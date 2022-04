5 parasta kryptovaluuttasovellusta aloittelijoille vuonna 2022

Kryptovaluutat ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana yhdeksi suurimmista ja aktiivisimmista omaisuusluokista maailmassa. Nykyään on yli 18 000 kryptovaluuttaa, joiden markkina-arvo oli yli 3 biljoonaa dollaria. Tässä artikkelissa käymme läpi parhaita kryptovaluuttasovelluksia aloittelijoille vuonna 2022.

eToro

eToro on johtava fintech-yritys, jonka arvo on yli 8,8 miljardia dollaria. Vuonna 2007 Israelissa aloittanut yritys on kasvanut nopeasti ja sillä on nyt miljoonia asiakkaita ympäri maailmaa. Yritys aloitti alun perin tarjoamalla copy-trading-palveluja valuutta-alalla. Vuosien varrella se on laajentanut palveluitaan muihin ratkaisuihin.

eToro on hyvä kryptovaluuttasovellus useista eri syistä. Ensinnäkin se tarjoaa useita omaisuuseriä treidaajilleen ja sijoittajilleen. Kryptovaluuttojen lisäksi yritys antaa sinun ostaa ja myydä omaisuutta, kuten osakkeita, valuuttoja, hyödykkeitä ja pörssirahastoja.

Siksi voit ansaita rahaa kryptovaluutoilla, kun osakemarkkinat ovat kiinni. Vastaavasti voit ansaita rahaa varoilla, kuten osakkeilla ja hyödykkeillä, kun kryptovaluutat käyvät läpi haasteita.

Toiseksi eToro oli copy-trading-kaupan edelläkävijä. Tämä tarkoittaa, että voit kopioida kauppoja ja kryptosalkkuja kokeneilta ammattilaisilta. Siksi, jos olet aloittelija, voit ansaita rahaa kryptovaluutoilla yksinkertaisesti kopioimalla muita ihmisiä. Vastaavasti, jos olet kokenut treidaaja, voit monipuolistaa tulojasi kopioimalla muita treidaajia.

Kolmanneksi eTorolla on useita maksuvaihtoehtoja, joiden avulla voit tallettaa ja nostaa varojasi. Joitakin näistä vaihtoehdoista ovat muun muassa luotto- ja pankkikortit, PayPal, Skrill, Neteller, Rapid Transfer, Klarna, Pankkisiirto ja Poli, joista voit valita juuri sinulle sopivimman vaihtoehdon.

Mikä tärkeintä, eTorolla on erinomaiset arviot ja arvostelut käyttäjiltä. Sen Android-sovelluksessa on 4.5 tähteä ja iOS-sovelluksessa 4.6 tähteä. Tämä tarkoittaa, että sen käyttäjät ovat todellakin olleet tyytyväisiä siihen.

Binance

Binance on noussut yhdeksi maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä. Yritys perustettiin vuonna 2017, ja sen arvo on kasvanut yli 300 miljardiin dollariin. Sillä on lähes 100 miljoonaa asiakasta ja se käsittelee yli 70 miljardia dollaria varoja päivittäin. Erityisesti Binance on saavuttanut tämän virstanpylvään ilman pääkonttoria.

Binance toimii useilla alustoilla. Sillä on kryptovaluuttasovelluksia, jotka ovat saatavilla Android- ja iOS-ekosysteemeissä. Lisäksi siinä on verkkosovellus, jota voi käyttää kaikilla selaimilla, kuten Chrome ja Microsoft Edge.

On useita syitä, miksi Binance on hyvä kryptovaluuttasovellus. Ensinnäkin se tarjoaa tuhansia omaisuuseriä, joilla voit käydä kauppaa. Toisin kuin Coinbase, Binancella menee vähemmän aikaa uusien kryptovaluuttojen listaamiseen. Se oli esimerkiksi ensimmäinen pörssi, joka listasi ApeCoinin ja Shiba Inun, kun ne lanseerattiin.

