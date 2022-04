Suurimmaksi osaksi huhtikuuta, Polygon (MATIC) on edelleen myynyt paljon. Vaikka kolikko on muutaman kerran hieman noussut, se ei ole tyypillisesti onnistunut löytämään vakavaa noususuuntausta. Tästä huolimatta MATIC on onnistunut hidastamaan laskutrendiään. Tässä joitain faktoja:

MATIC näyttää käyvän läpi konsolidoitumisajanjaksoa

Kolikon arvo voi heilahtaa kohti 1,63 dollaria lähipäivinä

Sulkeutuminen alle 1,15 dollarin, mitätöi kyseisen

Tietolähde: Tradingview

MATIC nousee 1,63 dollariin

Viime päivinä havaitsemamme hidastunut trendi voi viitata siihen, että MATIC on kokemassa trendin kääntymisen. Tällä hetkellä altcoin käy läpi konsolidaatiovaihetta, ja on todennäköistä, että hinta pysyy selvästi yli 1,20 dollarin.

Tämän jälkeen odotamme MATICin nousevan kohti 1,63 dollaria. Tämä tarkoittaa noin 35 prosentin nousua. Huhtikuun kolikon suorituskyvyn perusteella, nousukaari ei kuitenkaan kestä kauaa. Itse asiassa, kun kolikko on reilusti yli 1,63 dollarin rajan, sijoittajat alkavat saada voittoa. Tämä johtaa pieneen myyntiin, joka painaa MATIC:in alas kohti nykyistä 1,20 dollarin hintaa.

Ellei markkinoiden yleinen ilmapiiri parannu valtavasti, MATIC pysyy todennäköisesti pysähtyneenä pitkän aikavälin trendissä, huolimatta lisääntyneestä lyhyen aikavälin volatiliteetista. Lisäksi alle 1,15 dollarin päivittäinen sulkeminen mitätöi yllä olevan lyhyen aikavälin nousevan teesin.

Mihin MATIC menee seuraavaksi?

MATIC oli yksi parhaiten toimivista kolikoista vuonna 2021. Mutta altcoin ei täytä odotuksia tänä vuonna. Vaikka altcoinin yleiset näkymät ovat edelleen positiiviset, MATIC ei tarjoa sellaista tuottoa, jota näimme vuonna 2021.

Nousua on kuitenkin edelleen tarpeeksi, vähintään kolminkertaiseen kasvuun, ennen vuoden 2022 julkaisua. Mutta tunteiden laajemmilla kryptomarkkinoilla on parannuttava dramaattisesti, jotta tämä tapahtuisi.