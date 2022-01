5 syytä, miksi sinun pitäisi ostaa Bitcoinia

Jos aiot sijoittaa kryptovaluuttoihin , siinä tapauksessa sinulla on käden ulottuvilla useita eri vaihtoehtoja. Jopa niin paljon, että voi olla vaikea päättää, mihin omaisuuteen sijoittaa tai mitä kryptovaluuttaa ostaa. Yli 8 000 erilaista kryptovaluuttaa yrittää saada huomiosi mutta on myös muutamia, jotka erottuvat joukosta. Bitcoin on niistä listan kärjessä.

Todennäköisesti saatat jo harkita osan ostamista, mutta et ehkä ole varma, miksi sinun pitäisi valita juuri valitsemasi kaikkien muiden sijasta. Jos kuulut tähän luokkaan, hyviä uutisia, sillä tulet oppimaan viisi eri syytä, miksi sinun kannattaisi ostaa Bitcoinia .

1. Bitcoin on tulevaisuuden valuutta

Vuonna 2008 harva oli valmis hyväksymään bitcoinia arvovaluuttana. Kuitenkin yksittäiset henkilöt ja muutkin omistavat entistä enemmän sen sovelluksista.

Bitcoin-automaatteja on jo tarjolla maailmanlaajuisesti yksityishenkilöille, jotka haluavat tehdä bitcoin-tapahtumia. Tämä tarve johtuu sen kasvavasta kysynnästä. Ottaen huomioon pelkästään Amerikka, yli 15 prosentilla amerikkalaisista on yli 100 miljoonaa Bitcoin-lompakkoa on hallussaan. Tästä prosenttiosuudesta yli 1 miljoona käyttäjää ostaa ja myy bitcoinia päivittäin.

2. Bitcoinin niukkuus tuo tulevaisuudessa sille lisäarvoa

Fiat-valuuttajärjestelmä osoittautui varsin tehokkaaksi, mutta siinä on yksi perusvirhe. Minkä tahansa maan hallitus voi päättää painaa käteistä niin paljon kuin vain haluavat. Vaikka se voi olla hyvä tapa luoda tai hallita inflaatiota, se tarkoittaa myös, että rahan arvo riippuu siitä, mitä mikäkin hallitus päättää milloin tahansa tehdä.

Siksi bitcoin onkin hyvin erilainen. Bitcoinin tarjonta on rajoitettua. Vain 21 miljoonaa bitcoinia on olemassa. Tämä auttaa suojaamaan sen arvoa, koska se ei ole inflaation tai deflaation lakien alainen.

Bitcoinin niukkuus tekee siitä enemmänkin kuin digitaalisen kullan. Sitä on vaikea louhia ja sen tarjonta on rajallinen. Ajattele asiaa näin: bitcoinin kysyntä kasvaa jatkuvasti. Taloustieteiden perusteista katsottuna, mitä suurempi kysyntä, sitä korkeampi on kyseisen hyödykkeen hinta. Lisää yhtälöön se tosiasia, että bitcoineja on hyvin vähän; arvo on siten väistämättä kasvamassa tähtitieteellisimpiin lukemiin.

Muistatko, kun bitcoinilla käytiin kauppaa alle dollarilla? Nyt se on noussut yli 5 miljoonaa prosenttia sen yläpuolelle. Tämä nousu on käsittämätön, mutta se tapahtui. Arvaa vain mitä muuta voi tapahtua 20 vuoden kuluessa, kun päätät ostaa bitcoineja nyt.

3. Bitcoin mahdollistaa täydellisen anonymiteetin ja yksityisyyden

Bitcoinilla on täysin hajautettu järjestelmä. Toisin kuin keskitetyt järjestelmät, joita hallitsevat kolmannen osapuolen keskuspankit, joilla on mahdollisuus pitää tai keskeyttää tilejä, bitcoin-tapahtumia voidaan tehdä ilman minkään laitoksen tai viraston tarkkailun alaisena. Bitcoiniasi ei voida takavarikoida. Lompakkoasi ei voi jäädyttää. Yhä useammat yritykset ja tunnetut instituutiot ottavat kryptovaluuttoja käyttöön maksuissa ja ostosten suorittamisessa. Sen kirjanpidon lohkoketju-reskontrajärjestelmä on hyödyllisempi instituutioille: tapahtumat kirjataan niiden tapahtuessa. Niitä ei voi muuttaa, ja jokainen tapahtuma vahvistetaan riittävästi ennen kuin ryhdytään toimiin.

