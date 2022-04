Ripplen taistelu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota (SEC) vastaan, joulukuusta 2020 lähtien kestäneessä asiassa, jatkuu vuoden 2023 alkuun, Ripplen lakiasiainjohtajan, Stuart Alderotyn, jakaman päivityksen mukaan.

Tapaus pyörii Ripple Labsin käynnistämän kryptovaluutan XRP:n ympärillä.

Joulukuun 22. päivänä SEC ilmoitti veloittaneensa Ripple Labs Inc:tä ja kahta ylintä johtajaa 1,3 miljardin dollarin arvoisen rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä. Sääntelyviranomainen sanoi, että arvopaperitarjonta oli ”käynnissä”, ja väitetysti viittasi Ripplen XRP-myyntiin.

Pohjimmiltaan SEC sanoi, että XRP oli arvopaperi. Ripple ja sen ylin johto ovat väittäneet, että arvopaperisyytökset ovat täysin vääriä. Niin paljon muuta on tullut esiin, mukaan lukien kommentit SEC:n entisiltä virkamiehiltä.

Lauantain päivitys Alderotylta ja puolustusasianajaja James K. Filanilta tarkoittaa, että tapauksen ratkaisua on odotettava vielä kaksi vuotta.

”Nyt näyttää siltä, että ratkaisu tulee vuonna 2023, ja jokainen kuluva päivä vahingoittaa Yhdysvaltain kansalaisia, jotka olivat pohjimmiltaan SEC:n matonvetämisen uhreja”, Alderoty sanoi Twitterissä .

Filan viittasi tähän samaan todennäköisyyteen ja totesi twiitissä, että sekä SEC että Ripple olivat jättäneet yhteisen aikataulukirjeen, jossa haetaan ratkaisua tapaukseen. Hänen mukaansa osapuolet ovat ehdottaneet, että lyhennetyn tuomion aloitus-selostukset alkaisivat elokuussa.

Aikajana vastaa myös mahdollisiin asiantuntijahaasteisiin, ja päätösjuttuja odotetaan ”muutama päivä ennen joulua”.

SEC:n ilmeinen viivytystaktiikka tapauksen aikana ilmeisesti vaikutti Ripplen päätökseen suostua yhteiseen hakemukseen. Tästä syystä mahdollista ratkaisua on odotettava pitkään.

Alderoty sanoi:

”Niille, jotka kysyvät, onko tämä yhteinen hakemus – kyllä se on. Mutta SEC:n historian perusteella, jos emme olisi suostuneet tähän, seuraava iteraatio olisi todennäköisesti ollut vieläkin pidempi.”

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

