Onko Solana kuollut? Huippuprojektit pakenevat lohkoketjua

Pääkohdat

Solana on pudottanut 95 prosenttia arvostaan ja pudonnut 54,5 miljardista dollarista 4,4 miljardiin dollariin

Sen yhteys Sam Bankman-Friedin kanssa on aiheuttanut lisää laskevia hintatoimia

Huippuprojektit ovat paenneet lohkoketjusta tänä vuonna huolestuneena Solanan pitkän aikavälin tulevaisuudesta

Kryptovaluuttasijoittajille vuosi 2022 oli mieleenpainuva.

Mutta kaikesta tuskasta huolimatta Solanan fanit ovat loukkaantuneet enemmän kuin useimmat. Vuoden 2022 alussa Solana oli maailman viidenneksi suurin kryptorahasto 54,5 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Nykyään se on kuudentena riveissä, kun se on pudonnut yli 95 % huipusta, jonka arvo on nyt 4,4 miljardia dollaria.

Mitä Solanalle on tapahtunut?

Ensinnäkin vastaus on kovin ilmeinen. Makroilmasto on kääntynyt suunnattomasti viimeisen vuoden aikana. Kymmenen vuoden kellaritason korkojen ja vapaasti virtaavan rahan painattamisen jälkeen Yhdysvaltain keskuspankki veti tulpan.

Ja juuri näin, ensimmäistä kertaa kryptovaluutan lyhyessä historiassa, se kohtaa karhumarkkinat laajemmassa taloudessa. Edellisen vuosikymmenen räjähdysmäisen härkäjuoksun aikana kaikki, jolla oli pulssi, nautti huimaavasta paluusta. Mutta nyt juhlat ovat ohi.

Tämän sanottuani Solanan juonittelu Bitcoinia vastaan osoittaa, kuinka jyrkkää alitulos on ollut.

Solanan sähkökatkot ovat valtava ongelma

Ensimmäinen ongelma on jatkuvat häiriöt. Kirjoitin kesäkuussa kuinka Solana muistuttaa minua rikkinäisistä kuulokkeistani. Tiedätkö, on kiva, kun ne toimivat, mutta koska minun täytyy jatkuvasti kiertää kuulokkeita, irrottaa ja kytkeä ne uudelleen, jotta voin kuunnella musiikkia, ne eivät ole kovin hyvät.

Solana on kuin nuo kuulokkeet. Se on jo jonkin aikaa joustanut markkinoiden johtavaa TPS:ään ja halpoja kaasumaksujaan asettaen itsensä ”ETH-tappajaksi” ja nauttinut pandemian aikana kiinnostuksen tulvasta ja ylevistä voitoista tämän seurauksena.

Tietenkin, kuten edellä sanoin, tämä tapahtui kaikkien riskiomaisuuserien laajentumisen aikana, ja kryptovaluuttojen altcoin-avaruuden due diligence ei ollut aivan niin rakeinen kuin sen olisi pitänyt olla. Solanan konepellin alla oli – ja on – vakavia ongelmia, sillä seisokit ovat jatkuneet armottomasti.

Arvaa tämä – kuinka hyödyllinen lohkoketju on, jos se sammuu usein?

Tuossa kesäkuun artikkelissa kirjoitin, että ”Olen vähän kyllästynyt käyttämään sanoja ’potentiaalinen’, ’voisi’ ja ’ehkä’, kun puhutaan Solanasta. Sittemmin sen hinta on noussut vielä 70 %, ja markkinat näyttävät luopuvan Solanan toivosta saavuttaa merkitystä.

Layer 2:n yleistyminen uhkaa myös Solanan keskeistä lähtökohtaa ja hyökkää sen keskeiseen käyttötarkoitukseen. Layer 2:t toimivat, mikä on yksinkertainen toteamus, jota Solana ei yksinkertaisesti voi nyt väittää itselleen.

Sam Bankman-Fried

Huokaus. Viimeisen kuukauden aikana on ollut vaikeaa puhua mistään kryptoon liittyvästä ja olla mainitsematta kultaiseksi ritariksi muuttunutta arkkipahista, joka on Sam Bankman-Fried. Mutta valitettavasti FTX:n romahduksella on ollut vakavat seuraukset Solanalle.

FTX:n häpeällinen perustaja oli Solanan vankkumaton varhainen tukija, ja kyseinen token näkyi jopa paljon julkisuutta saaneessa FTX:n taseessa, kun se etsi viime hetkellä epätoivoisesti sijoittajia. Itse asiassa Bankman-Fried oli Solanan suurin mestari.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3. Sell me all you want. Then go fuck off. — SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021

Kriitikot väittävät nyt, että SOL:n vertikaalinen nousu pandemian aikana johtui osittain Bankman-Friedin toimista. SOL-tokenien jakelu oli myös tunnettu siitä, että se oli VC-painotteinen, mikä tarkoittaa, että valaslompakot pystyivät todennäköisesti vaikuttamaan sen hintaan huomattavasti enemmän kuin muut kryptot.

