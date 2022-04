ApeCoin (APE) -kolikon hinta on noussut tänään 34,03 % ja sen arvo oli kirjoittamishetkellä noin 16,50 dollaria.

Tässä artikkelissa keskitymme siihen, mikä saa ApeCoinin hinnan nousemaan pilviin.

Ennen kuin tarkastelemme nykyistä nousutrendiä, selitetään ensin, mikä ApeCoin on.

ApeCoin on apuohjelma ja ERC-20-hallintatoken, jota käytetään Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) -projektin inspiroimana APE-ekosysteemissä hajautetun yhteisön kannustamiseksi ja voimaannuttamiseksi. APE on sen alkuperäinen token.

Tarkastellaan nyt nousutrendin aiheuttavia tekijöitä.

Yksi tärkeimmistä syistä, jotka ovat nostaneet kolikon pilviin, ovat spekulaatiot sen perustajan, Yuga Labsin, ilmoituksesta tulevasta metaversumista.

Maaliskuun 19. päivänä, Yuga Labs julkaisi Teaser-trailerin nimeltä Otherside tulevasta metaversumistaan. Yuga ei kuitenkaan paljastanut kaikkia projektin yksityiskohtia, mutta vihjeenä oli, että se tulee olemaan metaversumi, joka yhdistää useita NFT:itä ja ApeCoineja. Lisäksi Yuga sanoi, että lisätietoja paljastetaan huhtikuussa.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Lisäksi Bored Ape Yacht Club viettää ensimmäistä vuosipäivää 23. huhtikuuta sen käynnistämisestä.

Toinen syy hinnannousuun on sen jälkeen, kun @renegademasterr, Bored Apen omistaja, sanoi, että Yuga suunnittelee aloittavansa pian maakaupan projektilleen, joka hinnoitellaan APE-tokeneissa.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022