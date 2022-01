10 parasta tietosuojakolikkoa vuonna 2022

Osa yksityisyyttä suojaavista kolikoista teki loistavia voittoja vuonna 2021, mutta ovatko ne siitä huolimatta paras vaihtoehto myös vuonna 2022? Tästä artikkelista saat selville, mitkä yksityisyyskolikot säilyttivät kärkipaikkansa ja uudet, jotka ovat vienyt valokeilan toimivuuden ja käytön suhteen.

Joten jos siis etsit parhaita yksityisyyttä suojaavia kolikoita auttamaan yksityisiä ja anonyymejä liiketoimiasi lohkoketjuissa, löydät täältä 10 parasta kolikkoa, joita hankkia vuonna 2022.

1. Monero (XMR)

Monero on avoimen lähdekoodin pääkirja, joka tukee yksityisiä ja sensuurin kestäviä tapahtumia. Se lanseerattiin huhtikuussa 2014, ja sen keskeisenä tavoitteena on parantaa tapahtumien yksityisyyttä ja varmistaa niiden mahdollisimman suuri luottamuksellisuus. Monero käyttää soittoääniä ja salaperäisiä osoitteita varmistaakseen yksityisyyden verkossa. Se toimii proof-of-work -mallilla, joka lisää uusia lohkoja kahden minuutin välein.

Nykyään XMR, verkoston alkuperäinen kolikko, on arvoltaan 219,77 dollaria. Tällä hetkellä liikkeessä on yli 18 miljoonaa xmrs-laitetta, joiden markkina-arvo on 3 miljardia dollaria. Se on pudonnut 59,5 % verran tammikuussa 2018 saavutetusta, 542,33 dollarin, kaikkien aikojen korkeimmasta lukemasta. Se on tällä hetkellä saatavilla muun muassa Binancessa, KuCoinissa ja Digifinexissä.

2. Zcash (ZEC)

Zcash on peer-to-peer ja avoimen lähdekoodin elektroninen valuutta, joka tukee yksityisyyttä ja selektiivistä transaktioiden läpinäkyvyyttä. Zooko Wilcoxin lokakuussa 2016 lanseeraama ZEC käyttää Equihash-algoritmia tapahtumien vahvistamiseen ja uusien ZEC-tokenien luomiseen. ZEC on Zcashin token, ja se löytyy MEXC Globalista, Coinbase Exchangesta, Krakenista ja muista vastaavista.

Yksi ZEC maksaa tällä hetkellä 143,05 dollaria. Kuten BTC, vain 21 miljoonaa zecsiä on louhittavana yhteensä, joista 12 miljoonaa on tällä hetkellä liikkeellä. Zcashin markkina-arvo on miljardi dollaria. Se oli huippussaan, 3 191,93 dollarissa, lokakuussa 2016.

3. Horizen (ZEN)

Horizen on yksityinen, skaalautuva, luotettava ja suojattu verkko. Se käyttää ainutlaatuista sivuketjuprotokollaa nimeltä Zendoo.

Zendoon avulla käyttäjät voivat luoda lohkoketjuja tai dApppeja verkossa. Horizen toimii proof of work -algoritmilla. Se käyttää zk-SNARKS-strategiaa. ZENillä, sen alkuperäisellä kolikolla, on kaksi osoitetta: T-osoitteet (tavalliset osoitteet) ja Z-osoitteet (suojatut osoitteet).

21 miljoonasta kokonaistarjonnasta, 12 miljoonaa zeniä on tällä hetkellä liikkeellä. ZENin hinta on tänään 55,65 dollaria ja sen markkina-arvo 666 miljoonaa dollaria. Se on tällä hetkellä listattuna Binancessa, OKExissä ja KuCoinissa.

4. Dusk Network (DUSK)

Dusk Network on Layer-1 -tietosuojalohkoketju arvopapereille ja rahoitus-sovelluksille. Se toimii Confidential Security Contract (XSC) -sopimuksessa ja tukee yksityisiä älykkäitä sopimuksia. Verkko on suojattu Segregated Bysantine Agreement (SBA) -konsensusmekanismilla. Tämä tekee siitä yksityisen, ohjelmoitavan ja tarkastettavan.

DUSK on verkon utility token. Sitä voidaan käyttää kaasumaksujen maksamiseen, älykkäiden sopimusten käyttöönottoon ja hallintoon osallistumiseen. Yli 388 miljoonaa DUSK-tokenia on nyt liikkeellä, ja enimmäistarjonta on miljardi. DUSK on tänään 1,00 dollarin arvoinen ja sen markkina-arvo on 388 miljoonaa dollaria.

5. Verge (XVG)

Verge käynnistettiin lokakuussa 2014 jäljittämättömänä verkostona. Sen nimi oli aluksi DogeCoinDark, mutta siitä tuli Verge vuonna 2016. Se käyttää The Onion Routeria (TOR) ja Invisible Internet Projectia (I2P), jotta transaktiot olisivat yksityisiä. Tor suojaa käyttäjien identiteettejä, ja I2P salaa heidän tietonsa.

