5 parasta kryptovaluuttaa, joihin sijoittaa vuonna 2022

Valmistautuessamme vuoteen 2022, tässä on luettelo niistä viidestä kolikosta, joihin sinun kannattaa sijoittaa.

1. Ethereum – joukon tähti

Ethereum-lohkoketju ylpeilee sillä, että se on "maailman ohjelmoitavin lohkoketju", joka pystyy isännöimään lukuisia sovelluksia. Se käyttää kryptovaluuttaa merkitsemään muutakin kuin rahaa soveltamalla sitä eri toimialojen hajauttamiseen ja mullistamiseen. Vaikka se seurasi Bitcoinin polkua, se erottautui toisistaan olemalla useimpien rahoituspalvelujen, pelien ja sovellusten lähde kryptoalalla. Se voi ylläpitää turvallista verkkoa lohkoketjun hajautetun luonteen ansiosta.

Lohkoketju toimii Ethereumilla (ETH) – sen alkuperäisellä valuutalla. Se lyödään jokaisen lohkon yhteydessä ja jaetaan louhijoille. Etheriä voidaan lyödä rajattomasti, ja tarjonta kasvaa vuosittain 4,5 prosenttia. Joka lohkolla lyödään kaksi Ethereumia. Jokainen verkon protokolla tai sovellus kuluttaa etheriä. Mitä enemmän lohkoketjua käytetään, sitä suurempi on etherin kysyntä ja sitä korkeampi sen arvo. Etherin arvo on tällä hetkellä pörsseissä 4 056,72 dollaria, ja sitä voi ostaa kaikista tunnetuista pörsseistä. Se on Bitcoinin jälkeen toiseksi suurin, ja sen markkina-arvo on 482,2 miljardia dollaria.

2. Bitcoin – oletetaan saavuttavan 100 000 dollarin rajan

Vuoden 2009 julkaisunsa jälkeen, Bitcoin on saavuttanut huippunsa yli viisi kertaa ja saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman arvonsa 69 045 dollaria 10. marraskuuta 2021. Bitcoinin (BTC) odotetaan saavuttavan 100 000 dollaria vuonna 2022, mutta tämä virstanpylväs vaikuttaa moniin tekijöihin.

Bitcoin liikkuu tällä hetkellä 50 186 dollarissa, mikä tarkoittaa, että jos ostat nyt, on mahdollisuus tehdä voittoa kaksinkertaisesti. Yksi Bitcoinin hintaa ohjaavista tekijöistä on markkinoiden kysyntä muiden omaisuuserien tavoin. Tämä tarkoittaa, että mitä suurempi on Bitcoinin kysyntä, sitä korkeampi hinta. Ja sen rajallinen tarjonta tarkoittaa sitä, että sen arvo myös nousee.

Markkinakysynnän lisäksi tuotannon rajakustannukset voivat myös vaikuttaa sen hintaan. Joka vuosi Bitcoin kokee keskimääräisen 200 prosentin kasvun. Tämä on saanut hallitukset ja instituutiot ymmärtämään kaiken kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta. Tämä on kuitenkin tuonut lisää säännöksiä, jotka saattavat nostaa tai laskea hintaa.

Maailmantalouden nykytilanteessa Bitcoin on esittänyt itsensä pelastajana. Instituutiot, sijoittajat ja hallitukset sijoittavat nyt myös Bitcoiniin. Vaikka maailmantalous vakiintuu ja kaikki palautuu normaaliksi, luottamus Bitcoiniin säilyy silti. Bitcoinin maksu- ja arvon säilyttämisen lisääntymisen myötä hinta nousee pitkällä aikavälillä kysynnän kasvaessa. Erittäin hyvä esimerkki on El Salvador, joka on ottanut Bitcoinin viralliseksi arvon säilyttäjäkseen.

Samoin Bitcoinin lisääntynyt käyttö keinottelussa ja johdannaisissa vaikuttaa hintaan. Bitcoin on nyt esillä futuurikaupassa, mikä tekee siitä enemmän kuin apuvälineen. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten Bitcoinin hinta tulee liikkumaan vuonna 2022. Mutta älä jää jälkeen, jos hinta tuleekin nousemaan yli 100 000 dollarin. Sillä se on hyvinkin mahdollista. Bitcoinin markkina-arvo on 948,5 miljardia dollaria ja se on myynnissä kaikilla vaihtoalustalla.

3. BNB – Smart Chainin jatkuva kasvu

Binance coin (BNB) on Binance-vaihtoalustan alkuperäinen token. Se antaa voiman Binance-ekosysteemille. Se lanseerattiin vuonna 2017 ja laskettiin liikkeeseen ensimmäisen kolikkotarjouksen (ICO) aikana kesäkuun lopun ja heinäkuun välisenä aikana vuonna 2017 11 sentillä. Viisikymmentä prosenttia sen kokonaistarjonnasta myytiin ICO:ssa, 10 prosenttia annettiin enkelisijoittajille ja loput 40 prosenttia myönnettiin perustajatiimille.