Jopa pankit alkavat kokeilla bitcoineja. Jotkut maat ovat jo hyväksyneet bitcoinin ensisijaiseksi maksutavaksi.

Yhdessä anonymiteetin kanssa, bitcoin mahdollistaa nopeamman kaupankäynnin. Kaikki nämä yhdessä tekevät bitcoinista täydellisen valinnan sijoittamiseen.

4. Bitcoinilla on markkinoiden etu ollen se "ensimmäinen"

Melkein jokaisella tuotteella, joka on ensimmäinen laatuaan, on etu verrattuna muihin saman luokan tuotteisiin. Sama koskee bitcoinia. Se on kaikkien kryptovaluuttojen alfa, muiden kryptovaluuttojen edelläkävijä.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka uudet kryptovaluutat ja altcoinit jatkavat nousuaan päivä päivältä, bitcoin on edelleen luotettavin. Ja sen hinta kertoo totuuden. Bitcoin on edelleen arvokkain kryptovaluutta. Mutta jos se ei vakuuta sinua, tarkista sen markkina-arvo. Se osoittaa, että yhä suurempi osa ihmisiä ovat valmiita sijoittamaan bitcoiniin verrattuna muihin kryptovaluuttoihin.

Dogecoin tai litecoin saattaa olla helppo unohtaa, mutta näetkö bitcoinin katoavan? Voitko kuvitella sen vain häipyvän taustalle, kuin tuhkana tuuleen? Minä en voi, etkä sinäkään.

Itse asiassa haastan sinut keräämään sata ihmistä, tai niin monta kuin pystyt, ja antamaan heille 10 sekuntia aikaa mainita viisi kryptovaluuttaa. Olen varmaa, että bitcoin tulee näkymään jokaisessa luettelossa. Jokaisen sijoittajan on hyvä tietää, että valitsema digitaalinen valuutta tai arvovarasto on kaikkiin muihin verrattuna luotetuin ja että sillä on parhaat tulokset arvon sekä markkina-arvon suhteen.

5. Bitcoin on turvallinen ja varma sijoitus

Yksi syy siihen, miksi ihmiset luottavat bitcoiiniin niin paljon, on sen selkeä maine. Bitcoinilla on kokemusta turvallisuudesta. Sen sääntelystä SEC:n, ASIC:n ja muiden kryptovalvontayksiköiden kanssa ei ole epäilystäkään. Muut kryptovaluutat voivat tehdä pelottavia sijoituksia. Ensinnäkin on hyvä tutkia valuutan perustajaa ja sitä onko se säännelty ja valvottu, ja niiden perusteella päätettävä, onko se kannattava investointi vai ei. Bitcoinin uskottavuutta ei kuitenkaan voida epäillä. Niin kauan kuin sinulla on hyvin suojattu kryptolompakko osoitteiden ja avainten säilyttämiseen, bitcoinisi ei voisi olla enempää turvassa.

Loppuhuomautus

Faktat ovat esillä. Bitcoin on loistava sijoitus. Mutta viime kädessä sinun on päätettävä, olisiko bitcoin hyvä varasto rahasi arvonsäilyttäjänä vai lisäys sijoitus-salkkuusi. Se on kuitenkin loppujen lopuksi sinun rahaasi. Mitä tahansa päätätkin, varmista kuitenkin, että olet punninnut hyvät ja huonot puolet ennen kuin päädyt tähän johtopäätökseen. Mikä tärkeintä, varmista, että olet miettinyt kaikkia näitä syitä.

Muista, että kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin epävakaat. Älä sijoita rahaa, jota sinulla ei ole varaa menettää. Tämä ei ole sijoitusneuvo. Tee esitutkimusta ennen kuin ostat bitcoinia tai muuta kryptovaluuttaa.