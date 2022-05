Sam Bankman-Fried, yrittäjä, FTX-kryptovaihtopörssin perustaja ja toimitusjohtaja, twiittasi, että Terran UST:n ja LUNA:n romahdus oli ”ennustettavissa”. Kyseinen Twitter-postaus on sittemmin levinnyt viruksen lailla.

Hyvä huomio, jonka joku otti äskettäin esiin: ”Stablecoinilla” tarkoitetaan useita eri asioita. Aivan kuten skeptikoiden ulkopuolinen näkemys ennusti, suuren markkinaliikkeen aikana stablekolikko räjähti. Ei vain sitä vakaata kolikkoa, jota he ennustivat. Mikä oli ennakoitavissa, jos tietäisit yksityiskohdat. Tämä ei ole kommentti hyvistä vs. huonoista, vaan siitä, kuinka tärkeää on tietää yksityiskohdat!

Bankman-Friedin näkemys algoritmisista vakaista kolikoista ennen törmäystä

Bloombergin haastattelussa Sam Bankman-Friediltä kysyttiin hänen näkemystään algoritmisten, osittain turvattujen stablecoinien noususta. Odd Lots -podcastin isännöitsijä, Weisenthal, tiedusteli seuraavaa:

Yksi mielenkiintoisimmista tällä hetkellä tapahtuvista ilmiöistä on Lunan ja UST:n nousu. Lunalla on tämä Treasury Reserve, joka koostuu suuresta määrästä Bitcoinia, mikä vaikuttaa hieman ikävältä, mutta jotkut ihmiset sanovat, että kaikki ideat algoritmisesti tuetuista stablecoineista ovat ikuinen liikekone – on vain ajan kysymys, ennen kuin se epäonnistuu. Uskotko, että todella hajautettu vakaa kolikko voi onnistua? Mitä mieltä olet näistä projekteista?

Sam Bankman-Fried:

Tunnen jonkin verran myötätuntoa täällä olevaa ikuista liikettä kohtaan. Ne voivat palvella joitain hyödyllisiä tarkoituksia, mutta jos loitonnat, niin ja sanot, että tämä on vakaa kolikko, jonka taustalla on epävakaat varat, mitä tapahtuu suuressa markkinaliikkeessä. Eikö? Kuten, tiedät kuinka tämä tapahtuu.

Twitterissä julkaistu kuvakaappaus tästä vaihdosta herätti kaikenlaisia kommentteja. Tässä yksi järkevältä vaikuttava ehdotus:

Onko joku ajatellut lyödä hajautettua stablecoinia, jonka taustalla on hyödykkeisiin ja arvopapereihin sidottu rahakkeiden kori? Jos se tehdään oikein, se saattaa olla vähemmän epävakaa kuin Bitcoinin tukema vakaa kolikko.