AUDIO) on hajautettu musiikin suoratoistoalusta, joka on suunniteltu antamaan tekijöille täysi pääsy markkinoille, ilman välittäjiä. Ajattele sitä lohkoketjun Spotifyna.

Viime kuukaudet ovat olleet Audiukselle melko tapahtumarikkaita. Se on nähnyt lisääntynyttä kasvua ja investointeja useilta alan suurilta toimijoilta. Myös lohkoketjun suoratoiston tulevaisuus on valoisa, ja Audius toivoo olevansa avainasemassa tulevaisuuden muovaamisessa.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) on myös lohkoketjupohjainen peli- ja musiikin suoratoistoalusta. Se on luotu auttamaan sisällöntuottajia jakamaan pelejään, musiikkiaan ja muita viihdemuotojaan suoraan asiakkaille, ilman kolmansia osapuolia. Ultra on melko uusi projekti ja sellaisenaan se tarjoaa tulevaisuudessa todelliset mahdollisuudet vakavaan kasvuun.

Tune.FM (JAM)