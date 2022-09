Kun Bitcoinin käyttöönotto on lisääntynyt tasaisesti, huomio on kääntynyt siihen kuinka paljon yritykset pitävät sitä taseessaan. Teslan viime vuonna tehdyn korkean profiilin oston johdosta, valtavirrassa hidas, mutta vakaa yritysvirta on ostanut Bitcoinia toivoen, että se arvostaa pitkällä aikavälillä ja tarjoaa monipuolistamisetuja.

Halusimme käydä läpi millä julkisilla yrityksillä on eniten Bitcoineja hallussaan, joten kävimme läpi hieman tietoja.

Etsi vain Wikipediasta MicroStrateg, niin voit nähdä yritystä kuvailtavan sanoilla ”liiketoimintatieto, mobiiliohjelmistot ja pilvipalvelut”.

Todellisuudessa he ovat Bitcoin-holdingyhtiö.

Heidän liikevaihtonsa oli viime vuonna 510 miljoonaa dollaria tasettaan nostamalla. Samaan aikaan heillä on tällä hetkellä viisinkertainen arvo – 2,5 miljardia dollaria – taseessaan Bitcoinina sen jälkeen, kun tällä viikolla tehtiin jälleen yksi 301 kappaleen bitcoin-osto.

Toinen perustaja, Michael Saylor, on mies, joka ajaa visiota, ja hänen ajatuksensa Bitcoinista ovat joskus uskonnollisen palvonnan tapaisia.

”Bitcoin on kyberhornettien parvi, joka palvelee viisauden jumalatarta, ruokkii totuuden tulta, kasvaa eksponentiaalisesti yhä älykkäämmäksi, nopeammaksi ja vahvemmaksi salatun energian muurin takana.”

Galaxy Digital Holdings on sijoitukseltaan seuraava, vaikka sen omistusosuus on vain 750 miljoonaa dollaria. Näin ollen sen panos on kolme kertaa pienempi kuin MicroStrategylla.

Rahoituspalveluyrityksellä on järkevää omistaa paljon Bitcoinia – se on erikoistunut digitaaliseen omaisuuteen, mikä tarkoittaa, että toisin kuin MicroStrategy, sen liiketoiminta liittyy maailman suurimpaan kryptovaluuttaan.

Kolmannella sijalla on Voyager Digital 232 miljoonalla dollarilla Bitcoinilla.

Ehkä Voyager, enemmän kuin mikään muu, symboloi sitä kuinka huonot markkinat ovat tänä vuonna olleet Bitcoinille. Kryptoluotonantaja haki heinäkuussa konkurssisuojaa sen jälkeen, kun lama johti nostojen aaltoon, jonka maksamiseen sillä ei ollut riittävästi likviditeettiä.

Tesla järkytti markkinoita, kun se osti viime vuonna ison kasan Bitcoinia, arvoltaan 1,5 miljardia dollaria. He ilmoittivat kuitenkin aiemmin tänä vuonna neljännesvuosittaisissa ilmoituksissa, että he myivät 75 % tästä määrästä ja tällä hetkellä heidän pitämänsä arvo on vain 200 miljoonaa dollaria.

Tämä on vain noin 0,05 prosenttia kokonaistarjonnasta, ja alun perin myyntiä ajoivat Bitcoinin louhintatoimintaan liittyvät ympäristöhuolet, jotka ovat ilmeisen läpitunkevia ja tarkkoja niin, että ne aiheuttavat epämukavuutta kyseiselle sähköajoneuvojen autonvalmistajalle.

Elon Musk sanoi maaliskuussa, että hän ei henkilökohtaisesti myy Bitcoiniaan (eikä Ethereumia tai Dogea). Toisaalta tämä maailman rikkain mies sanoo paljon asioita Twitterissä, reilusti sanottuna.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022