Lähes kahden kuukauden aikana FTX:n romahtamisen jälkeen Solana on kamppaillut huomattavasti enemmän kuin muut kryptot.

Sijoittajat pelkäävät, että osa Bankman-Friedin tuesta SOL:lle tuli petollisen toiminnan kautta, kun otetaan huomioon FTX:n suljettujen ovien takana tapahtuneet paljastukset. Caroline Ellison, Alamedan toimitusjohtaja ja Bankman-Friedin läheinen uskottu, on ilmoittanut SEC:lle, että Bankman-Fired manipuloi FTT-tokenia tarkoituksella. Mitä tässä yhteydessä voidaan sanoa, ettei hän tehnyt samaa SOL:lle?

Siitä huolimatta pelkkä yhteys huijarin kanssa on riittänyt horjuttamaan Solanan tulevaisuudennäkymiä.

Projektit ja pääoma lähtevät Solanasta

DeFiä tarkasteltaessa Solana-lohkoketjun lukittu kokonaisarvo (TVL) on nyt 217 miljoonaa dollaria, kun se vuoden 2021 lopulla oli yli 10 miljardia dollaria.

Ehkä vielä huolestuttavampaa on projektien siirtyminen Solanalta kilpaileviin lohkoketjuihin. Näyttävät NFT-kokoelmat DeGods ja y00ts ilmoittivat viime viikolla siirtyvänsä Ethereumiin ja Polygoniin, mikä on iskun isku Solanaan uskoville.

”Voidaan esittää argumentti, että (DeGods) on päässyt Solanaan”, DeGods-projektin johtaja ja y00ts-luoja Rohun Vora sanoi Twitter Spacesissa. ”Se on vaikea hyväksyä, mutta on ollut vaikeaa kasvaa haluamallamme vauhdilla. Jos Ethereum on se paikka, johon meidän on mentävä jatkaaksemme kasvua, se on meidän tehtävämme.”

Solanan liukumäki on ollut niin jyrkkä, että jopa sen oletettu suurin kilpailija, Ethereumin luoja Vitalik Buterin, on jakanut ystävällisiä sanoja. Se kertoo paljon SOL:n kaatumisesta, sillä sitä on vaikea edes kutsua enää Ethereumin kilpailijaksi, koska se ei ole nyt edes lohkoketjujen top 10:ssä TVL:n suhteen.

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future. Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾 — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022

Voiko se toipua?

Kysymys kuuluukin, ovatko kaikki nämä ongelmat päätelaitteita. Voiko SOL palautua takaisin? No, tässä on kaksijakoinen ongelma. Kuten Vitalik totesi: ”hirveät opportunistiset rahan perässä liikkuvat ihmiset ovat pesty pois”. Vaikka tämä vahingoittaa Solanaa merkittävästi, kuten aiemmin keskusteltiin, se viittaa lyhyen aikavälin ongelmaan.

Toisaalta on olemassa lukemattomia asioita, jotka ovat edeltäneet Bankman-Fried-saagaa ja ovat edelleen ongelmia. Solanan markkinoiden johtava TPS ja halvat maksut ovat mahtavia, mutta ne sisältävät kompromissin turvallisuutta ja vakautta vastaan, mistä käyttäjät ovat kokeneet innokkaasti viime vuoden aikana paljon julkisuutta saaneiden ongelmien kanssa.

Henkilökohtaisesti uskon, että Solanalla on erittäin vaikea tie edessään. Koko altcoin-avaruuden osalta vuorovesi on laskenut, ja nyt on ilmeistä, kuinka paljon näitä hankkeita arvostettiin nollakorkojen ja pandemian FOMO-huuman perusteella. Kun inflaatio on edelleen korkealla, geopoliittinen ilmapiiri on epävakaa ja monia muita karuja muuttujia ja epävarmuutta, makroilmasto ei muutu lähiaikoina.

Tämä tekee kaikista altcoineista riskialttiita vetoja. Mutta erityisesti Solanalle, joka käy ylimääräistä taistelua joistakin suurimmista projekteistaan hylkäämällä sen. Sen kuuluisin tukija on petos ja mahdollisesti sen hinnan manipulointi sekä negatiivisten mielipiteiden aalto, asiat ovat erityisen hämäriä.

Toivon, että kehittäjät jatkavat työtä ja että taustalla oleva potentiaali lopulta toteutuu. Mutta tässä ilmapiirissä katalysaattoreita hinnan nousuun takaisin entiseen tasoonsa ei yksinkertaisesti ole juuri nyt.