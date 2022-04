ApeCoin (APE), Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) ekosysteemin alkuperäinen hallintotoken, on noussut uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä, yli 18 dollariin, toisen valtavan rallin jälkeen lauantaina.

APE:n hinta nousi yli 24 % päivänsisäisissä kaupoissa, kun härät nousivat positiivisen ekosysteemin kasvun vauhdittamana.

Varhain lauantaina iltapäivällä tehdyissä sopimuksissa, APE/USD saavutti 18,44 dollaria Binancessa ja kirjasi kaikkien aikojen korkeimman hinnan. Suurimpien pörssien yhteenlaskettu hinta oli 18,05 dollaria CoinGeckon tietojen mukaan.

APE/USD käy tällä hetkellä noin 17,36 dollarissa, mikä on noin 17 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Kaavio, joka näyttää APE-USD-hintojen muutoksen 4 tunnin kaaviossa. Lähde: TradingView

CoinGeckon tietojen mukaan, APE/USD on noussut lähes 50 % viimeisen seitsemän päivän aikana. Se on noussut yli 64 % viimeisen kahden viikon aikana.

Nousu, josta suurin osa on tullut viimeisten neljän päivän aikana, on nostanut ApeCoinin 5,06 miljardin dollarin markkina-arvoon, mikä nostaa sen markkina-arvolla mitattuna 31. sijalle suurimpien kryptovaluuttojen joukossa.

ApeCoin ohitti Decentralandin (MANA)

Laajemmat kryptomarkkinat ovat kamppailleet laskupaineen kanssa viime päivinä, kun Bitcoin (BTC) on pudonnut alle 40 000 dollarin. Useimmat muut digitaaliset omaisuuserät heijastivat sen suorituskykyä.

ApeCoinin ralli on siis ohittanut Decentralandin (MANA) markkina-arvollaan mitattuna.

Decentraland, joka on ollut markkina-arvon mukaan paras metaversumiin linkitetty token, on laskenut 5,3 % viime viikolla, ollen yli 10 % verran miinuksella viimeisen kahden viikon aikana.

MANA/USD-pari käy tällä hetkellä noin 2,04 dollarissa, mikä on yli 1 % viimeisen 24 tunnin aikana. CoinGeckon tiedot osoittavat, että MANA:n markkina-arvo on 3,1 miljardia dollaria, ollen sijalla 45. markkina-arvollaan mitattuna.

Miksi ApeCoin kasvaa?

ApeCoinin ostopaineet keskittyvät todennäköisesti tulevaan maakauppaan, BAYC:n luojan Yuga Labsin ”Otherside” metaversumi -projektissa.

Vaikka projekti ei ole vielä virallisesti julkistettu, kehittäjä on viime viikkoina kiusoitellut sen käyttöönotolla. Jännitys sijoittajien keskuudessa johtuu mahdollisesta ilmoituksesta, että APE:a käytetään maanmyynnissä.

100 000 (yhteensä 200 000 tonttia) tontin myynnistä odotetaan menevän 30 prosenttia BAYC:n ja MAYC:n (Mutant Ape Yacht Club) omistajille. Loput 70 prosenttia myydään julkisesti.