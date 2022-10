Ei kauaakaan sitten, kun lama-aalto levisi niin rajusti koko kryptovaluuttateollisuudessa, että tuntui, ettei mikään ollut turvassa.

Kun Terra, entinen top 10:n joukkoon sijoittunut kolikko kuoli, monet yritykset joutuivat verilöylyyn. Näistä merkittävimpiä olivat niin sanotut kryptolainaajat, joista jotkut mainostivat itseään pankeiksi, mutta todellisuudessa olivat lähempänä aggressiivisia hedge-rahastoja.

BlockFi joutui suuriin ongelmiin. Voyager Digital hakeutui konkurssiin ja sen osakekurssi on pudonnut tänä vuonna 99,8 %. Celsius oli ehkä merkittävin, kun se eräänä iltana sulki nostot, ennen kuin hakeutui konkurssiin syytöksistä, että seb perustajat olivat ensin lunastaneet rahat.

Tämä kaikki kiteytyy yhteen neuvoon: jos et halua niellä riskiä, jota et voi mitata, tuottojen jahtaaminen näiden alustojen kautta ei ole oikea tapa toimia. Jos yksi asia on totta kryptoalalla, niin se on se, että offline-lompakko on turvallisin paikka. Tai kuten usein toistettu sanonta kuuluu: ”ei avaimia, ei kolikoita”.

CoolWallet

Kokeilin CoolWallet Prota, uusinta laitteistolompakkoa, josta olenkin kirjoittanut tämän arvostelun.

Ensimmäinen asia, joka sai minut vaikuttuneeksi oli sen melko Old school -tyyli. Se näyttää luottokortilta 90-luvun lopulta. Se ei välttämättä voita kauneuskilpailua, mutta se on kannettava, kevyt ja helppo piilottaa turvalliseen paikkaan. Verrattuna moniin isompiin lompakoihin, joissa on nykyään näyttöjä, pidän tavallaan siitä.

Kortissa on fyysinen painike, vaikka se onkin melko hienovarainen ja sitä tuskin huomaa, jos ei katso tarkkaan. Se on melkeinpä litteä korttia vasten. Tämä on kortin ainoa painike, ja kun yhdistät sen puhelimeesi Bluetoothin kautta (täytyy sanoa, että erittäin saumaton prosessi), kaikki ohjeet suoritetaan sovelluksen sisällä. Helppoa.

Kortissa on myös pieni, noin 2 cm leveä ja 1 cm korkea näyttö, jolla se syöttää käyttäjälle perusnumerot. Se ei ole maailmanluokan huipputeknologiaa ja tuntuu siltä kuin kirjoittaisin sanoja laskimen näytöltä ystävilleni matematiikan tunnilla ala-asteella, mutta hei – se tekee tehtävänsä.

Lompakon asettaminen

Ja niin, yhdistän sen ja noudatan sovelluksen ohjeita. Ensimmäinen asia ensin on tietysti siemenlauseen asettaminen. Ja kuten yleensä, se on hieman tuskallinen prosessi. Syötät 12 numeroa, joissa kussakin on 5 numeroa, jotka kirjoitan yksitellen paperilapulle ja siirryn joka kerta seuraavaan napsauttamalla kortin painiketta.

Se on hieman painajaismainen prosessi, vaikka onkin enemmänkin valitus siemenlauseprosessista yleensä, kuin mitään tähän lompakkoon liittyvää. On väistämätöntä, että krypto kasvaa ja myöhemmin koemme tämän siemenlauseen naurettavana, mutta tällä hetkellä se on paras vaihtoehto turvan takaamiseksi. Sitä paitsi sen asettaminen kestää noin kaksi minuuttia CoolWalletin kanssa, joten satun nyt vain valittamaan turhasta.

Kaiken kaikkiaan asennusprosessi on erittäin helppo. Toki näyttö on hieman epävakaa ja vaikeasti luettavissa, mutta se on hyvä. Ainoa todellinen valitukseni laitteistosta on sen laturi. Se on mikro-USB, jonka luulin olevan jo tuomittu menneisyyteen tässä vaiheessa, sopien heitettäviksi laatikkoon DVD-levyjen, kasettinauhojen ja langallisten kuulokkeiden kanssa.

