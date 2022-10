Binancen hakkerointitapaus korostaa hajauttamisen vaaroja

Kryptopörssi Binancen alkuperäinen ketju keskeytettiin torstaina sen jälkeen, kun hyväksikäyttö johti miljoonien dollarien kryptotietojen paljastukseen.

Tapaus ilmeisesti lähetti shokkiaaltoja kryptomaailmaan, mutta minulle se korosti myös hajauttamisen vaaroja.

Älä ymmärrä väärin. Hajauttaminen on luultavasti suurin yksittäinen pilari kaikessa, jolle kryptovaluutta on rakennettu. Se on konsepti, jolla on todellinen mahdollisuus muuttaa kaiken, mitä tiedämme rahoituksesta, rahasta ja taloudesta yleensä. Se voi tehdä maailmasta paremman paikan.

Mutta Binancen tapaus korostaa, että tässä kryptovaluutan varhaisessa vaiheessa – älkäämme unohtako, että Satoshi Nakamoto kirjoitti Bitcoin-selvityksensä vasta vuonna 2008 – tämä hajauttaminen sisältää myös joitain hyvin todellisia riskejä.

Mitä Binancelle tapahtui ja mitä tekemistä hajauttamisella on sen kanssa?

Hyökkääjä tähtäsi myöhään torstai-iltana Binanceen, ja ensimmäiset liikkeet ketjussa viittasivat siihen, että heidän tähtäimessään oli kaksi miljoonaa BSC-tokenia.

BNB Chain arvioi, että omaisuutta siirrettiin yli 100 miljoonan dollarin arvosta, mutta vahvisti, että omaisuutta 7 miljoonan dollarin edestä oli lähes välittömästi jäädytetty, mikä pienensi kokonaistappioita.

Päätös pysäyttää koko ketju on hämmästyttävä liike Binancelta. Kuten sanoin, lohkoketjut on tarkoitus hajauttaa. Tämä jakso osoittaa, että BNB on täysin päinvastainen.

Ilmeisesti tämä herättää kaikenlaisia ongelmia. Kryptopuristit kiistelevät siitä tosiasiasta, että tämä on kirjaimellisesti yksi yritys, joka ylläpitää koko ekosysteemiä – täsmälleen sama kuin Web 2.0 ja mitä krypton oletetaan yrittävän taistella.

Heillä on pointti. Toisaalta Binancen kyky jäädyttää 7 miljoonaa dollaria osoittaa, että huolimatta siitä, että se on vastoin krypton mantraa, keskittämisellä on myös etuja. Seitsemän miljoonaa dollaria voi silti jäädä kalpeaksi verrattuna tämän rikkomuksen kokonaismäärään, mutta se on silti helvetin paljon rahaa. Ja tämä on vielä alkuvaiheessa – takavarikoituja summia saattaa olla enemmänkin siinä vaiheessa, kun luet tätä…

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022

Järkkyykö Binancen maine?

Binance toimii niin vahvassa markkina-asemassa ja sitä johtaa erittäin suosittu toimitusjohtaja, että uskon itse asiassa, että tämä tapaus sivuutetaan suurelta osin maton alle.

Binance jopa hakkeroitiin kerran aiemmin. Tämä on myös teknisesti 100 miljoonan dollarin BNB:n maaginen tuotanto tyhjästä, eikä suora hyökkäys kuluttajia vastaan, mikä on tärkeä ero (vaikka se on silti kauhea uutinen kaikille, jotka pitävät hallussaan BNB:tä).

Edellisellä kerralla kohteena olivat Binancen asiakkaat. Vuonna 2019 hakkerit varastivat 40 miljoonaa dollaria Bitcoineja. Binancen reaktio oli esimerkillistä ja vakuutti asiakkaille välittömästi, että kaikki, joita asia koskee, saavat korvauksen. Ja juuri niin tapahtuikin. He jopa aloittivat vakuutusrahaston perustamisen, koska tarkoituksena on korvata asiakkaille, jos jotain vastaavaa joskus toistuisi.

Kryptotekniikan kaltaisella syntymässä olevalla tekniikalla näitä asioita tapahtuu valitettavasti. Binancen kaltaisten yritysten kanssa, jotka vakuuttavat asiakkaille, että heidän varat ovat aina turvassa, havaittu riski on luonnollisesti pienentynyt.

Mutta tämä on mahdollista vain tietyllä keskityksellä. Täysin hajautetussa maailmassa tällainen hyväksikäyttö jäisi rankaisematta. Minun ei todellakaan tarvitse tässä olla hypoteettinen – asiakkailta varastetaan jatkuvasti varoja, ja vain harvoin on mahdollista turvautua oikeussuojakeinoihin.

Kuten sanoin, hajauttaminen on kaunis asia. Mutta tämä jakso on epäystävällinen muistutus siitä, että se sisältää myös riskejä. Ja vaikka teollisuus käynnistää itsensä, innovoi ja selvittää asioita edetessään, asiakkaiden on pidettävä tämä mielessä.

Pysy siis turvassa.