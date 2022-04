BOTLabs web3name Pariisin Blockchain Week -tapahtumassa

BTE BOTlabs Trusted Entity GmbH (BT.E) ilmoitti lanseeraavansa web3name-sovelluksen, joka on sovellus, jolla luodaan mukautettu nimi edustamaan henkilön digitaalista identiteettiä Pariisin Blockchain Week -tapahtumassa. CoinJournal sai kyseisen tiedon lehdistötiedotteesta.

Tämä nimi voidaan linkittää osoitteisiin KILTissä ja Polkadot-ekosysteemissä.

Lisää ylimääräisiä vahvistuskerroksia

Käyttäjät voivat myös linkittää Twitterin, Twitchin, GitHubin, sähköpostin ja muut SocialKYC-tunnistetietonsa identiteettiinsä, mikä lisää varmennustasoja. Web3-nimen luominen on ilmaista rajoitetun ajan.

Ainutlaatuinen digitaalinen identiteetti Web3-aikakaudella

Käyttäjillä voi olla vain yksi web3name identiteettiä kohden, mutta he voivat luoda kullekin useita identiteettejä eri web3-nimellä, esimerkiksi työ-, keräilijä-, peli-identiteetit jne.

KILT:ssä digitaalinen identiteetti rakentuu hajautetun tunnisteen (DID) ympärille, joka on yksilöllinen aakkosnumeerinen merkkijono, joka on ominaista käyttäjälle ja mahdollisille käyttäjätiedoille, jotka hän päättää lisätä tähän identiteettiin.

Kun käyttäjä saa nimensä, se on aina hänen. Kukaan muu ei voi vaatia sitä, ellei he päätä palauttaa sitä web3name-universumiin. Lisäkuluja tai uusimismaksuja ei veloiteta.

KILT-osoitteeseen linkitetty henkilöllisyys

Tämä identiteetti voidaan linkittää KILT-osoitteeseesi ja mihin tahansa tai kaikkiin osoitteisiisi Polkadot-ekosysteemissä, jolloin muiden on helpompi viitata sinuun. Jatkossa tämä ulotetaan koskemaan myös Polkadot-ekosysteemin ulkopuolisia ketjuja.

Keräilijät ja validaattorit

Web3name voidaan helposti linkittää mihin tahansa määrään osoitteita, missä tahansa lohkoketjussa, Polkadot-ekosysteemissä käyttämällä KILT Sporran -lompakkoa (tai minkä tahansa lompakon kautta, joka tukee polkadot.js-laajennus-sovellusliittymää), vaikka se on ankkuroitu KILT-lohkoketjuun.

Vahvistaa identiteettiä

web3name on suunniteltu parantamaan identiteettiä. Sen on tarkoitus täydentää osoitetta eikä korvata sitä. Vaikka web3name voi olla linkitetty osoitteeseen, sitä ei suositella osoitteen täydelliseksi korvaajaksi, koska: