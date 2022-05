Bitcoin putosi alle 32 000 dollarin maanantaina ja on vaarallisen lähellä rikkoa 32 500 dollarin tason kryptovaluuttojen ja osakkeiden suuren myynnin keskellä.

Kun BTC/USD:n arvo on laskenut yli 7 % viimeisen 24 tunnin aikana, härät tuijottavat heinäkuussa 2021 nähtyä hintatasoa, ketjutietojen viitatessa vaikeisiin aikoihin.

Kryptojen myydessä osakkeiden rinnalla yhä useampi BTC on pudonnut tappiolle. Ketjun sisäisen analyysialustan Glassnoden mukaan epävakaa notkahdus alle 33 000 dollarin hintoihin on heittänyt 10 prosenttia Bitcoin-tarjonnasta tappiolle.

Viime viikolla Glassnode korosti, kuinka romahdus 33 000 dollarin alarajalle sysää yhä useampia, erityisesti lyhytaikaisia sijoittajia tappiollisuuteen.

Bitcoin oli siihen mennessä noin 38 000 dollaria, mutta viime päivinä nähtyjä notkahduksia näyttää pelästyttäneen suuren osan lyhytaikaisesta haltijaryhmästä, vaikka varastot myivät pois nähdäkseen laajemmat riskimarkkinat, jotka tuijottavat lisää tuskaa.

”Bitcoin-härät pysyvät tällä viikolla paineen alla, kun hinnat laskevat takaisin 33,8k-dollariin ja verkon kannattavuus laskee ~ 10 prosenttia. Heikkous on näkynyt ETF-tuotevirroissa, stablecoin-tarjonnan supistumisessa ja sijoittajien kiireellisyydessä tallettaa kolikoita pörsseihin, suurelta osin vastauksena alaspäin suuntautuvaan volatiliteettiin”, yritys kirjoitti viikoittaisessa uutiskirjeessään.

Bitcoin on nyt yli 53 % pois marraskuun kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan yli 69 000 dollaria. Glassnoden mukaan kipua voi olla vielä enemmän, jos nykyistä laskua verrataan aiempiin karhumarkkinoihin.

Ensinnäkin heinäkuussa 2021 nähty romahdus lähetti BTC:n hintatasolle, joka oli 54,2 % pois sen kaikkien aikojen ennätyksestään. Vuosina 2015, 2018 ja maaliskuussa 2020 tapahtuneet karhumarkkinat olivat vielä tuskallisempia, jolloin Bitcoinin arvo laski – 77,2 % ja – 85,5 % kaikkien aikojen korkeimmista arvoistaan.

Verkon kannattavuus on pudonnut noin 60 prosenttiin, kun BTC:n hinnan viimeisin romahdus sysää lippulaivakryptovaluutan ”kipukynnykseen”, joka on samanlainen kuin aiemmilla karhumarkkinoilla. Kannattavuustasot ovat myös samankaltaisia kuin vuosien 2018 ja 2019-20 karhumarkkinoilla.

”On kuitenkin huomattava, että molemmat tapaukset olivat ennen lopullista kapitaatio-tapahtumaa”, yrityksen analyytikot lisäsivät raportissa.

Kryptotreidaaja ja analyytikko, HornHairsin, mielestä pohja ei ole vielä saavutettu ja lisää tuskaa on todennäköisesti luvassa.

”Tarkasteltaessa keskimääräistä aikaa syklin korkeuksista syklin mataliin sekä keskimääräistä aikaa syklin mataliin ennen seuraavaa puolittumista, tämän vuoden syys-marraskuu olisi aikajänteeltään historiallisesti samanlainen kuin aiemmat syklit, jotta pohja muodostuisi.”

Kaavio, joka näyttää BTC:n historiallisen hintaliikkeen. Lähde: HornHairs Twitterissä

Päätoimisen treidaajan ja yhden parhaista kryptoanalyytikoista, Michael van de Poppen, mukaan sijoittajat saattavat haluta seurata BTC:n tämänhetkisiä hintatasoja. Hänen mielestään alue voisi tarjota mahdollisuuden ostaa, kun hinta laskee kohti tärkeää tukitasoa.

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022