Verge käyttää stealth-osoitteita piilottaakseen käyttäjien osoitteet. Se käyttää proof-of-work-mallia uusien kolikoiden louhimiseen (XVG). Kokonaisvarannosta 16,6 miljardista on jo louhittu 16,5 miljardia. Tällä hetkellä XVG maksaa 0,014 dollaria, ja sen markkina-arvo on 231 miljoonaa dollaria.

6. Beam (BEAM)

Beam lanseerattiin tammikuussa 2019 yksityisenä verkkona luottamuksellisen DeFin tukemiseksi. Se käyttää MimbleWimble- ja Lelantus MW -protokollia. Lohkoketju käyttää proof-of-work konsensusalgoritmia. MimbleWimble-protokolla piilottaa tapahtumien arvot ja metatiedot, ja Lelantus MW -protokolla parantaa sen yksityisyyttä ja nimettömyyttä.

BEAM on verkon alkuperäinen token. Se on deflaatio-token, joka puolitetaan joka neljäs vuosi. Se on saatavilla sellaisissa pörsseissä, kuten Binance, MEXC Global ja Hotbit. Yksi BEAM on arvoltaan tällä hetkellä 0,46 dollaria ja sen markkina-arvo on 49 miljoonaa dollaria. Sen kokonaistarjonta on 262,8 miljoonaa, ja saatavilla on 105,7 miljoonaa.

7. Oasis Network (ROSE)

Dawn Song ja Oasis Labs lanseerasivat Oasis-verkoston vuonna 2018. Se on Layer-1 -lohkoketju, joka lupaa yksityisyyttä, alhaisia kaasumaksuja, skaalautuvuutta ja tokenien kaupallistamista. Se käyttää proof-of-work -algoritmia, ja siinä on sekä konsensus- ja ParaTime-kerros, jotka auttavat skaalautuvuudessa.

Se on rakennettu avoimeen rahoitukseen ja datatalouteen Cosmos SDK-ohjelmistokehityssarjaan perustuen. ROSE, sen alkuperäinen kolikko, lanseerattiin marraskuussa 2020. Sitä käytetään kaasumaksujen selvittämiseen, panostukseen ja konsensuskerroksen delegointiin.

ROSE on saatavilla muun muassa Nominexista, Binancesta, KuCoinista ja ZT:stä. Sen arvo on tällä hetkellä 0,536 dollaria. Sen markkina-arvo on miljardi dollaria, ja liikkeessä on nyt 3,5 miljardia.

8. PIVX (PIVX)

PIVX on lyhenne sanoista Private Instant Verified Transaction. Se on tammikuussa 2016 lanseerattu DASHin haarautuma. Se toimii proof-of-stake-mallilla ja käyttää Sapling-protokollaa tukeakseen suojattuja ja suojaamattomia transaktioita. Se ylpeilee yksityisyydellä, reaalimaailman käytöllä, hallinnolla ja korvattavuudella.

PIVX, natiivi token, tukee yksityistä, julkista ja kylmäpanostusta. Se on arvoltaan tällä hetkellä 0,46 dollaria, ja sen markkinakatto on 31 miljoonaa dollaria. Tammikuussa 2018 se oli korkeimmillaan 13,55 dollarissa. Se on listattuna Bittrexissä, Binancessa, KuCoinissa ja vastaavissa.

9. Super Zero Protocol (SERO)

SERO on ensimmäinen yksityisyyttä suojaava lohkoketju, joka tukee Turingin älykkäitä sopimuksia. Protokolla on suojattu Super-zk:llä, joka on 20 kertaa nopeampi kuin zk-SNARK. Se on myös ensimmäinen yksityisyyden suoja-alusta, joka mahdollistaa anonyymien digitaalisten varojen myöntämisen.

Sen alkuperäinen valuutta, SERO, julkaistiin kesäkuussa 2019. Sitä käytetään kaasumaksujen maksamiseen, louhijoiden palkitsemiseen ja maksujen suorittamiseen. Sen markkina-arvo on 37 miljoonaa dollaria, ja se on listattuna MEXC Globalissa, CoinEXissä ja Hotbitissä. Sen kokonaistarjonta on 650 miljoonaa ja sen arvo on tänään 0,11 dollaria.

10. Firo (FIRO)

Firo julkaistiin alun perin nimellä Zcoin syyskuussa 2016, mutta siitä tuli myöhemmin Firo lokakuussa 2020. Se käyttää Sigma-, Dandelion- ja Lelantus-protokollia. Alusta käyttää proof-of-work ja LLMQ-ketjulukkojärjestelmän yhdistelmää. Se käyttää zk-todistuksia varmistaakseen täydellisen anonymiteetin.

FIRO on alustan alkuperäinen kolikko. Tästä päivästä lähtien se maksaa 4,49 dollaria ja sillä käydään kauppaa Binancessa, Huobissa, MEXC Globalissa ja vastaavissa. Sen kaikkien aikojen korkein lukema oli 139,77 dollaria joulukuussa 2017. Sen markkina-arvo on 57,7 miljoonaa.

Muista, että yksityisyyttä suojaavat kolikot ovat tarkemman tarkastelun kohteena verrattuna muihin kryptovaluuttoihin. Jos siis päätät sijoittaa niihin, varmista, että ne eivät riko maasi säädöksiä. Kuten aina, toimi viisaasti ja tee esitutkimus. Sijoita sen verran, joka sinulla on varaa menettää.