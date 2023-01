ApeCoinin (APE) hintaennuste: näin Metacade (MCADE) voi päihittää Apecoinin vuonna 2023

Haastavan vuoden jälkeen kryptoalan sijoittajat tähyilevät uusimpia projekteja, jotka voisivat mullistaa heidän elämäänsä. Ei ole sinällään yllättävää, että jotkin vakiintuneista projekteista, kuten Apecoin, pitävät edelleen pintansa, mutta uusi tulokas nimeltä Metacade on ravistelemassa alaa toden teolla.

Lue tämä artikkeli ja selvitä, voisivatko alla olevat Metacade- ja ApeCoin-hintaennusteemme auttaa sinua päättämään, mikä on paras sijoitus juuri sinun rahoillesi.

Mikä on Metacade?

Metacade on ottanut haltuunsa pelimaailman ja pyrkii luomaan uuden yhteisön, joka yhdistää pelaamisen ja krypton parhaat puolet mukaansatempaavaksi kokemukseksi, jonka avulla pelaajat ja krypton ystävät voivat pelata ja olla yhteydessä toisiinsa.

Metacade pyrkii olemaan paikka, josta pelaajat löytävät kaiken tarvitsemansa saman katon alta.

Kaikkein tärkeimpänä Metacadesta löytyy pelattavaksi tarkoitettu pelihalli, johon on suunniteltu valtava määrä pelejä. Sen kautta käyttäjät voivat ansaita palkintoja – mukaan lukien pelaamalla kilpailullisesti turnauksissa ja muilla tavoin, joilla he voivat osallistua yhteisön toimintaan. Hanke tukee myös tokenien haltijoiden panostamista, jolloin MCADE:n haltijat voivat ansaita passiivista tuloa ja samalla osallistua ekosysteemin kehittämiseen.

Kuinka Metacade toimii?

Metacade käyttää MCADE-tokenia koko alustallaan. Sitä tarvitaan mahdollistamaan suurin osa toiminnoista, pelien käyttämiseen sekä osallistumiseen kilpailullisiin peliturnauksiin ja palkintojen arvontaan.

Kenties mielenkiintoisin elementti on Metagrants, jossa on tarjolla rahoitusta integroituun pelikehitykseen. Tokenin haltijat äänestävät siitä, mihin rahat pitäisi käyttää, ja myöhemmin he voivat ansaita palkintoja kehitteillä olevien pelien testaamisesta osana Work2Earn-ehdotuksia.

Metacaden taustalla toimiva tiimi pyrkii saavuttamaan täyden DAO-hallinnon vuoden 2024 viimeiseen kvartaaliin mennessä. Tämä edellyttää keskeisten roolien ja vastuiden siirtämistä Metacade-yhteisölle, jotta siitä tulee täysin yhteisön hallinnoima yritys. Lisäksi tulee varmistaa, että projekti täyttää Web3:lle asetetut korkeat standardit. Metacade ja sen älysopimus, tiimi ja tarkempi toiminta käyvät parhaillaan läpi Certik-auditointia .

Metacade vaikuttaa olevan huikea investointimahdollisuus, sillä kaikki merkit viittaavat valoisaan tulevaisuuteen ja valtavaan potentiaaliin sekä kehittäjille että pelaajille, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia Web3-alustoilla.

MCADE:n hintaennuste yleisellä tasolla

MCADE on tehokas hyödyketoken, jota käytetään koko Metacade-alustalla. Panostustapahtumien lisäksi se tarjoaa myös kaksi laaja-alaista käyttötapaa – vaihtovälineenä ja Metacaden palkitsemisjärjestelmänä.

MCADE:n arvoelementti tarkoittaa sitä, että hyväksynnän kasvaessa tarve saada lisää MCADE:a käyttäjäkunnan haltuun kasvaa, kun yhä useammat käyttäjät haluavat pelata pelejä, saada rahoitusta ja hyödyntää monia muita Metacade-ekosysteemin mahdollistamia toimintoja.

Käyttäjien sitouttamista edistävät alustalla tarjotut palkkiot, joita vahvistavat lisäksi Ethereum-verkkoon kuulumisen tuomat turvallisuus- ja transaktiomaksuhyödyt. Kaikki tämä tarkoittaa, että hankkeen kasvuvauhti nousee entisestään, mikä puolestaan aiheuttaa jatkuvaa ostopainetta MCADE-tokenille.

Näiden tekijöiden valossa näyttää selvältä, että MCADE:n hinta tulee todennäköisesti nousemaan merkittävästi. Tämä tapahtuu luultavasti jo vuonna 2023 etenemissuunnitelman jännittävien lupausten myötä, ja kun yhä useammat ymmärtävät alustan potentiaalin ja FOMO alkaa, 30-kertainen hintaennuste presalelle ei ole lainkaan mahdoton ajatus.

Mitä tulee pidemmän ajan hintaennusteeseen, on hyödyllistä tarkastella The Sandboxin kaltaisen projektin markkinakattoa, joka saavutti huiman kuuden miljardin dollarin markkinakaton vuonna 2021 pienestä käyttäjämäärästä huolimatta. Tämän valossa 20 miljardin dollarin markkinakatto on todennäköinen, jos visio toteutuu muutaman vuoden kuluttua. Tämä tarkoittaa, että hinta nousisi siihen mennessä 1 000-kertaisesti kymmeneen dollariin.

ApeCoinin hinnanennustus yleisellä tasolla

ApeCoin on suhteellisen uusi projekti, sillä se lanseerattiin maaliskuussa 2022, ja suositut NFT-julkaisut Bored Ape Yacht Club (BAYC) ja Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ovat jo ottaneet sen käyttöönsä. Bored Apen ekosysteemi keskittyy NFT:iin ja erityisesti keräilyesineisiin ja taiteeseen.

Yhteisön DAO:n kautta hallinnoiman ApeCoinin tavoitteena on pyrkiä mahdollistamaan yhteisöllinen hallinto, joka tarjoaa taiteeseen keskittyvän ekosysteemin, joka pystyy tuottamaan arvoa luovalle teollisuudelle.

ApeCoinin hinnan ennustaminen on vaikeaa, mutta koska Yhdysvalloissa on niin paljon tuntemattomia seikkoja ja sääntelyyn liittyviä huolenaiheita , näyttää dramaattinen hinnannousu epätodennäköiseltä. Itse asiassa, jos ApeCoin onnistuu nousemaan 20 % 4,60 dollariin vuonna 2023, sitä pidettäisiin jo suurena menestyksenä hankkeelle. Monet uskovatkin, että Metacade todennäköisesti ohittaa tunnetun hankkeen ennemmin kuin myöhemmin.

Metacade – valmiina räjähdysmäiseen kasvuun

APE:n kohtaamat haasteet tekevät ApeCoinin hinnan ennustamisesta haasteellista, mutta sillä on vielä mahdollisuus kohtuulliseen nousuun. Sitä vastoin Metacaden tarjoamaa potentiaalia on vaikea sivuuttaa. Metacaden ja ApeCoinin hintaennusteiden tarkastelun tuloksena on vain oikeastaan yksi lopputulos: sijoittajilla on yksi vaihtoehto, jolla ansaita mahdollisesti ennennäkemättömiä voittoja.

Ei ole mikään ihme, että Metacade on herättänyt alkuvaiheessa niin paljon huomiota vain jäsenille suunnatuissa kryptoyhteisöissä. Kun presalen ensimmäinen vaihe on vasta alkamassa, monet fiksut sijoittajat ovat varmistaneet itselleen MCADE:n saatavuuden.