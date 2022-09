Näyttää siltä, että lopputulos on laskeva, kun lähestymme kryptomarkkinoilla syyskuun loppua.

Bitcoin on edelleen jäljessä, ollen alle 20 000 dollaria, koska alalla ei ole saatu todellista vauhtia. Tämä hahmottaa ajatukseni viime kuukausilta: ainoa asia, jolla on tällä hetkellä todella merkitystä, on makrotilanne.

Kun sota Ukrainassa jatkuu, energian hinnat tukahduttavat edelleen massat ja elinkustannukset eivät ole väistymässä, Bitcoin on yksinkertaisesti koiran häntä. Se seuraa osakemarkkinoita, jotka seuraavat Jerome Powellin sanoja, kun Yhdysvaltojen keskuspankki jatkaa sodan käymistä inflaatiota vastaan.

Piirsin yllä olevan kaavion osoittaakseni, kuinka suhteellisen hyvänlaatuinen kuukausi se on ollut Bitcoinin standardeihin nähden, koska oranssi kolikko tuntuu tällä hetkellä jonkin verran vaihteluväliltä. Kuun alussa tapahtunut suuri piikki johtuu markkinoiden inflaatio-ajatuksista sekä sitä seuranneesta laskusta.

Yhdysvaltojen keskuspankki jatkaa markkinoiden liikuttamista

Tietenkin katalysaattorina oli toinen FOMC-kokous, kun Fedin viimeisimmät ajatukset inflaatiosta paljastuvat markkinoille. Samalla kun korkoja nostetaan edelleen, mikä nyt näyttää siltä, että Yhdysvaltojen keskuspankki pyrkii ennen kaikkea ratkaisemaan inflaatio-ongelman, likviditeetti virtaa edelleen ulos riskivaroista.

Tämä vaikuttaa osakemarkkinoihin, mutta se vaikuttaa kryptovaroihin huomattavasti enemmän, kun otetaan huomioon niiden asema kauempana riskispektrissä. Tästä syystä lähes jokainen digitaalinen omaisuus on korreloinut viime kuukausina vieläkin tiiviimmin kuin tavallisesti.

Ethereumin mullistava Merge-tapahtumakaan ei riittänyt ratkaisemaan ongelmaa, sillä Ethereum tuskin räjähti ja valui muiden markkinoiden mukana.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Omasta puolestani odotan edelleen sivussa. Makrotilanne on yksinkertaisesti liian arvaamaton. Uskon, että edessä on ankara talvi, erityisesti Euroopassa, joka on edelleen selvästi jäljessä Yhdysvalloista koronnostojen suhteen.

Näimme tällä viikolla Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittavan veronkevennyksistä, jotka pudottivat punnan kaikkien aikojen pohjalle, mikä on huolenaihe sen heikkoudesta jatkuvan inflaation ja naurettavan vahvan dollarin keskellä (joka aiemmin tänä vuonna saavutti pariteetin euron kanssa ja nyt ei ole kaukana tehdä samoin punnalle).

Uutinen, jota kukaan ei halua kuulla, on se, että sillä ei ole väliä mitä kryptomarkkinoilla tapahtuu, mikään ei nouse ennen kuin makrokuva puhdistuu. Yli vuosikymmenen kestäneen historiallisen härkäjuoksun jälkeen meidän on maksettava.

Hyvät ajat eivät voi kestää ikuisesti. Kryptoalalla tiedämme sen enemmän kuin kukaan muu. Suuri ero nykyisten ja edellisten syklien välillä on kuitenkin se, että tällä kertaa krypto on karhumarkkinoilla, kun taas talous laajemminkin on.

Se on suuri muutos, ja se on hyvin pelottavaa.

Mutta toistaiseksi odotamme ja katsomme mikä on seuraava CPI-lukema ja siitä johtuva Fedin reaktio – ja siihen asti Bitcoin vain kulkee rauhallisesti.