Algorand (ALGO) on nähnyt tällä viikolla jonkin verran laskupainetta. Tämän seurauksena kolikko on pudonnut tärkeän tukialueensa alapuolelle. Mutta ALGO voisi silti toipua todella nopeasti ja tuottaa ratkaisevan kaksinumeroisen noususuhdanteen. Tässä mitä sinun on hyvä tietää:

ALGO on pudonnut hieman alle ratkaisevan 0,687 dollarin tuen

Kolikko voisi kuitenkin hetkessä nousta takaisin tämän hinnan yläpuolelle

Jos näin tapahtuu, Algorand nousee 0,814 dollariin

Tietolähde: Tradingview

Algorandin hintaennuste – Miksi nousupotentiaali säilyy

Pudotus tärkeiden tukialueiden alapuolelle ei ole koskaan hyvä asia millekään kolikolle. Se, että ALGO on menettänyt 0,687 dollaria, voi olla iso isku. Emme kuitenkaan näe asiaa niin. Itse asiassa yleinen käsitys on, että ALGO todennäköisesti toipuu hyvin nopeasti ja saa tuen takaisin prosessissa.

Kun tämä tapahtuu, näemme hintatapahtuman konsolidoituvan yli 0,687 dollarin ennen kuin ALGO nousee kohti 0,814 dollaria. Tämä tuottaa noin 20 prosentin nousun härkien osalta. Lisäksi muut vauhti-indikaattorit, mukaan lukien suhteellinen voimaindeksi, osoittavat, että kolikon nousukausi on juuri nyt.

Tästä huolimatta ALGO:lla on ollut niin monia vääriä purkauksia huhtikuussa. Esimerkiksi kuun alussa kolikko muodosti merkittävän pohjan kääntymiskuvion, joka lupasi tuoda valtavia voittoja. Mutta ALGO ei selvinnyt, ja sen sijaan kolikko nousi vain vaatimattomasti ennen kuin se putosi takaisin alas. Vaikka nousua kohti 0,814 dollaria voidaan pitää nousuna, emme odota sen jatkuvan pitkään.

Onko Algorand hyvä ostos tänään

Taustalla olevien perustekijöiden perusteella Algorand (ALGO) on epäilemättä hyvä krypto-omaisuus ostettavaksi. Jos haluat sen vain pitkäksi aikaa, voit ostaa sen nyt.

Lyhyen aikavälin näkökulmasta ALGO:lla on jonkin verran nousupotentiaalia. Kolikon arvo voi nousta noin 20 % ensi viikon aikana. Mutta markkinoiden lisääntyneen volatiliteetin vuoksi, älä säilytä asemaasi pitkään.