Herättäkää joku Green Day, koska syyskuu on pian loppumassa.

Joten mitä tapahtui tässä kuussa krypto-alalla? Ja miltä näytämme, kun siirrymme lokakuuhun?

Bitcoin ja Ethereum laahaavat

Ei mitään ihmeellistä, mutta Bitcoin ja Ethereum laskivat kuukauden aikana. Mielenkiintoista on, että Bitcoin laski enemmän kuin Ethereum, mikä on epätavallista verrattuna historiallisesti havaittuun malliin, jossa Ethereum on yleensä epävakaampi näistä kahdesta.

Yhdistäminen oli tietysti suuri uutinen, sillä Ethereum sai päätökseen historian suurimman lohkoketjupäivityksen 15. syyskuuta. Tapahtuma tuli ja meni ilman ongelmia, vaikka hinnoittelu ei tehnyt paljoakaan – viitaten siihen, että se oli hinnoiteltu etuajassa, kuten monet epäilivät.

Lyhyellä aikavälillä yhdistäminen ei ole juurikaan vaikuttanut hintaan, mutta on mielenkiintoista seurata etenemistä nyt, kun Ethereumin ekosysteemin pohja on muuttunut täysin.

Olen kirjoittanut aiemminkin ajatuksistani ja siitä, että Proof-of-Stake -ekosysteemi voisi jopa toimia ”riskittömänä” välityspalvelimena De-Fi-maailmalle, auttaen luomaan puitteet arvostuksille ja luomaan pohjan ETH:n kypsymiselle entisestään.

Pohjatyön pitäisi myös mahdollistaa Ethereumin irrottaminen Bitcoinista. Olen pitkään pitänyt Bitcoinia rahana ja Ethereumia teknologiana, ja mielestäni tämä siirto korostaa entisestään kaksijakoisuutta – raha tarvitsee todisteita työstä, mutta DeFi-järjestelmän perusta ei.

Mutta nämä ovat pitkän aikavälin näkökohtia, ja keskipitkällä aikavälillä olemme edelleen hyvin korreloituneita.

On-chain

Katsotaanpa, mitä merkittäviä indikaattoreita on pistänyt silmään viimeisen kuukauden aikana.

Ensinnäkin, kun otetaan huomioon, että Ethereum on suorittanut edellä mainitun yhdistymisen, louhijoita ei tietenkään enää tarvita verkossa. Tämä on täysin päinvastainen mullistaviin uutisiin verrattuna, mutta on silti siistiä nähdä hash-asteen putoavan nollaan alla olevassa kaaviossa.

IntoTheBlock näyttää alla siistin kaavion ETH:n nettoemissiosta, joka laskee yhdistämisen jälkeen. Se ei ole laskenut deflatoriseksi, kuten monet väittivät sulautumista edeltävässä vaiheessa.

Kuten sanoin aiemmissa analyyseissä, uskon, että tässä oli kyse enemmänkin naiivista ”deflatorinen tarkoittaa, että hinta nousee, ja haluan hinnan nousevan, joten sanon, että ETH on deflatorinen” -logiikasta. Mutta jälleen kerran, Merge meni täydellisesti ja on hienoa nähdä liikkeeseenlaskuasteen laskevan niin jyrkästi.

Ehkä synkempää on kuitenkin se, että Ethereum-maksut putoavat 80 % vuosineljänneksestä toiseen. Tämä ei johdu muusta kuin vanhanaikaisesta kysynnän laskusta. Makrotilanne on edelleen täysin vastenmielinen ja siitä seuraa, että verkon kysyntä on laskenut (olen todennäköisesti hieman ankara, koska Layer 2:t pahentavat osittain tätä maksujen laskua, mutta se johtuu suurelta osin kysynnän yleisestä laskusta).

Bitcoinin pitkäaikaisten haltijoiden – eli timanttikäsien – prosenttiosuus jatkaa nousuaan kohti kaikkien aikojen korkeinta tasoa, joka oli lähes 64 prosenttia, joka saavutettiin viime vuonna tähän aikaan. Tiedot osoittavat, että tämä väestöryhmä – joka määritellään Bitcoinin yli vuoden ajan omistaneiksi – on pysynyt muuttumattomana, eikä tämä viimeisin karhumainen kuukausi poikkea tästä.

Louhintatoiminta

Olin utelias, olisiko Bitcoinin hash rate kasvanut Ethereumin yhdistymisen jälkeen.

Kun tarkastellaan alla olevaa kuvaajaa, joka näyttää viimeiset kolme kuukautta, ei näytä olevan paljon liikettä. Tämä on kai järkevää – on muitakin kolikoita, joita louhijat voivat vaihtaa helpommin laitteillaan kuin Bitcoinia.

Listan kärjessä on vanha kunnon Ethereum Classic – kolikko, jonka olin suurelta osin unohtanut, kunnes huomasin sen hash-suhteen nousseen kaikkien aikojen korkeimmalle yhdistämispäivänä, lähes nelinkertaisesti yhdessä yössä.

Johtopäätös

Itse asiassa tässä kuukaudessa oli kyse yhdistymisestä eikä sen enemmästä. Voimme puhua ketjun sisäisistä indikaattoreista niin paljon kuin haluamme, ja lohkoketju-narkkarina teen sen mielelläni.

Todellisuudessa krypton kannalta on kuitenkin totta, että lyhyellä aikavälillä ainoa asia, jolla on merkitystä krypton kannalta, on makrotilanne. Hinnan aktiivisuuden puute yhdistymisen ympärillä todistaa tämän.

Krypto on ollut, ja tulee jatkossakin olemaan, kaupankäyntiä kuin vipuvaikutteiset vedot S&P 500:sta tulevaisuudessa. Joten kiinnittäkää turvavyönne ja virittäytykää Jerome Powellin sanoihin, koska vain sillä on merkitystä, kunnes saamme taas makrovauhtia ja asiat voivat alkaa taas liikkumaan.

Tervetuloa takaisin, Green Day.