Toiseksi Binance tarjoaa erilaisia tapoja ostaa ja vaihtaa digitaalisia kolikoita. Voit ostaa kryptovaluuttoja suoraan tai käyttämällä sen vertaisominaisuutta. Useimmat ihmiset käyttävät arbitraasistrategiaa ostaakseen kolikon halvalla ja myydäkseen sen sitten kalliilla markkinoilla.

Kolmanneksi voi saada alennuksia, kun he käyttävät BNB-tokenia käydäkseen kauppaa digitaalisilla valuutoilla. BNB on Binancen luoma natiivi valuutta.

Lisäksi sen sovelluksilla on erinomaisia arvioita käyttäjiltä ja sen transaktiokustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin muiden kolikoiden.

CoinMarketCap

CoinMarketCap on toinen suosittu kryptovaluuttasovellus, jota suositellaan aloittelijoille. Toisin kuin eToro ja Binance, sovellus ei salli sinun ostaa ja myydä kryptovaluuttoja. Voit kuitenkin käyttää sitä parempien päätösten tekemiseen, kun käyt kauppaa digitaalisella omaisuudella. Lisäksi sovelluksen omistaa Binance.

CoinMarketCapin pääominaisuus on kyky tunnistaa kaikkien kryptovaluuttojen hinnat ja markkina-arvo. Sovelluksella on muita ominaisuuksia. Voit esimerkiksi luoda virtuaalisen salkun kryptovaluutoista, joita seuraat.

Voit myös nähdä trendaavat kolikot ja ne, jotka on lisätty sen alustalle. Jos esimerkiksi näet ApeCoinin hyppäävän, voit siirtyä pörssiisi ja suorittaa kauppasi.

Lisäksi CoinMarketCapissa on uutisominaisuus, joka yhdistää uutiset ja analyysit useista lähteistä. Voit käyttää näitä tietoja kaupankäynnin tehostamiseen. Siksi CoinMarketCap on erittäin hyödyllinen sovellus kryptovaluutan aloittelijoille.

Coinbase

Coinbase on lohkoketjuteollisuuden toiseksi suurin yritys yli 38 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Se on julkisesti noteerattu yritys, jolla on yli 89 miljoonaa asiakasta ympäri maailmaa. Kuten Binance, Coinbase antaa käyttäjilleen mahdollisuuden ostaa ja myydä kryptovaluuttoja verkko- ja mobiilisovellustensa kautta.

Coinbasea käyttääksesi sinun tarvitsee vain luoda tili nimelläsi ja sähköpostiosoitteellasi. Kun olet vahvistanut henkilöllisyytesi, voit helposti tallettaa varoja ja aloittaa sitten sijoittamisen tai kaupankäynnin digitaalisilla varoilla. Jotkut yleisimmistä talletusvaihtoehdoista ovat muun muassa pankki- ja luottokortit, pankkisiirto, PayPal ja Apple Pay.

On useita syitä, miksi Coinbase on hyvä sovellus aloittelijoille. Se on esimerkiksi turvallinen vaihtoehto, sillä on useita talletusvaihtoehtoja ja sillä on minimaaliset maksut.

Nexo

Nexo on toinen hyödyllinen kryptovaluuttasovellus aloittelijoille. Yritys tarjoaa useita kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita. Sen lippulaivaominaisuus on sellainen, jonka avulla ihmiset voivat tallettaa kryptovaluuttansa ja sitten lainata rahaa. Ajatuksena on, että kolikosi arvo kasvaa edelleen, jos kryptovaluuttojen hinnat nousevat.

Nexo tarjoaa myös tuottoominaisuuden, jonka avulla voit ansaita tuottoa vain tallettamalla kryptovaluuttojasi. Mikä tärkeintä, se on ottanut käyttöön ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä digitaalisia kolikoita. Käyttäjät voivat saada alennuksia, kun heillä on NEXO-token.

Yhteenveto

Sovellusten määrä kryptovaluuttateollisuudessa on kasvussa. Tässä artikkelissa olemme keskittyneet vain viiteen sovellukseen, joiden uskomme olevan ihanteellisia aloittelijoille. Muita suosittuja ovat Kraken, Huobi ja CoinGecko.