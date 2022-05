Ehdotuksessa on uusi Terra (LUNA) -ketju ja (vanha) Terra Classic (LUNC), jolloin UST poistetaan uudesta ketjusta.

Terran pitäisi luoda uusi ketju pelastaakseen sen täydelliseltä romahdukselta, Terraform Labsin Do Kwon ilmoitti maanantaina.

Kwonin mukaan uusi suunnitelma auttaa myös pelastamaan yhteisöä kryptovaluutan ympärillä, jolla hänen mukaansa on meneillään paljon hyvää kehitystä.

Kwon sanoi, että suunnitelmana on saada uusi hallintoehdotus yhteisölle 18. toukokuuta. Sen jälkeen aikajana alkaa kohti Terra-lohkoketjun haarautumista, ja algoritminen stablecoin ei ole osa uutta lohkoketjua.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