Liikkeessä on rajoitettu määrä, yhteensä 200 miljoonaa BNB:tä. Tämä heikkenee jatkuvasti ajankohtaisten palavien tapahtumien vuoksi. Kolikonpolton aikana Binance käyttää 20 % tuloistaan BNB:n takaisinostoon ja polttamiseen. Tätä on tarkoitus jatkaa, kunnes 50 % liikkeessä olevasta määrästä on tuhottu. Tämä rajoittaa tarjontaa, luo niukkuutta ja nostaa hintaa. BSC:n (Binance Smart Chain) kasvun jatkuessa BNB:n kysyntä ja käyttöönotto kasvavat – ja siten myös sen hinta.

On kuitenkin hyvä huomata, että BNB ei ole inflaatiota nostava. Se on tällä hetkellä kolmannella sijalla Ethereumin ja Bitcoinin jälkeen 91,3 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Sen arvo on tällä hetkellä 543,57 dollaria Binancessa, gate.iossa, Coinsbitissä sekä CoinTigerissä.

4. Solana – ekosysteemin kasvu, suurin haastaja Ethereumille pitkällä aikavälillä

Solana on avoimen lähdekoodin laskentaverkko, jonka tavoitteena on nopeuttaa tapahtumia ja varmistaa samalla hajauttaminen. Sen kehitti vuonna 2017 Anatoli Yakovenko. Solana-verkko voi validoida yli 50 000 tapahtumaa sekunnissa alle pennin per tapahtuma. Se käyttää proof-of-stake louhintamallia maksutapahtumien vahvistamiseen, uusien kolikoiden luomiseen ja liikkeessä olevan määrän seuraamiseen. Tämän mallin avulla haltijat voivat panostaa rahakkeitaan ja tulla validoijiksi. Vahvistajina he ansaitsevat palkintoja ja osallistuvat transaktiomaksuihin.

Koska se pystyy suorittamaan samoja toimintoja kuin Ethereum-lohkoketju, monet uskovat, että se voi ottaa Ethereumista vallan. Kuten Ethereum, se pystyy toimimaan vuorovaikutuksessa älykkäiden sopimusten kanssa. Tästä johtuen sillä on lukuisia käyttötapauksia sovellusten ja pelien sijoittamisesta DeFiin, DEX:ihin, sosiaaliseen mediaan jne. Siinä on käynnistetty NFT-projekti, Degenerate Ape Academy. Se haastaa Ethereum-lohkoketjun tapahtumiensa määrällä sekunnissa, nopeudellaan, tapahtumamaksuillaan sekä louhintamallillaan. Ellei Ethereum-lohkoketju ryhdy ennakoiviin toimiin, nämä tekijät auttavat sitä olemaan Ethereumin lohkoketjun arvoinen haastaja. Alusta käyttää Solanaa (SOL) natiivina tokeninaan. Sitä käytetään transaktiomaksujen ja panosten maksamiseen.

Sitä voidaan myös käyttää osallistumiseen alustan hallintoon. Omistajat voivat äänestää tulevista päivityksistä, korjauksista ja yhteisölle lähetetyistä ehdotuksista. Liikkeelle suunnitellusta 489 miljoonasta Solanasta on jo markkinoilla 260 miljoonaa. Se on tällä hetkellä 5. sijalla 61,3 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Yksi SOL on arvoltaan 198,4 dollaria. Se on listattuna Binancessa, MEXC Globalissa, Huobi Globalissa, KuCoinissa ja Coinbase Exchangessa.

5. Terra – fanien suosikki, vahvat käyttökohteet, vihdoinkin valtavirran tunnustus

Yksinkertaisesti sanottuna Terra on lohkoketju, jossa voidaan luoda vakaita kolikoita. Se on avoimen lähdekoodin Layer-1 -protokolla, jonka avulla voidaan luoda vakaita kolikoita, jotka on sidottu fyysisiin valuuttoihin tai varoihin. Näillä stabiileilla kolikoilla voidaan käydä kauppaa sekä niitä voidaan käyttää, säästää ja vaihtaa alustalla.

Terra-lohkoketju on jo saamassa vetovoimaa ympäri maailmaa DeFi-palveluntarjoajana ja stablecoin-maksualustana. Se kuitenkin kehittyy ja laajenee edelleen. Terra-alusta käyttää LUNAa alkuperäisenä tokeninaan ja ylläpitääkseen vakaiden kolikoiden vakautta. LUNA:n kokonaistarjonta on alle miljardi.

LUNA suorittaa erilaisia toimintoja, mukaan lukien transaktiomaksujen maksaminen, volatiliteetin vaimentaminen ja panostaminen. Sitä käytetään myös osallistumiseen alustan hallintaan. Omistajat voivat luoda ehdotuksia ja äänestää niistä yhteisössä. Terra (LUNA) maksaa 98,8 dollaria, ja se on 9. sijalla 36 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Se löytyy OKEx-, MEXC Global-, Binance- ja Osmosis-palveluista.

Muista, että kryptovaluutta-ala on erittäin riskialtis ja epävakaa – joten sijoita viisaasti.