Ennen UST-sidonnaisuuden purkamista ja Terran (LUNA) lopullista romahtamista, Anchor Protocol (ANC) oli yksi suurimmista krypton DeFi-alustoista. Mutta projekti altistui voimakkaasti UST:lle, ja sidonnaisuuden purkamisella oli valtava vaikutus sen arvoon. Joten tuleeko ANC paranemaan koskaan?

ANC menetti lähes 1 000 % arvostaan pian UST:n irrotuksen jälkeen

Yhdessä vaiheessa kolikko putosi 2,13 dollarin huipusta 0,08 dollarin lukemiin

Tie toipumiseen tulee olemaan vaikea, muttei mahdoton

Tietolähde: TradingView

Kuinka Anchor Protocol (ANC) voisi palautua?

Kestää jonkin aikaa, ennen kuin ANC palautuu. Tämä palautuminen riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin se, kuinka nopeasti Terra-ketju pystyy ratkaisemaan LUNA:n romahduksen, on ratkaisevaa. Toiseksi, UST:n palauttamisella on valtava vaikutus ANC:n nousuun pitkällä aikavälillä.

Lisäksi ANC on jo osoittanut, että sillä on mitä se vaatii palatakseen. Esimerkiksi pian sen jälkeen, kun UST irrotettiin dollarista, ANC kirjaimellisesti romahti. Näytti siltä, että se oli menossa nollaan. Mutta näimme välittömän käänteen, kun ANC nousi lähes 1 500 prosentin pohjalta. Tämä on merkki siitä, että sijoittajat luottavat edelleen protokollaan.

Tästä rallista huolimatta, Anchoriin lukittu kokonaisarvo (TVL) ei ole oikeastaan parantunut. UST-onnettomuuden jälkeen, Anchorin TVL putosi 307 miljoonaan dollariin. Tätä ennen Anchor sijoittui TVL:nsä suhteen neljänneksi. Törmäys nosti sen sijalle 60. Emme ole havainneet parannuksia TVL:ssä. Tämä voi haitata toipumistoiveita.

Pitäisikö Anchor ostaa nyt?

Anchor Protocollan suhteen on edelleen monia kysymysmerkkejä. Esimerkiksi huolimatta Terra-yhteisön yrityksistä puolustaa UST-kiinnitystä, stablecoin on jatkanut hajoamistaan.

Ongelma ei näytä ratkeavan pian. Sellaisenaan vältä ANC:tä toistaiseksi, kunnes LUNA:n ja UST:n lisäkehitys julkaistaan.