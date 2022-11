Jatkoa artikkeliin, jonka kirjoitimme krypton käyttöönotosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä artikkeli sukeltaa hieman syvemmälle siihen, missä brittikaupungeista omistetaan eniten kryptoa ja minkälaista vaihtelu on eri puolilla maata.

Keskimääräinen brittiläinen kryptosijoittaja on käyttänyt 473 puntaa

Kaiken kaikkiaan joka kolmas britti eri puolilla maata omistaa kryptoa VoucherCodesin tutkimuksen mukaan.

Keskimääräinen kryptoon käytetty summa on 473 puntaa. Tämä tuskin on elämää muuttava summa, mutta joidenkin kohdalla kulutus on huomattavasti suurempi.

5 % briteistä on käyttänyt yli 2 000 puntaa kryptoon. On selvää, että markkinat ovat olleet rumat tänä vuonna. FTX:n äskettäinen romahdus on viimeisin isku alalle, joka on kamppaillut koko vuoden.

Tämä tarkoittaa, että suuri osa brittiläisistä sijoittajista on todennäköisesti miinuksella, kun kryptohinnat ovat vapaassa pudotuksessa sen jälkeen, kun Bitcoinin kaikkien aikojen korkein arvo oli lähes 69 000 dollaria marraskuussa 2021.

Lontoo on johtava kryptokaupunki, Belfast toisena

Lontoo on edelläkävijä 777 punnan keskikulutuksella.

Ei ole yllätys, että Lontoo, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellinen keskus – ellei koko Euroopan keskus – on ykkönen.

777 punnan kulutus eroaa selvästi 473 punnan keskiarvosta. Ehkä merkittävämpi on Belfast toisena. Tämä Pohjois-Irlannin kaupunki on käyttänyt keskimäärin 699 puntaa – ei niin kaukana Lontoosta.

Kolmen parhaan joukossa on Walesin kaupunki Cardiff, joka on maksanut kryptoista keskimäärin 572 puntaa.

Newcastle kuluttaa vähiten kryptoon

Asteikon toisessa päässä on Newcastle, jonka investointi on keskimäärin 230 puntaa, mikä on tutkimuksen alhaisin.

Pohjoinen kaupunki (jossa on maailman suurin jalkapallojoukkue, sanoo tämä täysin puolueeton toimittaja) kuluttaa yli 50 % vähemmän kuin Isossa-Britanniassa keskimäärin ja lähes 70 % vähemmän kuin lontoolaiset.

Kun otetaan huomioon hintojen kehitys, näyttää siltä, että koillisessa asuvat tekivät oikean päätöksen. Keskimääräistä alhaisemmat kulut ovat Liverpoolissa, Brightonissa, Leicesterissä ja Sheffieldissä.

Lähteet