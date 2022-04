Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan tänään vakaat. Suurin osa 10:stä suurimmasta kryptosta kirjasi voittoja viimeisen 24 tunnin aikana, useiden päivien tappion jälkeen.

Huippukryptot

Bitcoin pysyi tänä aamuna tasaisena, sen arvon ollessa yli 40 000 dollaria kirjoittamishetkellä, kun taas Ethereum, Cardano, XRP ja Solana nousivat noin 1 %. Top 10:n ulkopuolella Shiba Inu hyppäsi noin 16 %.

Koira-aiheinen meemikolikko on noussut yli 35 % sen jälkeen, kun se listattiin suositussa maailmanlaajuisessa Robinhood-pörssissä. NEAR on laskenut noin 5 % viime päivien tasaisen nousun jälkeen.

Huippuliikkujat

Suurin osa top 20:n ulkopuolella olevista oli myös vakaita, ja arvon vaihtelut olivat +/- 1-3 %.

Kirjoitushetkellä ApeCoin nousi noin 4 %. Coinbase tekee siitä elokuvaa, ja muutama päivä sitten alan johtava Bitcoin-pankkiautomaatti-operaattori, Coin Cloud, ilmoitti lisäävänsä APE:n Coin Cloud Network -tiimiin.

Lopuksi Compound on noussut noin 7 %.

Toisaalta Waves on menettänyt vielä 10 %, jolloin sen viikoittaiset tappiot nousevat yli 30 prosenttiin. Token, joka sai paljon tukea Venäjän hyökkäyksen alussa, kääntää nopeasti voittojaan.

Trendaavat

Päivän suurin voittaja on Luniverse, alusta, joka rakentaa tiloja yhdistämään projekteja sijoittajien kanssa AMA-tilojen muodossa. Se lisää toimintoja, jotta tilassa olisi jatkossa P2E-minipelejä.

Luniversessa on Lunicorns-niminen NFT-kokoelma, joka tarjoaa 7 % palkkiota BNB:ssä. Luniverse tarjoaa myös 10 %:n takaisinoston ja LUNI-tokenin, joka on noussut tänään 2 225 %.