Kryptovaluuttapörssi Coinbase on julkaissut beta-version NFT-markkinapaikastaan, joka tukee tällä hetkellä vain Ethereum-pohjaisia NFT:itä ja Ether-maksuja (ETH).

Beta-versio on kuitenkin saatavilla vain tietyille asiakkaille. NFT-markkinapaikka on kaikkien nähtävillä, mutta vain tietyt asiakkaat voivat ostaa ja myydä NFT-tuotteita siinä.

The Blockin haastattelussa Coinbasen tuotejohtaja, Sanchan Saxena, sanoi:

”Coinbase ottaa pienen määrän käyttäjiä Coinbase NFT:n betavaiheeseen.”

NFT-markkinapaikka julkaistaan seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun Coinbase julkisti suunnitelmansa sitä varten viime vuoden lokakuussa. Coinbase oli itse asiassa avannut jonotuslistan markkinoille jo lokakuussa, jonne ilmoittautui yli 1,5 miljoonaa ihmistä. Beta-versioon pääsevät ihmiset valitaan heidän asemansa perusteella jonotuslistalla.

Beta-testaus

Ne, joille on myönnetty pääsy NFT-kauppapaikalle, toimivat itse asiassa beta-testaajina ja voivat luoda markkinoille profiilin, jonka avulla he voivat myydä ja ostaa NFT-tuotteita. He voivat halutessaan liittää minkä tahansa omavaraisen lompakon, mukaan lukien Coinbase- ja MetaMask -lompakot.

Aluksi Coinbase ei veloita mitään maksuja; vaikka se kestää rajoitetun ajan. Se aikoo lisätä alan normeja vastaavat maksut.

Toistaiseksi betatestaajat voivat käydä kauppaa vain Ethereum-pohjaisilla NFT:illä, ja he voivat maksaa tai saada maksun vain ETH:ssa.

Sanchan Saxena sanoi kuitenkin, että markkinoiden tulee integroida muita lohkoketjuja ajan myötä ja lisätä myös ”täysiä fiat-ramppeja”. Tämän ansiosta käyttäjät voivat ostaa myös NFT-kortteja luottokorteilla, kuten se ilmoitti viime vuonna yhteistyön jälkeen Mastercardin kanssa.

Coinbase on tehnyt yhteistyötä 0x-protokollan kanssa optimoidakseen transaktiot pienemmillä kustannuksilla.

Saxena sanoi:

”Rakennamme markkinapaikkaa, jossa voit tietysti ostaa ja myydä NFT:itä, mutta mikä tärkeintä, voit osallistua. Voit olla tekemisissä sisällöntuottajan kanssa. Voit olla yhteydessä keräilijään. Voit myös olla tekemisissä muiden keräilijöiden kanssa kyseisen NFT:n ympärillä olevasta yhteisöstä. Tämä on tärkeä osa strategiaamme.”

Coinbase on liittynyt useisiin muihin kryptopörsseihin käynnistäessään NFT-markkinapaikkoja. Jotkut pörsseistä, jotka ovat nyt käynnistäneet NFT-markkinapaikat, ovat Binance, Okcoin ja FTX.