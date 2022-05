Kun kryptomarkkinat kokevat yhden viime vuosien pahimmista romahduksistaan, Cardano (ADA) on saavuttanut uuden pohjan. Kolikko on pudonnut alle 0,50 dollarin ensimmäistä kertaa kuukausiin. Vaikka tämä on jo huono uutinen, pahempaa on vielä tulossa ADA:n suhteen. Tässä mitä sinun on hyvä pitää mielessä:

Pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana ADA on kaatunut yli 30 %

Tämä on ensimmäinen kerta kuukausiin, kun Cardano on ylittänyt 0,50 dollarin rajan

Lisätappioita on odotettavissa, kun laajemmilla markkinoilla on edessään jyrkkä korjaus

Tietolähde: Tradingview

Cardanon hinta-analyysi – Vaikeat ajat edessä

Pudottuaan lähes 65 % huippulukemistaan toukokuussa, luulisi, että ADA:n pahin on ohi. Mutta nykyinen laskeva trendi kolikon ympärillä on vasta alkamassa. Itse asiassa, kun se putosi alle 0,50 dollarin ensimmäistä kertaa kuukausiin, odotamme kolikon jatkavan jyrkkää laskuaan.

On mahdollista, että ADA laskee kohti seuraavaa 0,35 dollarin tukeaan, ennen kuin se yrittää löytää kysyntää. Tämä tarkoittaa noin 25 prosentin pudotusta nykyisestä hinnasta. ADA menettäisi myös yli 100 % arvostaan tämän kuun korkeimmasta hinnastaan.

Ainoa positiivinen merkki tässä asetelmassa on RSI-lukema. Tämä ADA:n vauhti-indikaattori on siirtynyt ylimyydylle alueelle. Suuren myynnin riski on siis suhteellisen pieni. Mutta kun sijoittajien mieliala krypto-alalla heikkenee, ADA-ostajien löytäminen on lähipäivinä vaikeampaa.

Pitäisikö ADA pitää tai myydä?

Koska Cardano nopeuttaa tappioitaan, helpoin vaihtoehto on vain myydä. Mutta uskomme silti, että ADA on yksi harvoista kolikoista markkinoilla, joita kannattaa pitää hallussaan. Vaikka kolikko ei palaa pian dollariin, odotamme sen testaavan uudelleen 0,75 dollaria sen jälkeen, kun se on käynyt 0,35 dollarissa.