Bitcoin on noussut 6 % viimeisen 24 tunnin aikana ja yli 18 % kuluneen viikon aikana, kun se jatkaa nousuaan osakemarkkinoiden myynnin keskellä.

Iso-Britanniassa toimivan digitaalisen omaisuuden välittäjän, GlobalBlockin, analyytikko Marcus Sotirioun mukaan Bitcoinin suuri liike on saanut sen "irtautumaan" osakemarkkinoista.

Sotiriou sanoi tiistaina antamassaan muistiossa, että BTC:n "uskomattomat" voitot tällä viikolla ovat merkki siitä, että markkinat saattavat tarkastella mahdollista irrottautumista osakkeista. Hän huomautti, että tämä on todennäköisesti lyhyen aikavälin näkymä.

Osakemarkkinoita tarkasteltaessa näemme todellakin, että S&P 500 on matkalla kohti uutta negatiivista päivittäistä sulkemista yli 1,5 prosentin tappiolla tiistaina.

Kommentoidessaan viimeaikaista korrelaatiota Bitcoinin ja osakkeiden välillä GlobalBlock-strategi sanoi, että näin on ollut "kuukausia". Kryptovaluutta on kuitenkin merkki siitä, mikä voi olla korreloimaton, vaikkakin mahdollisesti lyhytaikainen murto.

Ja miksi Bitcoin nousee S&P 500 -indeksin putoamisen myötä, Sotiriou selitti:

"Bitcoinista on tehty kova hintatarjous osittain siksi, että se on lupavapaa ja sensuurin kestävä tapa siirtää arvoa, sillä sitä on käytetty Ukrainan kriisin ja Kanadan poliittisten levottomuuksien aikana."

Mutta BTC ei ylitä tällä viikolla ainoastaan osakkeita. Lippulaiv krypto on suoriutunut paremmin kuin kulta, joka viime viikolla vahvistui Bitcoinin laskiessa osakkeiden rinnalla. Tänään, vaikka kulta on noussut 1 945 dollarin huipulle yli 2 %:n voitolla, kulta seuraa BTC:n 6 % nousua.

"On [myös] kiehtovaa, että viikon geopoliittisen epävarmuuden jälkeen Bitcoin on parempi kuin kulta, joka tunnetaan turvasatamana", Sotiriou huomautti.

Real Visionin toimitusjohtaja, Raoul Pal, uskoo, että voi, ja viittaa nykyiseen kryptomarkkinoiden näkymään, joka "tuntuu paljon maaliskuulta 2020".

"Silloin annoimme sille pahimmat mahdolliset uutiset (epidemia ja maailmanlaajuinen sulkeminen), ja se putosikin erittäin jyrkästi, mutta ei onnistunut saavuttamaan uutta pohjaa", hän twiittasi Bitcoinin ylitettäessä 44 000 dollaria.

Pal näkee samanlaisen makrokuvan nykyisissä olosuhteissa Ukrainan sodan, korkeampien korkojen ja öljyn nousun keskellä, joka on saavuttanut 105 dollaria tynnyriltä. Vaikka vuoden 2022 ympäristö on eri, hän uskoo, että Bitcoinin epäonnistuminen uuden alhaisen tason saavuttamisessa viittaa siihen, että "makro saattaa muuttua positiivisemmaksi kryptolle".

Mutta hän kehottaa myös varovaisuuteen ja huomauttaa, että teknologian myynnin päättyminen voi sytyttää kryptomarkkinoille uuden romahduksen.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022