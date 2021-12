Yhdysvaltalaisen omaisuudenhoito- ja vaihtoehtosijoitusyhtiön Blueprint Capital Advisorsin toimitusjohtaja, Jacob Walthour, sanoo, että kryptovaluutan asema rahoitusinnovaatioina on suuri plussa alalle.

Puhuessaan CNBC:n Squawk Box"-ohjelman isäntä Joe Kernenille keskiviikkona Walthour sanoi, että krypton kasvu viimeisen viiden vuoden aikana on ollut valtavaa, huolimatta sen aikaisemmista näkymistä.

Sijoituspäällikön mukaan krypto tarjoaa mahdollisuuden sijoittajille, samalla huomauttaen, että hänen näkemyksensä markkinoista on "erittäin rakentava".

Hän ehdottaakin, että paras tapa tarkastella kryptoa on pohtia, mistä ja miten kaikki alkoi. Hän viittaa Bitcoinin lanseeraukseen lähes 12 vuotta sitten ja sanoo, että sen kasvu tänä aikana on ollut valtavaa.

Blueprint Capitalin toimitusjohtaja kertoo, että tällä hetkellä Bitcoinia tukevia vaihtoalustoja on yli 200 ja että yli 14 % amerikkalaisista aikuisista omistaa kryptovaluuttoja.

Walthourin nousevat näkymät kryptovaluutoista jäljittelevät myös, kuinka pitkälle rahoitusjärjestelmä on muuttunut innovaatioiden myötä. Hän sanoo, että maailmalla on ideoita siitä, miten käteisestä kehitetyt asiat maksetaan: sekillä, sitten luotto- ja pankkikorteilla ja e-lompakoilla. Krypto on viimeisin innovaatio tässä rahankehityksen linjassa, hän huomautti.

"Luulen, että krypton käyttö koko lompakon käsitteelle on tavallaan "mihin tästä mennään?" ja [luulen], että se lupaa hyvää kryptolle sen käyttöönottoasteen suhteen seuraavien viiden tai kymmenen vuoden aikana”, hän lisäsi.

Sitten hän hahmotteli, kuinka Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat yhä enenevässä määrin hyväksyttyjä maksuvälineinä joissakin maailman johtavissa yrityksissä. Hän mainitsee sellaisia, kuten Starbucks, PayPal, AT&T ja Overstock.com, tärkeimpinä kryptoadoptiota rohkaisevina toimijoina.

Tässä suhteessa Walthour varoittaa, että olisi todennäköisesti virhe, jos sijoittajat jättäisivät krypton huomioimatta omaisuusluokkana. Hän lisää, että jos syntyisi skenaario, jossa kryptovaluutta päihittää Yhdysvaltain osakemarkkinat, niin "laumamentaliteetti" olisi mahdollinen. Tämä taas johtaisi siihen, että osakkeista virtaisi paljon pääomaa kryptovaroihin.

Hän uskoo myös, että osakkeita paremmin tuottavat digitaaliset kolikot lisäävät legitiimiyttä ajatukselle, että "krypto on omaisuusluokka hajauttamisen näkökulmasta".

"I think it'd be a mistake to ignore this asset class which has looked like the wild west for the last 5 or so years," says Blueprint Capital's @JacobWalthour. "But if we see a stall in the U.S. equity market and a rise in #crypto, I think herd mentality could take over here." pic.twitter.com/4PEcA8qBo8

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 29, 2021