Maaliskuun erittäin nousevan trendin jälkeen, Bitcoin (BTC) on merkittävästi hidastunut huhtikuussa. Kolikko putosi alle 40 000 dollarin ensimmäistä kertaa viikkoihin. BTC on onnistunut yhdistämään osan näistä tappioista, ja suurin osa tästä johtuu lisääntyneistä ostoista valaiden taholta. Tässä tärkeimmät kohdat:

Institutionaaliset sijoittajat ja muut suuret lompakot ostivat BTC:ia massiivisesti 38 000 dollarin tasolla

Tämä ostotoiminta on nostanut kolikon jälleen 42 000 dollarin yläpuolelle

Valaiden kerääntyminen viittaa usein siihen, että nouseva vauhti on kulman takana

Tietolähde: Tradingview

Miten valaiden toiminta vaikuttaa Bitcoiniin?

Odotamme lähitulevaisuudessa Bitcoinin hinnan pysyvän tasaisena noususuunnassa. BTC:n kerääntyminen suuriin lompakoihin on usein merkki siitä, että lisää voittoja on tulossa. Tällä hetkellä BTC pysyy tiukasti ratkaisevan ja tärkeän linjan yläpuolella; 40 000 dollarin taso. Odotamme konsolidoinnin jatkuvan ennen kuin tämä mega-cap -kolikko etenee kohti 45 000 dollaria.

On kuitenkin erittäin vaikeaa nähdä yli 45 000 dollaria enempää nousua. Itse asiassa jopa vahvan maaliskuun rallinsa aikana BTC ei onnistunut selvittämään 49 000 dollaria ja putosi pian jyrkästi sen jälkeen. On todennäköistä, että suurin osa 38 000 dollarin hinnoilla näkemämme ostajista on lyhytaikaisia sijoittajia.

Odotamme, että suurin osa heistä lukitsee voiton, kun kolikon ylittää 45 000 dollaria. Tämä johtaa pieneen myyntiin, joka palauttaa Bitcoinin takaisin 40 000 dollariin lyhyemmällä aikavälillä.

Pitäisikö sinun seurata valaita?

No, 38 000 dollarin hinta oli sopivin BTC-sijoittajille. Mutta kolikolla on tarpeeksi nousua, jotta se saavuttaisi 45 000 dollaria nykyisestä hinnastaan. Siksi voit harkita ostamista ja saada vähintään 10 % palautusta tulevina päivinä. Mutta jos haluat säilyttää pidemmän aikavälin, BTC:llä on edelleen mahdollisuus kaksinkertaistaa rahasi tämän vuoden loppuun mennessä.