Mukana tulee kaapeli, joka on mukava ja helpottaa liittämistä USB:n kautta pistorasiaan. Mutta henkilökohtaisesti en pidä siitä, että joudun pitämään ylimääräistä kaapelia vain tätä laitetta varten – kaikki muut laitteeni (kannettava tietokone, puhelin, kaiutin, kuulokkeet) ovat USB-C, samoin kuin tällä hetkellä käyttämäni laitteistolompakot. Minulle tämä olisi siis ratkaiseva tekijä. Tosin tiedän, että te Apple-ihmiset pidätte mielellänne omia kaapeleitanne kaikkea varten, joten ehkäpä olen nyt vähän liioitellut.

Liitettävyys ja ominaisuudet

Nyt kun olen valmis, CoolWallet on vaikuttava. Sovelluksella on loistava käyttöliittymä, ja se on intuitiivinen ja sujuva. Ominaisuudet ovat mahtavia. Salauksen lähettäminen ja vastaanottaminen on helppoa, joten onko sillä tavallaan väliä?

Tarjolla on myös vaihtoehtoja, joista jotkut asiakkaat varmasti nauttivat. Lompakkovalikoima on mukava; siinä on kaikki mitä todella haluat. ERC-20, BEP-20 ja monet muut. Bluetooth on helppokäyttöinen. Kun olet määrittänyt sen valmiiksi, sen käyttö on yhtä helppoa kuin minkä tahansa muun laitteistolompakon.

Mutta liitettävyys muihin alustoihin on askel edellä. Voin muodostaa yhteyden OpenSeaan, jos haluan, ja lähettää NFT:itä, kunnes lehmät tulevat kotiin. Voin ampua ETH:ni myös Lidoon. Metamask on toinen vaihtoehto, samoin kuin yhdistäminen Binance DEXiin. Löytyy myös monia muitakin. Tuntuu, että ominaisuuksien, vaihtoehtojen ja yhteysreittien valikoima on niin hyvä kuin se voi olla. Se on vaikuttava – valikoiman näet alla olevasta kuvakaappauksestani:

Hintatekijä on myös tärkeä. Sen vähittäismyyntihinta on 149 dollaria, mikä on enemmän tai vähemmän linjassa useimpien markkinoiden lompakoiden kanssa. Tuntuu järkevältä. Oletan, että maksat ominaisuuksista ja liitettävyydestä laitteiston sijaan, koska näyttöä ei ole ja se tuntuu vähän ”vanhanaikaiselta”. Mutta ovatko nämä huolenaiheet todella tärkeitä laitteistolompakkolle, jonka aiot kuitenkin piilottaa?

Johtopäätös

Jokainen ihminen on erilainen sen suhteen, mitä hän haluaa lompakoltaan. Turvallisuus on tietenkin ensiarvoisen tärkeää, ja useimmat lompakot ovat ratkaisseet sen – eikä tämä lompakko ole poikkeus. Seuraavaksi on tarjota haluamasi lompakkovalikoima ja haluamasi ominaisuudet. Tässä CoolWallet loistaa, sillä ominaisuuksia ei voita mikään muu.

Ihmiset haluavat myös jotain sellaista, jota on helppo käyttää. Tämä on niin helppoa kuin vain voi olla, kunhan se on perustettu. Minulle siirrettävyys ja huomaamattomuus ovat kuitenkin valtavia tekijöitä. Tämä näyttää ja tuntuu luottokortilta, joten voin helposti laittaa sen lompakkoon tai piilottaa sen jonnekin turvalliseen paikkaan. Se on hyvin helppo säilyttää. Jotkut muut lompakot, joita olen käyttänyt, ovat järeämpiä, niissä on näytöt tai ne näyttävät teknisemmiltä ja kehittyneemmiltä.

Vaikka jälkimmäinen seikka saattaa olla eduksi, pidän siitä, että CoolWallet näyttää niin harmittomalta, että se tuntuu vanhentuneelta luottokortilta tai supermarketin oudolta kanta-asiakaskortilta tai vastaavalta. Jos pidän tätä kotonani, jonne murtaudutaan, tätä ei varmasti tulla varastamaa, ellei murtovaras tunne kryptomaailmaa.

Lopuksi totean, että mielestäni tämä on parhaiden käyttämieni lompakoiden joukossa. Mikro-USB-laturi on sääli, mutta olen Android-poika ja pidän siitä, että minulla on yksi kaapeli kaikkea varten. Kaiken kaikkiaan, jos haluat siirtyä offline-säilytyksen puoleen, tämä on hyvä vaihtoehto – CoolWallet Pro on loistava laitteistolompakko markkinoiden johtavilla ominaisuuksilla.