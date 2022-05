Bitcoinin hinta laski torstaina alimmilleen 26 597 dollariin, alimmalle tasolle sitten viime vuoden tammikuun, pudoten yli 8 % kryptovaluuttojen myynnin jatkuessa.

CoinGeckon tietojen mukaan, kryptovaluutta on sittemmin noussut yli 28 000 dollarin ja leijuu tällä hetkellä lähellä 28 600 dollaria. BTC/USD-pari on laskenut noin 4 % päivän aikana ja 28 % seitsemän päivän huipuistaan, noin 39 000 dollarista. Vuodesta tähän päivään mennessä BTC on laskenut 39 %.

Saylor: BTC vs. muut omaisuuserät elokuusta 2020 lähtien

Huolimatta Bitcoinin hinnan romahtamisesta, viime marraskuun kaikkien aikojen huippunsa jälkeen, MicroStrategyn toimitusjohtaja Michael Saylor on sitä mieltä, että kryptovaluutta on edelleen ”paras suojaus inflaatiota vastaan”.

”Bitcoin on paras suojaus inflaatiota vastaan. Sen jälkeen kun $MSTR ilmoitti ensimmäisestä BTC-ostostaan 11. elokuuta 2020, bitcoin on noussut 149 %, mikä on parempi kuin hopea (- 17 %), kulta (- 9 %) Nasdaq (5 %), S&P (18 %) ja kuluttajahintaindeksi (11,2 %), M2 (19 %), US Homes (28 %) ja PPI (33 %)”, Saylor twiittasi torstaina.

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation. Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%). — Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 12, 2022

Yhdysvaltain huhtikuun inflaatiotiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi 8,3 %, mikä oli hieman hitaampaa kuin vuoden takaiseen verrattuna. Se kuitenkin trendasi edelleen lähes 40 vuoden huipulla.

Yhdysvaltain keskuspankki on vastannut nousevaan inflaatioon kahdella koronnostolla (0,25 % ja 0,5 %), ja voi vielä kesäkuussa nostaa 0,75 %. Osakemarkkinoihin kohdistuva laskupaine saattaa silti nähdä krypton perässä, kun lyhyen aikavälin korrelaatio nousee.

Silti MicroStrategy pitää edelleen kiinni BTC-ostoistaan, ja useat dip-ostot ovat nostaneet sen kokonaissaaliin 129 218 BTC:iin. Saylor on aiemmin kertonut, ettei yhtiö suunnittele myyntiä.

MicroStrategy osti Bitcoinin keskihintaan 30 700 dollaria.