ADGM aikoo myöntää vastaavia viranomaishyväksyntöjä muille globaaleille ja paikallisille yrityksille

Abu Dhabi Global Market on ilmoittanut, että maailman suurin kryptopörssi Binance on saanut periaatteen toimiakseen Emiraateissa. Hyväksyntä on tärkeä virstanpylväs Binancen tavoitteessa toimia täysin lisensoituna yrityksenä.

Hyväksyntä antaa Binancelle mahdollisuuden toimia Abu Dhabissa monien digitaalisten omaisuuserien, mukaan lukien kryptovaluuttojen, välittäjänä. Tämä on Binancen kolmas viranomaishyväksyntä Lähi-idässä, Bahrainin ja Dubain vastaavien edistysten jälkeen.

ADGM on kansainvälinen rahoitusvapaa vyöhyke Arabiemiirikunnissa. Se on historiallisesti ollut edelläkävijä rahoituspalvelujen sääntely- ja valvontavalvonnassa alueellaan. Kommentoidessaan Binancen pyrkimyksiä luoda uusia ulottuvuuksia digitaalisen omaisuuden kaupankäynnille kaikkialla maailmassa, ADGM sanoi:

”IPA on osa Binancen suunnitelmia vakiinnuttaa itsensä täysin säännellyksi virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajaksi kansainvälisesti tunnustetussa ja hyvin säännellyssä finanssikeskuksessa.”

ADGM:n toimitusjohtaja, Dhaher bin Dhaher, toivotti Binancen tervetulleeksi Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurimpaan kaupunkiin, Abu Dhabiin, ja lupasi auttaa pörssin pyrkimyksiä vakiinnuttaa sen läsnäolo emiraatissa.

Parantaakseen Abu Dhabin asemaa virtuaaliomaisuuden ja digitaalisen talouden keskuksena, ADGM aikoo myös tarjota samanlaisia viranomaishyväksyntöjä muille ansioituneille paikallisille ja globaaleille yrityksille. Kryptokelpoisuus on alan nopeatempoisen kasvun ja kasvavan merkityksen keskellä.

Aiemmin merkittävä kryptopörssi FTX sai toimintaluvan Dubaissa.

ADGM julkaisi maaliskuussa kuulemisasiakirjan, jossa ehdotettiin, että NFT-kauppa lainkäyttöalueella sallittaisiin ADGM-lisensoiduille yrityksille.

Alueen pääsääntelyviranomainen, Financial Services Regulatory Authority (FSRA), totesi vastauksena, että ADGM:n kanssa neuvoteltuja NFT:itä käsitellään pikemminkin henkisenä omaisuutena kuin rahoitusvälineinä. Lisäksi tällaisen NFT-kaupan helpottaminen edellyttää, että yritykset noudattavat tiukkoja rahanpesun vastaisia (AML) ja sanktioita koskevia sääntöjä.